Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля для всех знаков зодиака

Нам предстоит весьма приятная и позитивная неделя. Это отличное время для избавления от проблем, давно не дававших нам покоя. Предупреждение для тех, кто борется с различными соблазнами: не врите и не ходите налево – обман обязательно откроется. Самый конец недели благоприятен и для любви, и для денег, и для карьеры.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, что предстоит каждому знаку Зодиака.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ставьте большие цели и идите к ним – вы сумеете добиться желаемого. И не расстраивайтесь, если кто-то вас подведет, делайте выводы.

Любовь

На ваше сердце будут претендовать разные люди. Чтобы не ошибиться с выбором, прислушивайтесь к своей интуиции.

Финансы

Отличное время для инвестиций, зарабатывания денег, бизнеса, и неудачное – для больших покупок. Предметами роскоши займетесь потом, сейчас важнее работа.

Здоровье

Обратите внимание на профилактику простудных заболеваний – одевайтесь по погоде, не ходите по многолюдным местам, пейте витамины.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам все еще противопоказана активная деятельность. Любовь, работа, деньги – везде надо веси себя тихо-тихо. Зато продолжается время, благоприятное для того, чтобы заниматься своим здоровьем. Подлечиться, пересмотреть подход к питанию, физическим нагрузкам, заняться общеукрепляющими мероприятиями.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Вы сейчас настолько удачливы и вам все так удается, что нажить завистников проще простого. Не распространяйтесь о своих успехах и, тем более, не хвастайтесь. Счастье любит тишину. Да и в целом придерживайтесь принципа «меньше слов – больше дела». Посвятите себя делам.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Со всеми деловыми вопросами и финансовыми делами Близнецам стоит притормозить, для них сейчас не самое лучшее время. Но можно делать то, что у вас получается едва ли не лучше всего – общаться, заводить полезные или просто приятные знакомства, быть в центре внимания и приобретать известность.

Раки (22 июня — 22 июля)

Обычно Ракам советуют покинуть свою уютную раковину и бесстрашно окунуться в бурную жизнь. Но не в этот раз. Хотите сидеть в раковине – и правильно. Там хорошо, тихо и спокойно. А вам именно это сейчас и нужно. Соблюдайте максимальную осторожность – период предстоит травмоопасный.

Львы (23 июля — 22 августа)

Неделя у Львов будет такая, что особо и не расслабишься. Львы вспыльчивы и резки, а сейчас нужно очень внимательно следить, что, кому и как говоришь. Любая грубость со стороны Львов, любое проявление эгоизма грозит вылиться в большой скандал, и в первую очередь это касается любовных отношений. Ваше оружие – милая улыбка и максимум тактичности.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Работа понемногу отходит на второй план. Все, чего там можно было добиться, вы добились на прошлой неделе, а теперь дайте себе передышку. Наступает пора «заниматься любовью, а не войной». Посвятите себя любви. А если вы не готовы к этому – вы всегда можете уделить внимание своему здоровью, это не помешает.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы на этой неделе отлично себя покажут в переговорах. Вы сумеете разрешить самые спорные вопросы, разрулить сложные ситуации, найти оптимальное решение. На работе вы практически незаменимы – пользуйтесь моментом. Один совет – не просите пока прибавки или повышения, для этого время еще не наступило.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Что нужно знать Скорпионам о предстоящей неделе: остерегайтесь травм и ДТП и следите за языком. Ваше остроумие и умение ввернуть язвительную реплику подложит вам в огород внушительных размеров свинью. Соблюдайте эти правила – и удача вас не оставит.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Перед Стрельцами открываются большие возможности. Чтобы успех пришел к вам в руки – надо расширять круг общения, заводить новых знакомых, налаживать связи и путешествовать. Поездки могут принести много пользы. Договоренности, к которым вы сейчас придете, станут фундаментом для последующих двух месяцев.

Козероги (22 декабря — 19 января)

На данный момент Козероги – один из самых удачливых знаков. Способность добиться чего угодно по-прежнему остается с вами. И сейчас хорошо бы проанализировать поступки окружающих. Именно в данное время хорошо вычислять всех, кто с вами нечестен, и принимать меры.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи побьют все рекорды по взваливанию на себя великой ответственности. И не потому что вам это нравится или вы такие уж великодушные, а просто потому что если не вы, то кто? Работа, дом, семья, – никто с этим не справится лучше вас. А любовь подождет, не до нее сейчас.

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