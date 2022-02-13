Кому стоит поберечь здоровье в феврале: рейтинг по знакам зодиака

О себе могут дать знать старые заболевания, сезонная простуда, переутомление на работе. Поэтому хорошо, если в течение месяца вы будете соблюдать астрологические рекомендации и не забудете о профилактике.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Главным любителям вкусно поесть не стоит экспериментировать с новыми блюдами ни дома, ни в ресторанах. Сейчас лучше заказывать еду только в проверенных заведениях — повышается опасность отравлений и проблем с желудком. Тщательнее выбирайте продукты в магазине и проверяйте срок годности.

У Тельцов начинается период, когда следует отказаться от своих пагубных привычек или хотя бы частично попытаться это сделать. Да и в целом относитесь к своему организму бережнее, не перетруждайтесь и почаще устраивайте себе перерыв от дел. Может ощущаться упадок сил.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В феврале вас ждет напряженный ритм жизни, работа будет приносить стрессы, поэтому старайтесь выделить время на отдых и не погружаться в проблемы и рутину полностью. В середине февраля вы будете ощущать скованность, отсутствие сил, будет не хватать энергии на рабочие и домашние дела, какие-то заболевания могут обостриться.

Во второй половине месяца старайтесь избегать поездок, различных перемещений, спешки и суеты, возможны мелкие травмы, простуды. Невнимательность к своему здоровью может привести к вирусным заболеваниям.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

В феврале у Стрельцов есть риск заболеть, но вряд ли эта болезнь будет связана с опасными вирусами для дыхательной системы. Сейчас больше уязвимы ваши почки и другие мочеполовые органы. Так что при болях в этой области сразу обращайтесь к специалисту. Одевайтесь по погоде, постарайтесь не ходить по мокрому снегу и не сидите на холодном.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Крепкое здоровье может быть обманчиво, халатное отношение к себе или игнорирование симптомов могут привести к различным заболеваниям. В середине месяца стоит избегать сидячего образа жизни, больше двигаться и заниматься физкультурой. Во второй половине месяца будет нагрузка на нервную систему.

Как только почувствуете усталость, слабость и отсутствие положительных эмоций – отправляйтесь в путешествие. Полезно пройти курс рефлексотерапии, применить самостоятельные практики расслабления — йога, медитации.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Представителям водной стихии стоит с особой внимательностью следить за здоровьем в этом месяце, есть предрасположенность к заболеванию легких. Можно подцепить болезнь через контакты с другими людьми, есть склонность попасть сейчас в массовый процесс. В ближайшее время есть вероятность заболеть, сейчас кризисный и опасный период.

Это необязательно будет что-то серьезное и опасное, но лучше не затягивать с лечением, чтобы не усугубить ситуацию. Будьте осторожны, по возможности избегайте массового скопления людей, отложите походы на мероприятия. Займитесь профилактикой здоровья: пейте витамины, соблюдайте правила гигиены, ведите здоровый образ жизни.

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