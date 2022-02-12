Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля для всех знаков зодиака

Неделя хороша для творчества, любви, заведения новых знакомств. А еще она поможет раскрыть обман. Увы, тех, кто нечист на руку, будет предостаточно, но мы получим возможность вывести их на чистую воду.

Что еще? Самовлюбленное и эгоистичное поведение повлечет за собой последствия – те, кто так себя ведут, будут наказаны.

Что сулит гороскоп каждому знаку Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Рутина, текучка, повседневные заботы – ваша первоочередная задача. Не морщитесь – этим тоже нужно заниматься.

Любовь

Берегите ваши отношения, вкладывайте в них максимум сил. Свободные представители знака могут флиртовать или заводить знакомства, но серьезных планов строить не стоит.

Финансы

Не самый удачный период для финансовых вопросов, зато отличный – для обучения, курсов повышения квалификации и саморазвития.

Здоровье

Водолеи сейчас особенно уязвимы и в плане болезней, и в плане бытовых травм. Берегите себя – лучше вас о вас сейчас никто не позаботится.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны – личности яркие, громкие. Но сейчас такое время, что лучше быть тихой и незаметной серой мышкой, тактичной, дипломатичной и благоразумной. Никаких резких выпадов ни в любви, ни в деньгах – только все испортите. Переключите внимание на свое здоровье – заболеть можно запросто, а болеть вы не любите.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы остаются любимчиками фортуны. Чаще всего для того, чтобы достичь цели, нужно днями корпеть над деталями, учитывать самые незначительные мелочи. Сейчас вам это не особо-то и нужно. Ставьте большие цели и идите к ним широким шагом. А мелочи как-нибудь сами устаканятся.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы на этой неделе сумеют буквально сразить всех своим красноречием. Если вам давно не давались какие-то переговоры, проводите их сейчас – убедите даже самых несговорчивых оппонентов. Конечно, документы надо будет заранее подготовить, а речь отрепетировать. Эта игра стоит свеч.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки могут составить компанию Овнам. Главный девиз на эту неделю – «не высовываться». Вам бури и грозы внешнего мира не принесут оглушительных побед, а потому ввязываться в них не стоит. У вас другая задача – избавиться от лишнего, устаревшего и ненужного: вещей, установок, психологического балласта.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львов со всех сторон подстерегают опасности – ссоры, скандалы, травмы, ДТП и другие неприятные вещи. Что делать? Не паниковать и не терять бдительности. Практически любую проблему можно предотвратить, если не давать воли негативным эмоциям, не вступать в споры и ни с кем не конкурировать.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам следует опасаться обмана, воровства и разборок с начальством. Держите ухо востро и не вступайте в конфронтации с руководством. А вот что можно и нужно делать – так это хорошенько потрудиться. Чем больше сил вы вложите, тем лучшего результата вы добьетесь. Это касается и работы, и любви.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вы откладывали визит к стоматологу или любому другому врачу на неопределенное «потом», знайте, это «потом» уже наступило и пора сдаваться эскулапам. Или, например, собирались пойти в спортзал, бассейн, начать правильно питаться – время пришло. Дерзайте! Во всех остальных делах вам предстоит обычная текучка.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам удается все, за что они ни возьмутся. Поэтому не стесняйтесь, беритесь за важные дела, крупные проекты, разворачивайте масштабную деятельность. Большому кораблю – большое плавание! Главное, не зазнавайтесь – как только вас обуяет гордыня, ваш корабль неминуемо пойдет ко дну.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы наконец-то преодолели период застоя и бесконечных препятствий. Наступает время действовать! Не хватайтесь за все сразу, начинайте дела постепенно, дайте себе возможность плавно и органично влиться в процесс. И сами не заметите, как от незначительных мелких дел уверенно перейдете к делам великим.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам сейчас под силу многое, если не все. Не теряйте этого настроя: чем более «крупнокалиберное» дело вы себе сейчас найдете, чем выше цели поставите, тем восхитительнее будет результат проделанной работы. А если вы чувствуете, что что-то вам мешает и уже отжило свое – оставляйте это в прошлом, чтобы вас ничто не тормозило.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы так и притягивают к себе обманщиков и аферистов. Будьте осторожны и не давайте им развешивать на ваших ушах длиннющую лапшу. Очень важно отделить котлеты от мух и мошенников от действительно важных и полезных знакомств. Используя полезные связи, вы на этой неделе сможете добиться очень и очень многого.

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