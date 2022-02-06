Рейтинг идеальных мужчин по знаку зодиака

Овны (21 марта — 19 апреля)

Мужчины-Овны оказываются хорошими мужьями, потому что они берут на себя ответственность за домашнее хозяйство и заботятся о финансовой безопасности своей семьи. Временами они могут казаться грубыми или агрессивными, но за жестким характером скрывается более мягкая сторона. Кроме того, у них превосходное чувство юмора и с ними никогда не бывает скучно.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Мужчины, принадлежащие к этому знаку зодиака, полностью помогают своим женам в домашних делах. Венера — покровительница этого знака зодиака, считается в астрологии фактором роскоши и привлекательности. Именно по этой причине девушки быстро увлекаются такими парнями.

Мужчины солнечного знака Тельца больше всего любят свою женщину и хотят проводить с ней как можно больше времени. Они всегда твердо стоят на стороне своей партнерши в любой хорошей и плохой ситуации. Кроме того, они поддерживают исполнение мечты своей партнерши и помогают в продвижении ее карьеры.

Раки (22 июня — 22 июля)

Мужчины, принадлежащие к этому знаку зодиака, оказываются очень хорошими мужьями. Они всегда очень заботятся о своей партнерше. Они стараются создать как можно больше удобств для комфорта своей партнерши. Луна — покровительница этого знака зодиака. Благодаря влиянию Луны мужчины, принадлежащие к этому знаку зодиака, миролюбивы по своей природе. Они всегда стараются уладить любой спор. Они всегда стараются делать что-то новое, чтобы порадовать и подарить счастье своей партнерше.

Львы (23 июля — 22 августа)

Мужчины-Львы обычно заботливы, не избегают отвественности, обладают беззаботным характером и не любят постоянно вмешиваться в жизнь своих женившиеся. Они почти никогда не сомневаются в своем партнере и не шпионят за ним. Лев как муж всегда верит в то, что нужно давать пространство своему партнеру.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Мужчины, принадлежащие к этому знаку зодиака, отличаются спокойным характером. Юпитер — покровитель этого знака зодиака. Мужчины-Стрельцы умны и интересуются духовностью. Они жесткие снаружи, но мягкосердечные внутри. Они полностью заботятся о счастье своей партнерши. Они стараются создать как можно больше удобств для комфорта своей партнерши.

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