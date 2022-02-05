Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для всех знаков зодиака

Что нам предстоит на этой неделе?

Она принесет нам энергичность, помогая решить множество вопросов. Можно знакомиться, если вы ищете любви, и налаживать полезные связи, если для вас сейчас важнее работа. И не давайте воли негативным чувствам. Конфликты могут затянуться, их лучше предупредить, чем потом разбирать последствия.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, чем лучше заниматься каждому знаку Зодиака.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Сконцентрируйтесь на планах. Раз уж не получается рвануть вперед, почему бы не посвятить время тому, чтобы продумать все детали для будущих дел.

Любовь

Если у вас проблемы в отношениях, все наладить можно в середине недели. Все другие дни для этого категорически не подходят – только усугубите ситуацию.

Финансы

Главное правило – не вкладывать деньги куда бы то ни было. Можно изучать вопрос, собирать информацию, но пока не использовать ее.

Здоровье

Вашему здоровью нужен капитальный ремонт? Не теряйте времени, в отличие от всего остального, к исполнению этого плана можно приступать уже сейчас.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам по-прежнему лучше заниматься работой, чем личной жизнью. В любви можно наломать столько дров, что можно будет отапливать небольшой город. Поэтому не стоит. В начале недели можно ходить на собеседования, если для вас это актуально. А также строить карьеру и заниматься рутиной.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам нужно быть готовым к неожиданным поворотам судьбы. Новости или события, которые настигнут вас на этой неделе, значительно повлияют на дальнейшую жизнь. Не волнуйтесь, влияние будет положительное. Кроме того, неделя благоприятна для денег, подумайте, как вы можете увеличить свой доход.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Не то, чтобы прошлая неделя была такой уж провальной, но осадочек остался. Этот «осадочек» будет еще ощущаться первые пару дней, и ваша задача – выбраться из цепких объятий лени и прокрастинации. Потом дела пойдут в гору, и вам потребуются силы и энтузиазм, чтобы использовать шансы, предоставленные жизнью.

Раки (22 июня — 22 июля)

В начале недели заручитесь поддержкой близких, а в середине – проявите активность на работе. Выходные дни – настоящие сокровище для тех, кто еще не устроил личную жизнь и стремится обрести вторую половинку. Высока вероятность, что вы встретите «того самого» человека.

Львы (23 июля — 22 августа)

Примерно до среды у Львов главная задача – не поддаваться эмоциям и не наворотить такого, о чем потом придется пожалеть. С середины недели возрастет работоспособность и придет дар красноречия. Это хороший период для обретения сторонников и «продавливания» своей точки зрения. Вы сможете убедить практически кого угодно.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Начало недели у Дев пройдет на позитиве. Вы будете энергичны, успешны и вообще великолепны. Важно не дать успехам ослепить вас, иначе начнете совершать ошибку за ошибкой и неприятностей будет не избежать. И откажитесь от идеи поднимать себе настроение шопингом – потратите кучу денег на ерунду. Выходные посвятите друзьям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Неделя пройдет ни шатко ни валко. Никаких больших событий не предвидится – сплошная рутина. Что ж, когда-то надо заниматься и повседневными делами. Зато вы можете получать удовольствие от спокойствия. Выходные чреваты конфликтами. Чтобы их избежать – откажитесь от алкоголя.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Все пойдет не по плану прямо с понедельника, а вторник поддержит его в этом. Чтобы вернуть душевный покой, ищите рутинных занятий. Это поможет вам почувствовать, что вы снова взяли ситуацию под контроль. Суббота и воскресенье отметятся интересными предложениями по работе.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Неделька предстоит не из простых. Вам покажется, что кто-то словно специально подкидывает вам испытания, чтобы посмотреть, сколько вы еще продержитесь. Крепитесь. Не рискуйте, берегите деньги и конечности – период травмоопасный. На выходных поддержка семьи поможет вам восстановиться.

Козероги (22 декабря — 19 января)

События пойдут по нисходящей. Неделя начнется везением в любви, вниманием противоположного пола, многообещающими знакомствами и приятными свиданиями. Затем вам предстоит заниматься делами обыденными и привычными. Будет скучновато и спокойно. Финал недели принесет неприятности, не дайте им выбить вас из колеи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Понедельник и вторник хороши для активных действий, заведения полезных знакомств и всевозможных переговоров. В среду и четверг вас все будет раздражать, вы можете сильно поссориться с любимыми. Постарайтесь сдерживаться и не доводить дело до ссоры. Выходные посвятите налаживанию подпорченных отношений.

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