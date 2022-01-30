Денежный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль

Овны (21 марта — 19 апреля)

Текущий месяц для Овнов станет этапом подготовки к будущему благосостоянию. А пока звезды рекомендуют отложить различные финансовые сделки и долгосрочные договоры на некоторое время. Иногда будут возникать вспышки расточительства, но особых проблем они не доставят. Может появиться желание поучаствовать в сомнительных спекуляциях, но ничего хорошего они не принесут.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Могут быть искушения, ошибки в денежных делах, желание больше заработать может оборачиваться проблемами, проявляйте умеренность. Если сможете найти баланс между тратами и доходами, то получится наладить материальное положение к концу месяца.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецов ждет удачный месяц — вы сможете не только заработать, но и правильно распорядиться этими деньгами. Февраль благоприятен для покупок и трат, особенно мелких — они не сильно ударят по кошельку. В конце месяца возможны очень интересные предложения, которые необходимо будет тщательно взвесить, от этого будет зависеть ваше материальное благополучие в будущем.

Раки (22 июня — 22 июля)

Февраль благоприятен для тех, у кого семейный бизнес, свое дело, независимые источники доходов, вы сможете увеличить свои финансы. В течение февраля благоприятно менять работу, либо для этого будут какие-то появляться обстоятельства. В конце месяца стоит поставить многое на паузу и подождать новостей, информации, развития каких-либо ситуаций. В целом февраль будет толкать вас к развитию, новым высотам.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам звезды рекомендуют усмирить свои потребности и составить список действительно нужных покупок. Уберите из этого списка все лишнее, спасите свой бюджет от неразумных трат. Не стоит брать в долг на задуманный проект. Даже если предложение по кредиту будет очень заманчивое — бегитесь от него подальше.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев наступает период спокойствия и стабильности. Никаких неприятных неожиданностей не будет. Вы, наконец, сможете заняться своими делами. Избегайте спонтанных и поспешных покупок, велик риск стать жертвой мошенников и многое потерять. Тратьте полученные деньги с умом. Не давайте в долг — его либо вовсе не отдадут, либо вернут неполную сумму.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Судьба щедра к Весам в феврале. Но не стоит расслабляться. Заработанные деньги лучше вложить в себя, в свое саморазвитие или обучение. Для крупных трат февраль не самый благоприятный месяц, а вот мелкие покупки можете совершать.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов ожидает несколько неожиданных сюрпризов и новых предложений, которые могут послужить источником дополнительного дохода. Откажитесь от рискованных вложений и подозрительных предложений, иначе это может привести к непредсказуемым последствиям. В конце февраля возможно получение прибыли там, где совсем не ждали.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

В начале февраля может наблюдаться некая денежная нестабильность, перепады в финансовых делах, сложности, особенно в новой работе или в бизнесе. В течение февраля стоит опасаться иллюзий, не менять работу по заманчивым обещаниям или перспективам, во многом могут быть ошибки. Вторая половина февраля несет активность в карьере и развитии – стоит отстаивать интересы и тогда могут быть успехи в работе и делах.

Козероги (22 декабря — 19 января)

У Козерогов большая вероятность увеличения прибыли и финансовых возможностей. Особенно если вы будете заниматься тем, что вам действительно нравится. Тратить заработанное не торопитесь, лучше отложите деньги на более важные нужды.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям в начале февраля придется затянуть поясок потуже, чтобы позже не пришлось ходить по друзьям и родственникам в поисках денег. В середине месяца перед вами откроются возможности дополнительного заработка. Это не только улучшит ваше материальное положение, но и сделает жизнь ярче, к примеру, наполните ее путешествием в жаркую страну или приобретите то, на что раньше не хватало средств.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Февраль предоставит Рыбам возможность на осуществление материальной мечты. Главное – все правильно рассчитайте и не старайтесь отыскать подешевле. Помните, что скупой платит дважды. Также февраль благоприятен для заключения материальных сделок. В долг близким лучше не давать, могут забыть или вернуть через долгое время.

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