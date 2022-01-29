Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля для всех знаков зодиака

Вот и настал период, когда начинаются положительные перемены, которые мы предчувствовали еще на прошлой неделе, но они так и не случились. Теперь дело сдвинется с мертвой точки. Ретроградный Меркурий, конечно, пока продолжает тормозить процессы, но уже 4 числа он выйдет из ретроградного движения, открывая перед нами большие перспективы.

Как отразится неделя на всех знаках Зодиака, расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Снижайте активность. Хотя в целом астрологическая ситуация неплохая, вам предстоит неделя не очень удачная. Сейчас самое правильное – заниматься собой.

Любовь

В любви тоже пока лучше не предпринимать ничего важного. Это нужно, чтобы текущие отношения не дали трещину. Новые знакомства не принесут особой радости, не стоит их заводить.

Финансы

Опасайтесь мошенников, они вышли на охоту, а вам не с руки становиться их жертвами. Ваш конек сейчас – деловые поездки, они принесут вам много пользы.

Здоровье

К занятиям собой относится, безусловно, и забота о здоровье. Если давно откладывали что-то, можно сконцентрироваться на этом сейчас.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Совет для Овнов: прикусите язык. Ваша несдержанность и любовь к остроумию вполне может разрушить отношения – обидите человека и не заметите, а он вам этого не простит. Перенесите свое внимание с недостатков половинки на рабочие вопросы. В деловой жизни вы можете горы свернуть и неплохо подзаработать.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам везет. Хотите любви – у вас есть все шансы встретить настоящую любовь или перевести на новый уровень уже существующие отношения. Хотите денег – трудитесь, и вам воздастся по заслугам. Вас интересует карьера – это прекрасное время для продвижения по карьерной лестнице, стоит только приложить немного усилий.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов главная задача – не поддаться соблазну и не начать действовать нечестным путем. Даже не сомневайтесь, этот бумеранг вернется к вам очень быстро и очень болезненно. Наказание неминуемо, так что даже не начинайте. Ваш верный друг – дисциплина и последовательное завершение всех начатых дел.

Раки (22 июня — 22 июля)

Секрет успеха Раков на этой неделе – помощь других людей. Поэтому не стесняйтесь просить о помощи. Вам помогут помириться с половинкой, продвинуться по службе, организовать свидание, познакомят с нужным человеком и т. д. Исключительно на вашей совести остается только забота о собственном здоровье.

Львы (23 июля — 22 августа)

У Львов на всех фронтах без перемен. Но это при условии, что вы сами не станете лезть на рожон и впутываться в истории. Это именно то время, когда выражение «тише едешь – дальше будешь» нужно делать своим девизом и следовать ему. Сохраните то, что уже имеете, а период больших свершений еще впереди.

Девы (23 августа — 22 сентября)

На прошлой неделе Девы занимались тем, что приводили свои дела в порядок. И это было правильно – те, кто все «хвосты» подобрал, сейчас может «пришпорить коня» и лететь во весь опор навстречу большим делам. Вам везет и в любви, и в деньгах, поэтому не тушуйтесь и ловите момент.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам стоит забыть о риске. Никакое шампанское не стоит тех проблем, которые вас постигнут, если вы будете ввязываться в сомнительные авантюры или ходить налево от своих половинок. Это время, подходящее для саморазвития, обучения, спорта и здоровья. Все усилия, приложенные в этих сферах, непременно окупятся.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов две новости: хорошая и не очень. Из неприятного – вас может подводить здоровье, и это способно нарушить все планы. Не запускайте проблему, занимайтесь профилактикой и не игнорируйте сигналы организма. Из хорошего – в остальном вам сопутствует удача, нужно только подняться с дивана и начать действовать.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы любят сразу видеть результаты своих трудов, но в этот раз так не получится. Сейчас вам предстоит работать на перспективу. Возможно, вам все это покажется скучным и медленным, но поверьте, если вы не бросите дело на полдороги, вам понравится то, что получится в итоге.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги выбьются в любимцев судьбы. Если кого-то и ждут грандиозные успехи, так это вас. На этой неделе вы закладываете фундамент на месяц вперед – за что бы вы ни взялись в феврале, у вас все будет получаться как по волшебству. И сейчас очень важно закатать рукава повыше и не лениться – удача любит смелых и трудолюбивых.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам, как и Ракам, стоит подумать о том, чтобы начать принимать помощь окружающих. Именно это приведет вас к успеху. Также хорошо заниматься личной жизнью – возрастают шансы познакомиться с правильным, полностью «вашим» человеком. А если вы уже в отношениях – вы сможете их значительно улучшить.

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