Знаки зодиака, которые должны быть вместе

Многие интересующиеся гороскопами люди знают, что среди знаков зодиака встречаются те, которые идеально подходят друг для друга! Таролог и парапсихолог Саона составила для наших читателей свой гороскоп.

ОВЕН И ВОДОЛЕЙ

Люди, рожденные под знаками стихии Воздуха, составляют идеальный союз с теми, кто рожден под знаками стихии Огня. Овен и Водолей действительно относятся к наиболее гармоничным парам. Они оба ценят свободу, любят новые впечатления, путешествия.

Эти партнеры дополняют друг друга как пазлы. Между ними происходит не только любовь, но и дружба. Их отношения полны радости, страсти, веселого смеха.

ТЕЛЕЦ И КОЗЕРОГ

Отношения в этой паре непростые. Они основаны на сильной страсти и эмоциях. Любовь Тельца и Козерога — это масштабная сила. Им хочется на весь свет кричать от счастья и поделиться радостью. Представители этих знаков зодиака много времени проводят в любовных утехах, однако их объединяет не только это.

Тельцы и Козероги не слишком романтичны, зато ценят своего партнера, восхищаются им, отлично его понимают. Они проявляют верность, надежность, оказывают друг другу поддержку.

ТЕЛЕЦ И ДЕВА

Союз представителей этих знаков взвешенный. Телец может быть разным и легко вступает в отношения, а Дева — следует строгим правилам, поэтому для многих является сложным партнером. Однако в союзе с Тельцом она обретает счастливый брак. На первый взгляд может показаться, что это бесстрастные и скучные люди. Однако они просто не считают нужным проявлять свои чувства при посторонних людях. Их союз идеален. В нем есть любовь и страсть, дружба и взаимное уважение.

БЛИЗНЕЦЫ И ВЕСЫ

Кажется, что Близнецы и Весы все время парят в своей стихии — Воздухе. Оба партнера ценят психологические преимущества общения между собой. Близнецы и Весы отличаются интеллектом, эрудицией, поэтому им всегда есть о чем поговорить. В процессе беседы они погружаются друг в друга и познают все самые сокровенные мечты и желания. Они счастливы вдвоем, несмотря на отсутствие многого из того, что нужно другим для счастья.

ЛЕВ И СТРЕЛЕЦ

Стоит заметить, что многие гармоничные пары складываются из представителей знаков зодиака одной стихии. У них много общего, а, значит, найдутся темы для разговора и дела, которые сближают. Между Львом и Стрельцом вспыхивает настоящая страсть — Огонь. Эти партнеры подпитывают друг друга энергией и заражают энтузиазмом.

Лев и Стрелец — это друзья, которые уважают интересы, всегда помогают советом или делом другому. В интимной сфере у этих партнеров много интересного, про их отношения можно создать эротический фильм. Противоречия между ними возникают крайне редко.

ВОДОЛЕЙ И ВЕСЫ

Удивительный союз, в котором главное понимать партнера и вносить ясность в отношения с ним. Со стороны этот союз может выглядеть необычным, даже мистическим. Это потому, что Весы и Водолеи склонны иметь необычные увлечения.

Это может быть семья авантюристов, альпинистов, каскадеров и т. п. Чтобы сохранять отношения в гармонии, они легко идут на уступки, находят компромиссы, избегают излишних эмоций.

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