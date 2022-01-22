Гороскоп на неделю с 24 по 30 января для всех знаков зодиака

Неделя хороша для планирования. Можно продумывать свои действия, ставить большие цели, на достижение которых потребуется значительное время.

К концу рабочей недели начнутся неприятности – аварии на дорогах, пробки, проблемы со связью, интернетом и платежными системами. Не планируйте на пятницу и на выходные каких-то важных дел, чтобы это препятствия не помешали воплощению ваших планов.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, что ждет каждый знак Зодиака.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям пора сконцентрироваться на себе. Помощь другим – это хорошо, но сейчас важно позаботиться о себе любимых.

Любовь

Любовь вас будет заботить, только если у вас есть тайные отношения. Наступит переломный момент – возможно, тайна откроется, а может быть, вы решите, что вам такого счастья не надо, и роману придет конец.

Финансы

Неделя будет состоять из мелких удач и неудач. Четверг и пятница – неудачные для денег дни, постарайтесь в эти дни ничего не вкладывать и не покупать.

Здоровье

Для денег четверг и пятница не подходят, зато подходят для того, чтобы поправить здоровье. И в целом – нужно больше отдыхать, а не загонять себя сразу в начале года.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Вечное стремление Овнов объять необъятное столкнется с грубой реальностью. Не нужно затевать сто дел сразу. Занимайтесь рутиной, решайте текущие вопросы, не отвлекайтесь на всякую ерунду. Это, конечно, не так весело, как вы любите, зато вы сможете сделать гораздо больше, чем если начнете хвататься за все подряд.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Все дела, которые вы считаете важными, нужно привести к логическому завершению к четвергу. С четверга все встанет колом, а ваши попытки ускорить процесс приведут к разочаровывающему результату. Самое время погрузиться в себя, разобраться во внутреннем мире и в собственных переживаниях.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам нужно быть тише воды ниже травы. Бурная деятельность ни к чему не приведет, только к новым осложнениям. Переключитесь на личную жизнь – подумайте, что там у вас и как. Скорее всего, станет намного спокойнее. Особенно хорошо будет тем, у кого давние и крепкие отношения.

Раки (22 июня — 22 июля)

На Раков навалятся всякие трудности. И Раки, как они обычно и делают, предпочтут спрятаться подальше, чтобы их никто не трогал. Крепитесь. Первые два дня недели нужно активно поработать – вы многого добьетесь. А потом действительно можно больше отдыхать.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы очень самодостаточны. Но сейчас вам не стоит перенапрягаться, работайте в команде. Просить о помощи не зазорно, особенно если вы просите помочь близких вам людей. К тому же любовь выйдет на первое место, и вы проведете прекрасную неделю. Кроме воскресенья – можно так поссориться, что есть вероятность расставания.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев наступает период, когда нужно подбирать хвосты. Возвращаться к старым незавершенным делам, разбирать на работе вопросы, которые, казалось бы, давно канули в лету, и вот опять всплыли. Середину недели посвятите общению с детьми. А вот деньгами не сорите, не стоит оно того.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы практически в нирване. Вам так захочется умиротворения и тишины, что вы сами начнете излучать волны спокойствия. Хорошо сходить в театр, в музей, на биеннале, – туда, где вы сможете получить эстетическое удовольствие. В четверг события затормозятся. Не пытайтесь их разогнать – лучше посвятите время себе.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Сложная предстоит неделька. В первую очередь – потому что вас все на свете будет раздражать. Так что напишите себе плакат с принципом Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие!». И следуйте ему. Конец недели принесет вам кульминацию в конфликтной ситуации. И вот тут дерзайте – никто, кроме вас, не сможет ее разрулить.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Вот и настал момент, когда можно уже не бежать впереди паровоза и не пытаться успеть везде и всюду. Можете немного расслабиться и спокойно получать удовольствие от жизни. Это не значит, что надо забросить, например, тренировки или танцы, или рисование. Некоторые усилия прилагать все-таки нужно, чтобы потом можно было гордиться собой.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги – знак, у которого будет самая насыщенная неделя. Вам предстоит целое море дел. Будьте уверенными, напористыми, смелыми. И у вас все получится. В любви наконец-то настанет ясность. Вы поймете, нужны вам эти отношения или нет, насколько они хороши и что делать дальше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам полезно провести время в уединении – можно отправиться за город, на природу, может быть, на дачу. Пятница и четверг – опасные дни, можно наворотить разных ошибок, потому постарайтесь быть поосторожнее. А вот вторник и суббота хороши для активной деятельности.

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