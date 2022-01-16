Как привлечь деньги разным знакам зодиака

Овны (21 марта — 19 апреля)

Разумные траты – ключ к успеху. Иногда ваша энергия и оптимизм могут уступить место импульсивности. Будьте осторожны при совершении крупных покупок, обдумывая свои мотивы. Импульсивные покупки иногда необходимы, но убедитесь, что вы не сделаете покупку, о которой потом не пожалеете!

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Вы можете быть упрямы как бык, но внутри вы мягкий человек, которому хочется быть окруженными красотой во всем ее материальном выражении. Но главное никогда не мучить себя сравнениями со сверхбогатыми людьми и их золотыми горами. Наслаждайтесь тем, что у вас есть, живите по средствам и не завидуйте образу жизни других, потому что вы не знаете, что им пришлось пережить, чтобы получить эти богатства.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы быстро соображают, легко адаптируются и обладают способностью к быстрому обучению. Вы дуалистичны по своей природе. Вы можете иметь стабильную работу и ответственно относиться к своему бюджету, пока другой импульс (например, азартные игры) не возьмет верх. Помните о своей склонности переключаться с ответственности на импульсы и избегайте импульсивных трат, чрезмерно затратных увлечений и азартных занятий.

Раки (22 июня — 22 июля)

Как и Тельцы, часто вы можете не решаться отступить от своего бюджета и потратить деньги на себя. Но чтобы привлечь деньги и ощутить реальный стимул зарабатывать больше, нужно вкусить прелестей красивой жизни, так что помните о том, что это нормально — удовлетворить свои эмоциональные потребности за свой счет. Вы даже можете включить импульсивные покупки в свой бюджет, чтобы в долгосрочной перспективе сохранить деньги.

Львы (23 июля — 22 августа)

Будьте экономны в отношении трат ради близких. Вы склонны к чрезмерному усердию в отношении подарков. Это положительный момент, но не для вашего бюджета! А также иногда вы можете тратить свои деньги, чтобы продемонстрировать свой статус (реальный или только желаемый). Будьте осторожны в своем стремлении произвести впечатление.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Привлечь деньги поможет конкретный бизнес-план. Вы склонны к практичности и анализу. Вы ориентированы на детали и трудолюбивы, хотя иногда это означает, что вы все время работаете и не отдыхаете. Вы лучше всего работаете и зарабатываете, когда у вас все распланировано. А чтобы сэкономить деньги, попробуйте составить план своих финансов на 5 лет. Это подойдет вашей практичной натуре.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы уравновешены, справедливы и милосердны, но им не хватает решительности, которую нужно развивать, чтобы привлечь деньги. Когда время — деньги, не тратьте его впустую, анализируя ситуацию или сомневаясь в своих решениях. Вы можете упустить возможности из-за промедления.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы, ваши амбиции и целеустремленность помогут вам отлично привлекать и экономить деньги. Однако заработать вы всегда сумеете, гораздо важнее научиться экономить и для вас нет лучшего способа это сделать, чем искать выгодные способы инвестиций.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Если вы Стрелец, то вы любознательны и открыты, способны очаровывать людей своим энтузиазмом и экстравертным характером. Общеизвестно, что представители этого знака притягивают деньги, но с трудом сохраняют их в кармане. Изучение креативных способов экономии, а также совмещения заработка с путешествиями позволит вам укрепить финансовое благосостояние.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Как Козерог, вы известны тем, что следуете правилам и несете ответственность. Ваша дисциплина и самоконтроль приводят к замечательным успехам в профессиональной деятельности. Козероги умеют экономить. Чтобы увеличить количество сэкономленных денег и привлечь новые, вы можете использовать банковский счет с долгосрочной фиксированной процентной ставкой или найти выгодные способы инвестиций.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Представители этого знака редко материалистичны и деньги для них далеко не главное в жизни, однако зарабатывать они умеют. Чтобы привлечь деньги, Водолеям нужно четко понимать, для чего они им нужны. Составление четкого плана, в котором каждый пункт по-настоящему желанен и ценен, поможет быстрее достигнуть финансового благополучия.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Привлечь деньги поможет избавление от привычки всем помогать и давать взаймы. Рыбы полны сопереживания и не отличаются практичностью. Ваша отдающая натура может завести вас на опасную территорию. Использование метода денежного конверта для составления бюджета и экономии денег поможет вам как помочь себе, так и помочь другим.

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