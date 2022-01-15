Гороскоп на неделю с 17 по 23 января для всех знаков зодиака

Любое неосторожно сказанное слово может оказаться искрой, от которой вспыхнет пожар, сметающий все на своем пути. Особенно обострятся семейные отношения. Это заставит нас погрузиться в дела семьи. Есть и плюсы – социальная жизнь за пределами семьи все равно «встанет колом», и большого толку от нее не будет.

Как правильнее действовать каждому конкретному знаку Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Начало недели обнажит проблемы, которые до этого были скрыты. С четверга фортуна развернется к вам лицом, а в воскресенье вы поймете, как распорядиться этим даром.

Любовь

Партнер начнет вас доводить, желая быть единственным вашим занятием. Вашего терпения хватит до четверга, когда вы решите, что пора бы и своими делами заняться.

Финансы

Больших доходов не ожидается, зато приятных мелочей будет хоть отбавляй. В конце недели хорошо возвращать долги.

Здоровье

Все проблемы, на которые вы не обращали внимания, сейчас всплывут. Если вы и дальше продолжите их игнорировать, до добра это не доведет. Примите меры.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Начало недели у Овнов пройдет под девизом «один в поле воин». Действовать вы станете быстро и энергично. Постарайтесь, чтобы вашего энтузиазма хватило и на домашние дела тоже. После четверга вы переключитесь на работу в коллективе и с коллективом. Велика вероятность, что вы решите что-то изменить в этой сфере.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

У Тельцов наступает время «собирать камни». Это отличный период, чтобы отделить истинное от ложного, ваше личное мнение от навязанного и т. д. Для финансовых дел неделя не подходит – покупки разочаруют, сделка окажется с подвохом, дополнительно подзаработать не удастся.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Невозможно быстро бежать, если вы запутались в полах длинной одежды. А именно это вы сейчас и пытаетесь делать. Не стоит никуда бежать, чтобы покорять новые земли, сейчас нужно подобрать полы одежды – разобраться со всей текучкой, с заброшенными делами и разными мелочами. Пока вы с ними не разберетесь, все ваши усилия так и останутся бегом на месте. Еще и упасть можно.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки могут удивить сами себя – настолько импульсивными и спонтанными вы будете. В середине недели стоит заниматься доделыванием ранее начатых финансовых дел. Конец недели посвятите наведению порядка в документах, а воскресенье – приятному отдыху дома и общению с близкими.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам нужно быть внимательными – вам откроется нечто скрытое, и это что-то изменит в вашей жизни. С пятницы по субботу следуйте фразе из песни, которая советует «выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей». Первому пункту посвятите пятницу и субботу, а общение с друзьями назначьте на воскресенье.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Дев начнут с ума сводить дела, которые никак не хотят делаться. Препятствия, задержки, проволочки… Потерпите. Время перемен еще не наступило, сейчас складываются только предпосылки к ним, и ваша задача – зафиксировать в своей голове этот сигнал. Пока занимайтесь текучкой и мелкими делами, которых у вас в изобилии.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весов так и подмывает что-то поменять. Кто-то хочет разорвать надоевшие отношения, а кто-то, наоборот, ринуться в омут новых. Кому-то все еще по душе мысль о глобальном ремонте, а кто-то составляет мнение о людях с чересчур далеко идущими выводами. Не торопитесь. Готовьте почву, планируйте, но активных действий не совершайте. Для них все еще слишком рано.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

В понедельник у Скорпионов случится эмоциональное событие, которое сильно на них повлияет. Потом у вас будет совсем немного времени на осмысление – уже со вторника нужно включиться в работу или социальную жизнь. Немногим знакам сейчас доступна такая роскошь, как эта самая «социальная жизнь». А в воскресенье хорошо бы отдохнуть подальше от мирской суеты.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

В Стрельцах кипит и бурлит энергия. Вы нацелены на результат, но он почему-то оказывается недостижимым или не таким, как вы ожидали. Смените тактику. Сейчас вам лучше заниматься делами, в которых важен не только и не столько результат, сколько сам процесс. Как говорится, у самурая нет цели. Только путь.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Первая половина недели прольет свет на непростую ситуацию, в которой вы оказались. Возможно, на вас снизойдет озарение, для чего эта ситуация вам дана. С четверга вы будете открыты прекрасному, и сможете проникнуться к искусству, которое раньше вам было чуждо. Или, по крайней мере, понять, чем оно привлекательно для других.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дети займут внимание Рыб. Сейчас отпрыскам особенно нужны понимание и забота. Кроме того, много времени будут отнимать рутинные занятия. С середины недели вы почувствуете, что подустали, к тому же вы с головой погрузитесь в какую-то тайну. Это подвигнет вас искать уединения и тишины.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.