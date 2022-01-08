Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для всех знаков зодиака

Ретроградная Венера предупреждает – никаких новых знакомств и никаких спонтанных расставаний. И никаких покупок, связанных с красотой и модой. А ретроградный Меркурий накладывает вето на поездки, масштабные сделки и интенсивную торговлю. Зато можно возвращаться в старым недоделанным делам, мириться, восстанавливать утраченное (от документов до отношений).

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, что еще предстоит каждому знаку Зодиака.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги впадут в непривычную лиричность. Опасайтесь тех, кто рассказывает вам жалостливые истории – они могут просто выводить вас на эмоции с корыстными целями.

Любовь

Нельзя быть поверхностными – или влюбитесь без причин, или решите расстаться на ровном месте. Не совершайте поспешных действий и больше прислушивайтесь к себе.

Финансы

От покупок пока лучше отказаться. Иначе получится как в том меме: «Смотрю я на купленные вещи и думаю – а ведь я даже не сумасшедший…».

Здоровье

Режим дня сбился, диета состоит в основном из майонезных салатиков? Пора пересмотреть подход к питанию и режиму труда и отдыха.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Несколько правил на эту неделю для Овнов. Действовать лучше самостоятельно, не дожидаясь, пока кто-нибудь решится составить вам компанию. Второе – не увлекайтесь чересчур, перегибание палки до добра не доведет. И последнее – все дела стоит решить до пятницы, поскольку в пятницу все начнет тормозиться, и ждать, когда ситуация «разморозится», придется долго.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы решат, что могут заработать все деньги и начнут активно двигаться в этом направлении. Не хочется вас разочаровывать, но усилия будут тщетными. Вместо бесплодных усилий лучше задумайтесь, что вам не нравится в текущем материальном положении и по какой причине. Можете прийти к интересным выводам.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В пятницу на вашу жизнь начнет влиять ретроградный Меркурий. А это значит, что до этого дня жизненно важно разобраться со всеми значимыми вопросами, сделками, поездками, почтовыми отправлениями, документами и т. д. В любви возможны острые ситуации, не теряйте самообладания.

Раки (22 июня — 22 июля)

В начале недели будет много непонятных или неожиданных ситуаций. Не нужно пугаться и судорожно пытаться объять необъятное. Делайте, что должно, и положение выправится и стабилизируется словно само собой. Среда благоприятна для дружеских посиделок и общения с единомышленниками, а в четверг можете уединиться, чтобы дать себе эмоциональную разгрузку.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы вдруг снова станут романтичными, влюбленными и ищущими праздника. И даже середина недели, несущая сложности и напряжение на работе, не сможет испортить вам ожидание чуда. В любви тоже возможна неприятная история, но если вы не будете принимать радикальных решений, проблем удастся избежать.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы, которые еще в начале недели полагали, что жизнь потечет спокойно и мирно, почувствуют, как над ними сгущаются тучи и явно назревает гроза. Здесь нужно действовать так же, как и грозу – не бежать от нее со всех ног, а затихнуть и «лечь на землю». Метафорически, конечно. И тогда вас не заденет ни одна молния.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Действия Весов должны быть направлены не столько вовне, сколько на внутреннюю жизнь семьи. Нужно понять, что и в какой момент пошло не так, и исправить ситуацию. Возможно, дело касается не отношений, а состояния дома. Тратиться на ремонт рановато, а вот заниматься его планированием уже пора.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам предстоит переделать миллион дел. Бегать по городу, договариваться, общаться, «тушить пожары», много ездить. Как вы и сами уже, наверное, догадались, все это надо завершить до пятницы. На выходных вам предстоит какая-то переломная ситуация в отношениях.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Внутренние батарейки Стрельцов работают на полную катушку. Вы стремительны и активны, вам предстоит такая куча дел, что дух захватывает. И вы все успеваете. Во вторник и среду не рискуйте. Скорее всего, вы неверно оцениваете ситуацию, а кто-то вас попросту использует. Избегайте алкоголя.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Первые пару дней вы будете великолепны в ораторском искусстве. Потом вы почувствуете, что атмосфера накаляется, и чудом избежите неприятностей. Начиная с пятницы можно возвращаться к прошлым делам, которые были отложены в долгий ящик: исправлять ошибки, завершать незавершенное, возвращать то, что было напрасно утрачено.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На этой неделе Рыбы – индивидуалисты. Успех будет достигнут в делах, с которыми вы справляетесь самостоятельно. С одной стороны, это хорошо – вы будете весьма успешны. С другой – отношения с окружающими могут и испортиться. Постарайтесь быть тактичнее. Ну и настройтесь на конкретную работу и меньше витайте в облаках.

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