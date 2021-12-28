У каких знаков зодиака сбудется загаданное в Новый год желание

Львы (23 июля — 22 августа)

Обязательно сформулируйте самое заветное желание, потому что год будет непростой, но щедрый и плодотворный. Львам в 2022 году придется не раз столкнуться с ощутимыми проблемами, причина которых — их собственные недостатки. Что касается карьеры, то оставьте в стороне высокомерие и не пытайтесь набивать себе цену, ведь ваших коллег, начальство и партнеров это будет только раздражать. Продемонстрируйте свои лучшие профессиональные качества и добросовестно выполняйте работу, только в таком случае вас оценят по достоинству.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

В этом году могут осуществиться ваши самые смелые фантазии! Скорпионам 2022 год подарит много новых эмоций и ярких впечатлений. Как будут развиваться события во всех сферах вашей жизни – зависит только от вас, а точнее, от того, будете вы действовать или сидеть сложа руки. Все яркие события, новые увлечения и увлекательная активность потребуют от вас изначальной четкой инициативы, в противном случае вы вновь окунетесь в серые будни. Говорите «да!» всему новому и не ждите, что перемены и захватывающие повороты судьбы произойдут сами по себе и без вашего участия.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Все пути к успеху в наступающем году открыты, так что смело загадывайте желание. Все сбудется и просить у кого-то помощи или совета при необходимости даже не придется – люди, готовые о вас позаботиться, сами появятся в правильную минуту. В течение 2022 года у вас много раз появится возможность восстановить или укрепить ваши отношения с кем-то из самых близких, обязательно ей воспользуйтесь.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Ваши желания обязательно сбудутся. Этот год принесет Водолеям очень много жизненных уроков. Представители этого знака в течение 2022 будут часто попадать в ситуации, которые заставят пересмотреть какие-то взгляды на мир вокруг и себя самого. Те уроки, которые усвоят Водолеи в течение этого периода, во многом могут изменить их дальнейшую жизнь. Звезды советуют вам быть открытыми к переменам. У вас есть шанс поменять свою жизнь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вас ждет очень насыщенный год, в том числе и на неожиданные шансы и новые возможности. Очень важно поставить перед собой цель и загадать желание, чтобы не упустить свой шанс. От количества разнообразных событий, стремительно сменяющих друг друга, у некоторых Рыб в середине года может возникнуть ощущение, будто они теряют почву под ногами, но именно в таких ситуациях будет открываться верный путь.

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