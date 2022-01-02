Гороскоп на неделю с 3 по 9 января для всех знаков зодиака

Ключевым будет именно то, что она праздничная. Можно гулять, ходить в гости, отдыхать, заниматься своими делами, общаться. Время приятное и душевное. Воскресенье принесет знаковое событие в любви или деньгах.

Чем еще порадует это время каждый знак Зодиака, расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги будут расслабленными, вальяжными и сентиментальными. Ностальгия может увести вас в дебри сладких воспоминаний. Хорошо расхламляться и обновляться.

Любовь

«Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад» – это сейчас про вас. Не теряйте головы. Воскресенье прояснит ситуацию в отношениях.

Финансы

Предстоит много приятных мелких трат, и вы вполне можете себе это позволить. А от крупных покупок пока лучше отказаться.

Здоровье

Пересмотрите подход к тратам на здоровье. Не забывайте про гармонию в дуэте «цена – качество».

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны активны и деятельны, как будто это не они стонали перед Новым годом, что будут всю неделю лежать и не шевелиться. Спорт, отдых, общение и работа – вы успеете везде и всюду и будете успешны. Только не беритесь за финансы, тут вы потерпите поражение. Можно возвращать долги и строить планы, а в остальном отложите денежные дела на потом.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы с энтузиазмом возьмутся за финансовую сферу. Остановитесь. Грандиозный шопинг, который вы задумали, – не самая удачная идея. Увы, это по большей части будут пустые траты. Новых романов тоже лучше не заводить, а вот в крепких устойчивых отношениях все сложится хорошо.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Общения у Близнецов будет море. Неделя обещает быть захватывающей, богатой на новые знакомства и гениальные идеи. Ваша задача – не относиться к этому слишком легкомысленно. Свежие идеи вам скоро пригодятся, а новые связи сыграют вам на руку. Не разбрасывайтесь ими.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки тоже покинут свою раковину и ринутся в отношения. Это касается любого взаимодействия с людьми – любовных отношений, делового партнерства, дружеского общения, дискуссий, лекций, соперничества и т. д. Также на этой неделе вероятно получение хороших новостей.

Львы (23 июля — 22 августа)

Пока все вокруг отдыхают и проводят дни в праздности, Львы настроены серьезно. Праздничный настрой вы израсходовали в декабре, а сейчас рветесь в бой, решать рабочие вопросы. Самое забавное, что вы способны зарядить своей энергией и окружающих, и вывести всех дружно на работу, чтобы, как говорится, «выполнить пятилетку за три года».

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы вполне могут составить компанию Львам. На работе столько дел, грешно валяться под одеялом и смотреть кино! Именно так вы и считаете. Что ж, на работе вы будете продуктивны, так что сдерживать этот порыв, пожалуй, смысла не имеет. Однако не перенапрягайтесь, чередуйте труд и отдых – и будет вам счастье.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов все также актуальны темы дома, семьи, жилья, ремонта, переезда. Ваша задача, чтобы история пошла по хорошему сценарию, а не по плохому. Плохой – это радикальные решения, которые приведут к ссорам в семье, хлопанью дверью, сжиганию мостов и другим малоприятным последствиям. Дайте себе время на размышления и погрузитесь в приятную атмосферу душевных семейных праздников.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов раздражает какая-то неразрешенная ситуация. Не нужно на этом концентрироваться, в этой области все равно никаких новостей. Сумеете отвлечься – и вас ждет продуктивная и приятная неделя. Очень хороши для «отвлечения» финансовые дела и рабочие вопросы.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы энергичны и нетерпеливы. Вам надо будет куда-то все время бежать, что-то делать во все принимать участие. Ваш напор позволит вам закрыть пару сотен задач, если очень постараться. Главное, не бросаться на людей, которые за вами не поспевают. Нереализованную энергию лучше направьте на спорт, а не на перепалки с ни в чем не повинными людьми.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Понедельник Водолеи предпочтут провести в тишине, подальше от людей. А со вторника начнется активная жизнь. Совет как раз на вторник: если что-то не получается, не форсируйте события, отпустите ситуацию, и она сама к утру среды выровняется. Неделя принесет активный отдых, общение и в целом окажется приятной.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам в начале недели предстоят встречи с людьми, с которыми вы не виделись примерно лет сто. Потом вы возьмете тайм-аут на денек, чтобы отдохнуть от общения, а затем наступит утро четверга – самое благоприятное время для чего бы то ни было. Все самое важное назначайте именно на это время. И небольшое предостережение: избегайте алкоголя, от него будет больше проблем, чем удовольствия.

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