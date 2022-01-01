Восточный гороскоп на 2022 год

Хозяин наступающего года – Тигр – благоволит смелым, упорным и энергичным. Тигр убежден в справедливости поговорки, которая гласит, что под лежачий камень вода не течет, и не одаривает благосклонностью людей трусливых, вялых и инертных. Зато помогает тем, кто стремится развивать свой интеллект, познавать новое, учиться.

Многим удастся реализовать идеи, зревшие давно, но никак не находившие применения. Тигр даст вам возможность воплотить их в жизнь.

Крыса

Крысы будут сказочно хороши. Устоять перед вашим шармом и обаянием сможет разве что человек с каменным сердцем. Это ваш шанс устроить личную жизнь. При этом важно учитывать, что речь здесь идет не о мимолетном увлечении или курортном романе – такие приключения выйдут Крысам боком и испортят если не всю биографию, то целый год-то точно. Только серьезные отношения, только хардкор.

Что касается денег – тут придется подзатянуть пояс. Для бережливых Крыс экономия не в диковинку, поэтому вряд ли вы остро почувствуете нехватку денег. Ваш козырь – умение планировать расходы и следовать этому плану. Для карьеры и профессионального роста на пользу пойдут поездки.

Бык

Быкам стоит сконцентрироваться на взаимоотношениях с людьми. В первую очередь, конечно, это важно для любви. Семейные Быки направят свои силы на укрепление брака, а свободные получат шанс встретить любовь всей своей жизни. Однако не любовью единой, как говорится. Следует учитывать, что в этом году максимального успеха вы можете достигнуть даже не благодаря высокому профессионализму, а благодаря умению договариваться, заводить нужные знакомства и устанавливать прочные связи. Так что деловая жизнь будет напрямую зависеть от того, как вы выстраиваете отношения с окружающими.

Успели по этому поводу расстроиться, а может быть, наоборот, расслабились, уверенные в силе своего обаяния? Будьте уверены, все вышеперечисленное непременно нужно подкрепить вашим фирменным упорством и трудолюбием. И тогда материальное благополучие вы себе обеспечите.

Тигр

Тигры – товарищи на редкость самодостаточные, не привыкшие просить помощи у кого бы то ни было. Все сами, все сами. В этом году попробуйте сменить тактику. Как и многим другим знакам, Тиграм нужно сделать упор на отношения и с ближним кругом, и с теми, кто находится на периферии вашей жизни. Чем с большим количеством людей вы наладите дружеские или просто доброжелательные отношения, тем лучше.

Это позволит вам добиваться поставленных целей, не прикладывая немыслимых усилий. Ведь вам будут помогать друзья, коллеги, любимые и, возможно, даже вредные соседи. Надо всего лишь действовать по принципу «Поделись улыбкою своей – и она к тебе не раз еще вернется».

Кот (Кролик)

В любви у Котов не все гладко. На горизонте возникнут соперники, которые несут реальную угрозу вашим отношениям. Как с этим бороться? Не так уж и сложно – не давайте своим половинкам повода задуматься о том, что ваша совместная жизнь не так прекрасна, а вот поклонники – это очень даже интересно. Доверительные отношения и забота помогут вам избежать целой кучи проблем.

В финансовой сфере перспективы более радужные – вам не раз представятся возможности увеличить свой доход или продвинуться по карьерной лестнице. Для этого вам нужно быть открытыми новому, учиться, осваивать новые навыки и не бояться трудностей. И все у вас получится.

А в погоне за знаниями и навыками не забывайте о здоровье. Этот год отлично подходит для его укрепления.

Дракон

Драконам взлеты и падения в любви не грозят. Все ровно и стабильно. Может быть, вам бы хотелось поменьше скуки и побольше страсти, но поверьте, вам эти проблемы сейчас не нужны. Наслаждайтесь уверенностью в завтрашнем дне. Тем более, что у вас есть другие сферы, требующие вашего внимания.

И эта сфера – финансы и бизнес. В этом году нужно быть очень внимательными и осторожными, так как крайне высок риск потерять деньги. Это может быть связано с ошибками в бизнесе, с неудачными инвестициями, разрывом отношений с проверенными партнерами и т. д. Поэтому каждое решение должно быть тщательнейшим образом взвешено.

Зато тем, кто строит карьеру, год открывает множество дорог. Вы сможете добиться потрясающих успехов на этом поприще.

Змея

Змеям может показаться, что год выдался просто ужасным. И на работе не ладится, и в отношениях какая-то ерунда, и с деньгами как-то так себе, да и вообще… Не спешите впадать в уныние. Как говорится, «совы не то, чем кажутся». Все это – просто сигналы, что пора сменить направление, наступил период обновления и перемен.

Избавьтесь от балласта: негативных установок, психологических проблем, устаревших шаблонов поведения, которые уже не работают или работают вам во вред. Можно обращаться к психологу, эзотерику, работать над собой самостоятельно, если вы знаете, как себе помочь. Пора устранить все, что мешает вам двигаться вперед. А еще уделите время здоровью – возможно, проблемы именно в этой сфере мешают вам двигаться дальше.

Это просто отличный год, чтобы приобрести знания и умения. Учитесь новому, закладывайте фундамент счастливого будущего уже сейчас.

Лошадь

В этом году Лошади – настоящие любимчики фортуны. За что ни возьметесь – все-то у вас получается. Лошади, настроенные на ведение бизнеса, вполне могут открыть его именно в этом году, или принять ряд решений в уже имеющемся бизнесе, которые приведут вас к процветанию.

Если бизнес вас не интересует, вы вполне можете заняться карьерой. Руководство обязательно заметит ваши заслуги и продвинет по карьерной лестнице вверх. Не стесняйтесь рассказывать о своих достижениях, намекая на то, что вам пора повысить зарплату. Хорошие новости и для тех, кто грезит о любви. В этом году вы можете обрести свою настоящую любовь.

Главное условие успеха – действовать энергично, не дожидаясь, пока на вас прольется манна небесная. Идите и добудьте ее себе сами, вы это точно можете.

Коза (Овца)

На повестке у Коз забота о здоровье. Год будет такой, что могут на свет выползти самые разные болячки. То зубы заболят, то печень начнет пошаливать, то суставы заноют. А вам такого не надо. Поэтому к стоматологу, например, ходите как к лучшему другу, не дожидаясь, пока все зубы выпадут. В общем, профилактика – ваше все.

Семейным Козам надо держать ухо востро, чтобы супруги не засматривались на всяких товарищей, находящихся «слева». Это не значит, что надо душить любимых контролем и ревностью, это значит, что нужно уделять им больше внимания и заботы. Зато у легких романов хорошие перспективы.

В остальном год будет без резких перепадов, спокойный и мирный.

Обезьяна

Обезьян в этом году везунчиками не назовешь. В какой-то мере они в этом плане составляют компанию Змеям. В романтической сфере не везет, на работе не получается, а про финансы и говорить нечего. Страшно? Не бойтесь. Есть способ это все поправить, пусть он и может поначалу вызвать у вас недоумение.

Помните фразу «движение – жизнь»? Теперь это ваш жизненный девиз в прямом и переносном смысле. Бег, танцы, ходьба – все это ваши верные друзья. Физические нагрузки и спорт помогут вам активировать энергии, нейтрализующие негативное влияние этого года. Это поможет и в романтике, и в работе. Неплохо также много ездить и путешествовать. А можно применить и самый простой и бюджетный способ – как можно больше ходить пешком. И для здоровья полезно, и энергии поправите.

Петух

В любви у Петухов будет так, как захочется Петухам. Решите, что отношения изжили себя и тяготят вас, вы сможете легко разорвать эту связь. А если поймете, что отношения нужно сохранить во что бы то ни стало – вам обязательно это удастся. В целом же глобальных перемен не ожидается.

Надо сказать, что не только в любви Петухи сами решают свою судьбу. От ваших усилий напрямую зависят все сферы жизни. Удача на вашей стороне, шансов улучшить материальное положение, подрасти в карьере будет масса. И ваша задача – закатать рукава повыше и выложиться на полную. Результат того стоит.

Собака

Что нужно знать Собакам про любовь в этом году? Посещать загс с целью заключения брака пока рановато, скорее всего, этот семейный союз долго не протянет. А вот начинать строить отношения, укреплять любовные связи очень даже нужно, велика вероятность, что у этих отношений большое будущее.

В плане работы у Собак история прямо противоположная истории Тигров – вам не стоит полагаться на кого-то другого, берите дела в свои руки и добивайтесь успеха самостоятельно. Это не значит, что нужно ото всех отгородиться, просто не ждите, когда кто-то другой решит за вас ваши задачи.

Трудолюбие, обаяние и гениальные идеи, посещающие вашу светлую голову, помогут вам заметно улучшить финансовое положение, повысить профессионализм и заработать авторитет.

Кабан

Кабаны окажутся под крылом госпожи удачи. Единственная сфера, в которой не все проходит на ура – это, увы, здоровье. Оно потребует внимания и заботы. Причем это может быть как ваше собственное здоровье, так и здоровье кого-то из вашего близкого окружения. Без паники. Если это дело не запускать, все можно быстро исправить.

Многих представителей знака захлестнет любовь с целым водоворотом страстей, кто-то встретит свою вторую половину и решит связать с ней свою судьбу.

Работа и карьера тоже ладятся, и с деньгами все хорошо. Для этого важно действовать в команде. Один в поле, как известно, не воин, зато в компании с единомышленниками вы сумеете горы свернуть и заработать если не все деньги, то значительную их часть.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.