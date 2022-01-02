Новогодние приметы от финалистки «Битвы экстрасенсов»: как привлечь удачу в 2022 году

Ясновидящая Кажетта изучила приметы разных народов мира и рассказала нашим читателям, как привлечь удачу в новом году.

Носите с собой пустой чемодан

В Латинской Америке считается, что если носить с собой пустой чемодан в Новый год, то год будет полон приключений и путешествий.

Делайте много шума

Согласно преданиям со всего мира, громкие звуки могут отпугнуть злых духов. Так что ликуйте, кричите, запускайте фейерверки, стучите кастрюлями и сковородками — на радость судьбе.

Носите красное нижнее белье

Ищете любовь в новом году? Подумайте о том, чтобы надеть красное нижнее белье. Суеверие, которое, как считается, пришло из Латинской Америки. И говорит о том, что цвет белья символизирует страстные отношения.

Съесть 12 виноградин в полночь

В Испании принято в полночь съедать 12 виноградин. Ритуал восходит к 1880-м годам и считается, что если вы съедаете столько фруктов (по одной на каждый месяц года) до того, как часы пробьют 00:01, вам будет сопутствовать удача.

Не убираться дома

Хотя некоторые верят в важность предновогодней уборки, приверженцы китайского суеверия избегают стирать, мыть посуду или выносить мусор в день Нового года. Считается, что если делать уборку 1 января, то можно вымести из дома удачу.

Положить наличные в кошелек

Согласно этому суеверию, если сделать это до полуночи, то наступит год процветания.

Отправляйтесь за покупками

Вступление в Новый год с пустыми шкафами и буфетами может быть плохим знаком. Некоторые считают, что пустота предвещает год дефицита. Поэтому запаситесь всем необходимым.

Открывайте двери и окна

Одно из популярных суеверий на Филиппинах – открывать двери и окна незадолго до полуночи, чтобы выпустить старый год и впустить новый.

Поцелуйте кого-нибудь в полночь

Вы ищете удачу в любви? Тогда поцелуйте кого-нибудь под бой курантов. Согласно древней итальянской традиции, это может определить, как вы проведете следующие 365 дней.

Ешьте свинину

В некоторых культурах свинью почитают, и не зря. Это спокойное животное редко пугается или нападает, а в Китае свинья ассоциируется с удачей и процветанием. Согласно новогодней традиции, сочная свинина не просто украсит стол, а принесет вам богатство и поможет двигаться вперед.

Украшаем стол

Согласно традиции, в Новый год рекомендуется украсить обеденный стол мандаринами и апельсинами, потому что эти фрукты, как известно, привлекают удачу. Также рекомендуется поставить на стол подносы со сладостями и сухофруктами для усиления энергии.

Золотые тыквы

Если вы хотите удачу и деньги на Новый год, хорошая идея – разместить на прикроватной тумбочке в спальне золотую тыкву. Также это защитит вас от болезней и сохранит отличное настроение. Обыкновенную тыкву можно покрасить в золотой с помощью баллончика.

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