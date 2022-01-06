Самые везучие месяцы в 2022 году для разных знаков зодиака

Овны (21 марта — 19 апреля)

Личная жизнь будет протекать гладко, и влюбленные Овны не будут испытывать серьезных трудностей в своих отношениях. Однако одиноких людей этого знака ждет сюрприз от Тигра. Примите себя — главный совет для одиноких людей, потому что вы можете найти кого-то к началу летнего сезона, особенно в июне.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

На протяжении этого года вы будете чувствовать особую гармонию с собой и окружающими, а также прилив сил и энергии, что принесет успех во всех сферах жизни, вы начнете ощущать это уже в феврале. Посвящайте больше времени своим хобби и увлечениям – это принесет незабываемые эмоции и, возможно, даст толчок к развитию в новом амплуа.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецов в 2022 году будет мало интересовать сфера карьеры. Все их мысли будут поглощены вопросами личной жизни, семейных отношений и сферы чувств. В связи с этим стоит ожидать положительных изменений на личном фронте, заметное улучшение атмосферы в доме и большое количество новых друзей, особенно в мае, когда планетарные влияния будут максимально благоприятны для представителей этого знака.

Раки (22 июня — 22 июля)

К работе и карьерным достижениям в этом году Раки будут относиться достаточно спокойно. Множество других целей и интересов, не касающихся карьеры, поглотят вас с головой. Например, в личной жизни вас ожидает масса новых и светлых чувств, особенно в августе! Звезды обещают массу романтических приключений, которые будут стимулировать на подвиги не только любовного характера.

Львы (23 июля — 22 августа)

В сентябре 2022 года Львы будут в центре внимания, поэтому не удивляйтесь, если поступят многочисленные предложения на романтический вечер, поход в кино или еще что-то в этом роде. Успех в личной жизни в этом месяце вам обеспечен.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы в июле смогут обзавестись новыми знакомыми и друзьями, которые смогут помочь в осуществлении идей и планов. Избегайте монотонности во всем. Больше включайте творческий подход к делу. Помимо этого, Девам захочется немного попутешествовать, поэтому если есть возможность обязательно воспользуйтесь ею.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Уже в январе Весы смогут насладиться дарами 2022 года и по полной проявить свою харизму, такт и высокий интеллект. Вы с легкостью сможете найти себе новых знакомых, друзей и партнеров по работе. Но большую часть времени старайтесь проводить с семьей. Ваши близкие и так вас редко видят, так дайте им насладиться общением с вами.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Все яркие события, новые увлечения и увлекательная активность потребуют от вас изначальной четкой инициативы, в противном случае, вы вновь окунетесь в серые будни. В апреле говорите «да!» всему новому и вам обязательно повезет. Не ждите, что перемены и захватывающие повороты судьбы произойдут сами по себе и без вашего участия.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Именно в общении с людьми будет заключаться путь к успеху в любых начинаниях у Стрельцов, при этом практически каждое взаимодействие с окружающими будет наполнять их положительными эмоциями. Окружающие будут это чувствовать и проявляться в общении с вами только с лучшей стороны, особенно в июне и начале июля. Просить у кого-то помощи или совета при необходимости даже не придется – люди, готовые о вас позаботиться, сами появятся в правильную минуту.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Представители знака могут ожидать положительных изменений в сфере бизнеса в марте. Вам придется много работать, чтобы заработать каждый рубль, но для вас, дорогой Козерог, это не проблема, так как вы являетесь олицетворением трудолюбия для всех вокруг.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Те уроки, которые усвоят Водолеи в течение этого года, во многом могут изменить их дальнейшую жизнь. Звезды советуют вам быть открытыми к переменам, особенно в майский период. Даже если некоторые изменения не принесут желаемого результата, внутри себя вы почувствуете удовлетворение и сделаете массу важнейших выводов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, полученный прилив сил в октябре позволит вам, наконец, воспользоваться шансом и осуществить задуманное. У вас на повестке будет великое множество дел, которые не требуют отлагательств. Разобраться со всем может помощь со стороны близкого вам человека. Поэтому даже не думайте об отказе.

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