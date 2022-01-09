В какие месяцы 2022 года знакам зодиака не стоит планировать важные дела

Овны (21 марта — 19 апреля)

Для Овнов пришло время задуматься о будущем, особенно в марте, когда многое выйдет из-под контроля. Возможно, стоит пересмотреть свои цели, и найти что-то подходящее вашим желаниям. Не исключено что вы захотите подумать об этом в одиночестве, но все же попробуйте спросить совета у близкого вам человека. Поверьте, ему есть что вам сказать.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

После тщательно выполненной работы Тельцы захотят найти признания за свои заслуги уже в начале года. И речь идет не только о лестных словах, но и о материальной награде. Однако в феврале на это не стоит рассчитывать и лучше не планировать ответственных дел. Кроме того, звезды советуют Тельцам снисходительно относиться к критике. Поверьте, близкие плохого не посоветуют.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В целом вас ждет весьма благоприятный год, особенно первая его половина. Между тем, временами вас будут настигать накопившиеся в большом количестве вопросы и задачи, о которых вы уже успели забыть или намеренно игнорировали их. Особенно заметно это будет в апреле. Такие события будут сильно выбивать вас из колеи, поэтому подходите к делам более ответственно.

Раки (22 июня — 22 июля)

Май будет непростым месяцем для Раков, особенно с финансовой точки зрения. Вы будете весьма озабочены вопросом семейного или личного бюджета. Вам кажется, что вы катитесь по наклонной, но это не так, просто надо переждать этот полный испытаний месяц. Переждите момент, когда снова можно брать все в свои руки, а пока просто предоставьте все на волю судьбы.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам в 2022 году придется не раз столкнуться с ощутимыми проблемами, причина которых — их собственные недостатки. Что касается карьеры, то оставьте в стороне высокомерие и не пытайтесь набивать себе цену, ведь для ваших коллег, начальства и партнеров — это будет только раздражать. Особенно это касается второй половины года и, в первую очередь, октября. Продемонстрируйте свои лучшие профессиональные качества и добросовестно выполняйте свою работу, только в таком случае вас оценят по достоинству.

Девы (23 августа — 22 сентября)

В целом год достаточно удачный за исключением, возможно, сентября. Что касается личной и семейной жизни, то скандалов и ссор также будет трудно избежать и большинство из них возникнут из-за вашей требовательности, категоричности и грубости, так что будьте более внимательными и лояльными по отношению к близким.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов залогом успеха в 2022 году станет умение держать себя в руках и контролировать свои эмоции. Ваша чрезмерная чувствительность будет искажать восприятие некоторых событий, как карьерного, так и личного характера. Общение с людьми также время от времени будет осложнено вашей эмоциональностью: многих это просто отпугнет, а кого-то и разозлит. В общем, учитесь управлять своими эмоциями, особенно в ноябре!

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам 2022 год подарит много новых эмоций и ярких впечатлений. Как будут развиваться события во всех сферах вашей жизни – зависит только от вас, а точней, от того, будете вы действовать или сидеть сложа руки. Пиковый момент – февраль, когда вы можете чувствовать себя бессильными, так что лучше не планировать на этот месяц серьезных дел.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов ждет насыщенный и плодотворный год. На начало года выпадет карьерный рост, а вместе с тем и улучшение финансового положения. У вас будут силы, а главное возможности на осуществление самых смелых желаний. Летом стоит взять паузу и отдохнуть вместе с семьей. В это время не стоит планировать ничего важного. Дайте себе время на «подзарядку».

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги, снизьте немного свою деловую активность, в декабре 2022 года внимание направьте на семью. Не планируйте чего-то важного на эту неделю, поскольку все может сорваться в любой момент. Проведите время с любимыми людьми, займитесь заброшенным хобби или просто наведите порядок в доме. Это во много раз лучше, чем рутинная работа.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Этот год принесет Водолеям очень много жизненных уроков. Представители этого знака в течение 2022 будут часто попадать в ситуации, которые заставят пересмотреть какие-то взгляды на мир вокруг и себя самого, особенно заметно это будет в ноябре, так что лучше не планировать ничего глобального.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

От количества разнообразных событий, стремительно сменяющих друг друга, у некоторых Рыб в середине года может возникнуть ощущение, будто они теряют почву под ногами. Так что в июле лучше не планировать ничего глобального и позволить себе отдохнуть.

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