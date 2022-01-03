Большой гороскоп на 2022 год: предсказания по знакам зодиака

У Водолеев, например, - звездный час, а Тельцы, возможно приобретут машину или дачу, о чем давно мечтали.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Девиз года: «Там, где все жмут на газ — вы должны притормозить»

Как встретить год, чтобы он прошел удачно:

Начало года у многих ассоциируется с новыми планами и целями. Все пытаются дать себе мощный пинок и зарядиться на быстрый старт. Овны, чтобы ваш старт начался успешно – делайте все постепенно. С января по февраль рекомендуется взять паузу и выдохнуть. Отправляйтесь за свежей энергией в немноголюдные места, идеально подойдет тропический остров или дача в зимнем лесу. Так вы сможете привести мысли в порядок и понять, как действовать дальше.

Самое яркое событие года:

Самое значимое событие года выпадает на май. Здесь возможен карьерный рост и значительное увеличение дохода.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Девиз года: «Примите то, что есть, опустите то, что ускользнуло и верьте в то, что может быть»

Как встретить год, чтобы он прошел удачно:

Тельцы, вы должны сиять, строить планы на будущее и жить своей мечтой. Новый год готовит вам перемены практически во всех сферах, и они будут только к лучшему. Главное – решиться и действовать. Отпустите прошлое, у каждого оно свое, но для того, чтобы двигаться дальше, необходимо распрощаться и начать новую жизнь.

Самое яркое событие года:

Первое полугодие – большая вероятность крупных приобретений. Может случиться так, что покупку автомобиля или недвижимости вы планировали только через несколько лет, но удачный случай сам решит все за вас, только не упустите выгодную возможность!

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Девиз года: «Кто владеет информацией, тот владеет миром»

Как встретить год, чтобы он прошел удачно:

Многим Близнецам пора перестать лениться и приступить к активным действиям. Уходящий год подарил вам много кармических связей и уроков, но это не повод опускать руки. В начале года рекомендуется составить четкий план-график посещения курсов, семинаров, лекций, но это должно быть вам интересно. Такой подход к своему образованию укрепит ваши знания и поможет выйти на новый уровень дохода.

Самое яркое событие года:

К концу 2022 года ваши дела пойдут резко в гору, возможна смена места жительства.

Раки (22 июня — 22 июля)

Девиз года: «Решаться здесь и сейчас»

Как встретить год, чтобы он прошел удачно:

Ракам нужно четко систематизировать цели и планы. Ваша разумная амбициозность поможет совершить поистине уникальные открытия, вырвавшись из злополучной нестабильности 2021 года. На горизонте могут появиться прибыльные идеи, новые варианты заработка, влиятельные люди и заинтересованные в сотрудничестве единомышленники.

Самое яркое событие года:

Весной, благодаря творческому приливу сил, многие Раки могут решиться на дело, которое долго обходили стороной. Вы сможете начать вести свой блог и довольно успешно продвигаться или написать книгу, которая приобретет массовую популярность.

Львы (23 июля — 22 августа)

Девиз года: «Слушать только себя»

Как встретить год, чтобы он прошел удачно:

Львам потребуется проявить силу духа и непреклонность, иначе поставленные цели не смогут стать явью. Учтите, что первое полугодие – пора предельной самостоятельности, так как далеко не всегда партнеры будут оказывать вам желанную поддержку. Прислушайтесь к себе. Не исключено, что в этот год Тигра, Львы наконец-то освободятся от изжившего себя балласта бесперспективных отношений, проектов, контактов, идей.

Самое яркое событие года:

Ожидайте изменений в сентябре. Не исключено, что кому-то из Львов сделают долгожданное предложение руки и сердца. Одинокие Львы смогут встретить свою вторую половинку.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девиз года: «Делу время, потехе час»

Как встретить год, чтобы он прошел удачно:

Благоприятное влияние Юпитера наделит Деву открытостью и усилит дипломатические качества. Уже с января, пока все отдыхают и отходят от новогодних праздников, вам рекомендуется проявить свою инициативу, поделиться опытом и идеями с союзниками. Это подарит вам сотрудничество, которое поспособствует продвижение по карьерной лестнице. Результатом станет постепенное укрепление бюджета.

Самое яркое событие года:

Девы окажутся в эпицентре судьбоносных трансформаций с июня по август. Ключевые перемены периода будут связаны с любовными и партнерскими взаимоотношениями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Девиз года: «Счастливчиками не рождаются, ими становятся».

Как встретить год, чтобы он прошел удачно:

С первых январских деньков 2022 года вы ощутите полную готовность к масштабным реорганизациям практически во всех жизненных сферах. Что ж, весь квартал будет в вашем распоряжении. Дерзайте! В результате многие Весы придут к верным выводам и смогут внедрить резонные новшества в рабочие процессы и бизнес-проекты. Вы начнете мыслить шире, пересмотрите старые принципы, переиначите планы, сформировав тем самым благодатную почву для профессионального роста и личностного развития.

Самое яркое событие года:

В апреле сделайте упор на карьеру, если вы проявите себя как ценного специалиста, то перед вами откроются все шансы на повышение.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Девиз года: «Быть всегда начеку».

Как встретить год, чтобы он прошел удачно:

Скорпионы, начало года — не время для решительных действий. Лучше проявите осторожность во всех сферах. Особое внимание уделите здоровью. Избегайте активных действий до начала весны, чтобы не навредить себе в будущем. А после можете смело дерзать!

Самое яркое событие года:

Благодаря пройденным трудностям, конец года может порадовать вас неожиданной прибылью. Возможен крупный выигрыш.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Девиз года: «Хочешь жить – умей вертеться».

Как встретить год, чтобы он прошел удачно:

Встречайте год в движении. Изучайте, узнавайте и обучайте своему мастерству другим, это может расширить неведомые раньше возможности и приведет к значительным переменам в жизни.

Самое яркое событие года:

В 2022 году Стрельцов ждет трансформация привычек, связей. Это поспособствует выходу на новый уровень развития.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Девиз года: «Не вопи — жди с улыбкой своего часа».

Как встретить год, чтобы он прошел удачно:

Можно сказать, что Козерогам нужно сидеть и тихонечко ждать своего часа. Судьба в этом году к вам благосклонна и перемены во всех сферах не заставят себя долго ждать. Единственное, что важно нужно сделать – не сопротивляться своими рожками и использовать все шансы, которые предоставляет вам судьба.

Самое яркое событие года:

В апреле вы сможете достичь своей мечты. У представителей первой декады прослеживаются крупные приобретения, а вот рожденных во второй декаде ждут внешние изменения.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Девиз года: «Не растрачивайте время попусту».

Как встретить год, чтобы он прошел удачно:

Начало года – ваш звездный час! Вы ощутите огромный прилив энергии. Направьте ее на укрепление здоровья или построение собственного бизнеса. Водолеям только нужно начать быстро действовать и быть гибкими, тогда удача будет на вашей стороне!

Самое яркое событие года:

В 2022 у вас произойдет путешествие в другую страну, которое полностью поменяет ваше мировоззрение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Девиз года: «Дорогу осилит идущий».

Как встретить год, чтобы он прошел удачно:

Чтобы год сложился удачно, направьте все свои мысли и действия на достижение планов. Но учтите, успех приходит только к тем, кто не бросает дела на полпути, а доводит все до логического завершения.

Самое яркое событие года:

В начале года возможен крупный выигрыш или неожиданный подарок от близкого (по секрету), очень дорогой.

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