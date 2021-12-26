Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января для всех знаков зодиака

Каким будет переход из одного года в другой?

На нас упадет некоторая мечтательность – захочется волшебства и праздника, радикально отличающегося от трудовых будней. Многие распустят хвосты, как павлины, желая произвести впечатление на всех вокруг. При этом чем ближе бой курантов, тем напряженнее атмосфера.

Постарайтесь направить это напряжение в безопасное русло, например, на игры и конкурсы, чтобы избежать конфликта. В новогоднюю ночь он уж точно ни к чему. В конце недели напомнят о себе дела, которые были отложены ради праздника.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, как проводят и встретят год знаки зодиака.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги будут действовать согласно заранее продуманному плану. И только суббота потребует от вас некоторой импровизации и быстрых решений.

Любовь

Любовный небосклон затянули тучи – вы начнете сомневаться, с тем ли человеком связали свою жизнь. Возможны приступы ностальгии. Постарайтесь выговориться тому, кому доверяете.

Финансы

Экономика, как говорится, должна быть экономной. И вы без напряжения последуете этому принципу. Сильно тратиться сейчас просто бессмысленно – вскоре вам разонравится ваше приобретение.

Здоровье

Козерогам противопоказаны обильные возлияния. Будьте сдержаны в еде и – тем более – в алкоголе. И будет вам счастье.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Главное для Овнов на этой неделе – не распыляться. Концентрация на чем-то одном позволит вам сохранить душевное равновесие. Вам нужно понять, что сейчас самое важное, и вплотную заняться этим делом. Новый год хорошо бы встретить вдали от дома или в компании успешных людей.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Начало недели ознаменуется для Тельцов накалом страстей. Причем это может касаться не только любовной сферы, но и любой другой. Среда хороша для того чтобы поделиться всем, что накипело, с доверенным человеком. В Новый год вам захочется ярких впечатлений. Почему бы и нет? Только не перестарайтесь и не рискуйте понапрасну, оно того не стоит.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Понедельник и вторник вы будете заниматься подготовкой к празднику и, возможно, корпоративами. Среда – время завершения финансовых дел. В воскресенье запоминайте мысли, приходящие в голову, среди них могут оказаться очень полезные. Последнюю ночь года постарайтесь провести с тем, кого вы действительно любите.

Раки (22 июня — 22 июля)

Первые пару дней недели Раки будут заниматься домашними делами, наряжать елку, украшать дом, начищать все до блеска. Это принесет Ракам большое удовольствие. В середине недели какое-то праздничное мероприятие вас все-таки настигнет. Впрочем, Новый год вы предпочтете встречать в узком кругу, тихо, мирно и спокойно.

Львы (23 июля — 22 августа)

Почти весь декабрь Львы жили в предвкушении праздника и предпочитали веселиться, а не работать. Теперь же придется потрудиться и завершить все незаконченные дела, и выполнить все, что обещали. Не пугайтесь, тащить работу под елку не придется. Новый год вы отметите на славу – весело, шумно и шикарно. Все, как вы любите.

Девы (23 августа — 22 сентября)

В начале недели вашего внимания потребуют финансовые. Потом вас закружат разные события, связанные с отмечанием наступающего Нового года. Главное правило – вовремя оттуда уйти, чтобы не лишиться всех сил. В праздничную ночь вы предпочтете быть дома в обществе близких людей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Понедельник и вторник Весы набираются сил, экономят энергию и готовятся к празднику. Новый год встречайте «в дороге». Не в прямом смысле – в эту ночь хорошо побольше гулять, всех поздравлять и ходить по гостям. Важно при этом соблюдать правила безопасности, чтобы не вляпаться в историю.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Первую половину недели Скорпионы будут разруливать проблемы, причем скорее всего, даже не свои. Хорошая новость про Новый год – подарков Скорпионам надарят целую кучу. Правда, есть вероятность в новогоднюю ночь остаться без денег или потерять что-то из ценностей. Решение простое – не носить с собой ни того, ни другого.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Понедельник даст Стрельцам пищу для размышлений. Это поможет вам понять, что для вас на данный момент важнее всего. Направьте все усилия именно на это. Воскресенье принесет вам дела, связанные с деньгами. В Новый год вам обеспечено всеобщее внимание, вы будете блистать.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи станут трудолюбивыми пчелками, которые возьмутся за организацию всего на свете. Трудиться в одиночестве вам не придется – в вас будет достаточно активности и харизмы, чтобы повести за собой людей. Праздник вы отметите в компании друзей и единомышленников.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Со среды у Рыб начнется период великой удачи и благодати. Вы будете влиятельны, успешны, авторитетны. Вашего внимания начнут добиваться, вы почувствуете, что дела идут в гору. Новогоднюю ночь вам полезно встретить на мероприятии, на котором можно завязать полезные связи.

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