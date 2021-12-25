Американские горки, душевные терзания и большие возможности: большой годовой гороскоп по знакам зодиака

Грядущий год готовит для нас увлекательные американские горки, весело на которых будет только тем, кто готов к переменам, — уверяет астролог Залина Павлова, составившая этот гороскоп для читателей «Телепрограммы». — Изменения в финансовых сферах, новые технологии в работе и повседневной жизни — другими словами, будущее уже наступило и все активнее входит в нашу жизнь.

В начале года нас ждут неожиданные новости, которые для одних ознаменуют возможности, а для других — кризис. Но не забываем, что любой кризис — это этап, когда меняются старые устои и на их месте должны сформироваться новые. В моменте жизнь может казаться удручающей, но спустя время мы будем вспоминать эти периоды с благодарностью за опыт и за открытые возможности.

Середина года — как глоток свежего воздуха, готовит для нас прорывы, интеллектуальные и творческие перспективы. Но не спешим радоваться и бронировать отели за границей — история с ограничениями нас пока еще не отпускает, и мы по-прежнему будем с ними сталкиваться.

Как и в 2020 и 2021 годах, лучшее и самое увлекательное путешествие, которое будет доступно каждому, — это путешествие вглубь себя.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Пора вспомнить о том, что вы способны свернуть горы и преодолеть любые препятствия силой воли и упрямством. Новый год проверит твердость ваших намерений, которые касаются личных достижений. Так ли вы этого хотите? Ваши ли это желания и намерения? Задумайтесь над этими вопросами.

В целом 2022 год вам можно рассматривать как возможность вернуться в детство, где было интересно попробовать что-то новое без страха допустить ошибку. Вперед к новизне! К концу 2022 года вы сможете по результатам понять, на что именно дальше вы хотите тратить свой ресурс, а от чего пора отказаться.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Перемен требуют ваши сердца, и самое время для них — наступающий год. Какими бы смелыми и безрассудными ни были ваши желания в 2022-м, пора дать им возможность реализоваться. Да, может получиться не сразу, но и Москва не сразу строилась. Новая прическа, новый стиль, новые знания или работа — не важно. Стабильность — это хорошо, но в живом мире даже горы двигаются. Пора подвигаться и вам.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Не стоит забывать, что основной источник вашей энергии — это информация. Самая выгодная инвестиция для вас в этом году — в свои знания и навыки коммуникации.

Отбросьте чужие представления о мире и стабильности, позвольте себе быть смелым и самому устанавливать правила жизни. Пора вдохнуть ветер перемен и не бояться шагать в новое. Карьерные возможности, шансы заявить о себе миру — в общем, полный вперед, 2022-й открывает для вас все двери, нужно только совсем немного усилий.

Раки (22 июня — 22 июля)

В 2022-м будут актуальны темы здоровья и личных отношений. Нужно определиться, что вас питает и наполняет энергией, а что тянет вниз. К сожалению, иногда даже близкие люди могут мешать раскрытию ваших талантов. Исследуйте темы коммуникаций и личных границ, чтобы иметь возможность двигаться вперед, не задевая чьих-то чувств и оставаясь в гармонии со своими.

Направьте энергию в достижение своих целей, ведь если вам будет хорошо, то и другим вокруг тоже. Берегите себя и избавляйтесь от чувства вины за собственное счастье.

Львы (23 июля — 22 августа)

2022 год затронет самую уязвимую зону Львов — это любовь к себе и собственное эго. Мир как будто назло будет подкидывать вопросы на тему «Достоин ли я?». Вам нельзя забывать о том, что единственный человек, который может вам что-то разрешить или запретить, — это вы сами.

Пора освободиться от оков собственного эго и вспомнить об истинных удовольствиях, которые находятся под носом. Мир полон возможностей, и порой для того, чтобы оказаться там, где мы хотим, нужно всего лишь сделать шаг.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Ваша интуиция вас никогда не подводит, и 2022-й даст возможности в этом убедиться. Доверяй, но проверяй — девиз года. Он готовит для вас новые уроки, проходить которые не очень приятно.

Но не забывайте, что внешний мир всегда показывает нам то, что находится внутри. Если кругом обман, то, может, стоит понаблюдать за тем, где вы сами себя обманываете? Учиться доверять важно, но первый человек, к которому вам нужно проявить внимание, заботу и доверие, — это вы сами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В новом году стоит пересмотреть принципы, на которые вы опираетесь при взаимодействии с людьми. Получается ли у вас общаться без иллюзий, ожиданий и зависимостей? 2022 год будет формировать в вас внутренние опоры.

Обратите внимание на то, что окружает вас в жизни, расставьте приоритеты и решите, на что хотите делать упор: на количество или качество? В новом году у вас все шансы для расширения и развития, чтобы воплотить их в качественный результат. Вам стоит научиться принимать решения, быть смелее.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Несмотря на ограничения, которые Стрельцам проживать чуть сложнее, чем остальным, их внутренний царь в голове всегда находит выход. 2022-й не будет исключением. В целом этот год будет отличаться от других только новыми высотами.

Вы воспринимаете новизну как естественное развитие, и вас не шокирует то, что в каких-то вопросах нужно брать на себя ответственность. Возможно, в этом году ответственности на себя придется брать больше обычного. Но в результате это приведет вас к новым возможностям.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Грядущий год откроет дополнительные резервы для прорыва, которые как будто находились в спящем режиме. Пришло время достигать, двигаться и громко заявлять о себе. Вас будто что-то сковывало внутри: то ли ожидание подходящего случая, то ли собственная лень…

Пора сбросить оковы и разбудить внутреннего зверя. Достижения в 2022-м не будут казаться легкими, но именно сейчас у вас появляется возможность создать то, что будет обеспечивать вас еще долгие годы. Включайте турборежим, и у вас все получится.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Все самое сложное позади, можно расслабиться и спокойно двигаться к своим целям. Приоритетные темы 2022-го у Козерогов — развитие карьеры. В этом могут помочь менторы, наставники или люди, которые помогут не только с теорией, но и с практикой.

Козерогам придется привыкнуть к новым скоростям и правилам игры. Чем сильнее стараешься удержаться за старое, тем быстрее оно ускользает из рук. Используйте ресурсы разумно.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

В 2022 году Водолеям нужно научиться принимать взрослые решения. Возможности, которые вы так долго ждали и создавали, скоро появятся. Это новые знакомства и, как следствие, выход на новый уровень доходов.

Пора определиться, с чем и с кем вам по пути, а кого пора оставить в прошлом. Погружайтесь в перемены без лишнего груза, впереди вас ждет новая жизнь, в которой нет места старым привычкам. Начните избавляться от старых ненужных вещей и связей, освободите пространство для нового.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Время дарить и получать подарки, смело мечтать. И учесть, что реализация ваших желаний в первую очередь зависит от того, насколько вы проявлены в социуме. Не стесняйтесь демонстрировать свою симпатию к людям, рассказывать о своих идеях.

2022-й будет учить вас тому, что в мире полно возможностей и интересных людей, а ваша задача — научиться не только отдавать, но и принимать. Не обесценивайте свои навыки, ведь иногда даже одно доброе или мудрое слово может показать ситуацию совсем с другой стороны. Не стесняйтесь показать свою чувствительность, и люди вернут вам в тысячи раз больше.

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