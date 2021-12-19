В чем встречать Новый год: счастливые цвета для каждого знака зодиака

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овном управляет планета Марс, которой соответствует красный цвет и считается, что он приносит удачу представителям этого знака. Поэтому красный — идеальный цвет для встречи Нового года, так как он символизирует его способность хорошо реагировать в ситуациях высокого давления и наслаждаться адреналином, который приходит с приключениями.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Телец — знак земли, и поэтому он глубоко привязан к зеленому цвету. Зеленый цвет отлично подходит для того, чтобы вдохновить Тельцов на использование их врожденных талантов и дара создавать изобилие. Подобно зеленеющему, пышному лесу, Тельцы богаты и в новогоднюю ночь не грех это продемонстрировать.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Яркий интеллект и лучезарная личность Близнецов перекликаются с желтым цветом. Подобно жужжащей пчеле, этот знак энергичен и всегда находится в движении, как телом, так и духом. Близнецы имеют любопытство маленького ребенка, который учится всему новому. Положитесь на искрящийся желтый цвет, чтобы вдохновить и оживить вас, особенно в новогоднюю ночь.

Раки (22 июня — 22 июля)

Рак, управляемый Луной, — очень чувственный и заботливый знак зодиака, который всегда жаждет общения. Цвет их одежды должен отражать эту лунную связь. Серебристый цвет напоминает цвет Луны, который постоянно меняется на нашем ночном небе. Этот цвет поможет Ракам не сомневаться в себе в новогоднюю ночь и усилит их природное обаяние.

Львы (23 июля — 22 августа)

Оттенки золотого, царственного пурпурного и жгучего оранжевого отражают вашу смелую личность, поскольку ваш знак находится под управлением и влиянием Солнца. Эти цвета определяют вашу артистичную сущность и еще больше подчеркивают ваше шествие над другими.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Такие цвета, как синий, зеленый, желтый и белый, являются для вас счастливыми, поскольку вы обладаете двойственным характером, так как являетесь представителем стихии земли. Ваш спокойный характер еще больше определяется этими цветами, которые могут оказаться удачными для ваших личных отношений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам следует выбирать яркие цвета, так как они могут оказаться для вас очень удачными. Приятные цвета, такие как белый и светло-голубой, очень хорошо дополняют вашу личность, поэтому вы можете выбрать такие цвета.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Белый, красный и все оттенки коричневого — благоприятные цвета для вас. Считается, что они помогут вам найти направление и цель в жизни. Помимо них, оранжевый и желтый цвета также очень благоприятны для вас в личных и профессиональных отношениях в жизни.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Юпитер является правящей планетой для Стрельца. Темно-желтый и оранжевый цвета благоприятны для Стрельца. Кроме того, удачны кремовый и зеленый цвета. Синий цвет неблагоприятен для Стрельцов.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Это подвижный знак элемента земли. Правящей планетой для Козерога является Сатурн. Цвета, которые являются удачными для Козерога, — это хаки, черный и фиолетовый. Темно-коричневый и темно-зеленый также могут считаться благоприятными. Людям знака Козерог рекомендуется держаться подальше от красного и желтого цветов.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Благоприятными цветами для Водолеев считаются светло-голубой и фиолетовый. Белый и яркие цвета также благоприятны. Такие цвета, как синий и зеленый, не очень удачны для людей под знаком Водолея.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Желтый и оранжевый цвета считаются благоприятными для Рыб. Кроме этих цветов, удачным считается и розовый цвет. По возможности Рыбам следует избегать черного и темных цветов.

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