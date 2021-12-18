Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака

Год все ближе и ближе к завершению. Что нам предстоит?

Неделя подтолкнет нас к переменам и даже переворотам в жизни. Нужно быть к этому готовыми. Может всплыть какая-то ситуация из прошлого, о которой мы могли давным-давно забыть, а теперь она себя проявит и заставит принимать быстрые решения в сфере, которую затрагивает. В первую очередь – это отношения и деньги.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, какой будет неделя для знаков Зодиака.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги сосредоточатся на собственных интересах, задумаются о том, как изменить свою жизнь в лучшую сторону. Сейчас нужно планировать и понемногу менять детали. Глобальные перемены отложите на новый год.

Любовь

Не совершайте резких движений. Если вы решили, что вам не нужны отношения – дайте себе еще время на подумать. А новых знакомств пока лучше и вовсе не заводить.

Финансы

Неделя потребует от вас сосредоточенности и экономии. Никаких импульсивных трат, крупных покупок и важных решений.

Здоровье

На выходных займитесь здоровьем – к новому году нужно прийти здоровыми и настолько бодрыми и свежими, насколько это возможно в конце года.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны полны сил и энергии, и даже рутина не испортит их лучезарного настроения. Это отличный настрой для конца года – вы без напряжения сможете разобрать все, что накопилось, решить рабочие вопросы, привести в порядок документы, провести генеральную уборку… Постарайтесь, к новому году завершить все, что нужно завершить.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Многим Тельцам захочется все бросить. Вы вдруг поймете, что текущее положение вас не устраивает, и задумаетесь над тем, как все изменить. Кто-то только начнет строить планы, а кто-то ринется с места в карьер и уже сейчас начнет многое менять в жизни – от старых привычек до перемены места жительства.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В начале недели позвольте себе импровизировать, находить нестандартные решения и экспериментировать. Потом ситуация изменится. Что-то будет мешать вам, и вычислить это «что-то» вам пока вряд ли удастся. Это породит неуверенность, но паниковать не нужно. Пока просто собирайте информацию, анализируйте ее и делайте выводы.

Раки (22 июня — 22 июля)

Понедельник и вторник по возможности посвятите себе любимым. Окружите себя комфортом, порадуйте какими-нибудь приятными мелочами. В середине недели внимания потребуют финансы, не игнорируйте этот вопрос. На выходных избавляйтесь от балласта – почистите телефонную книгу, выбросьте ненужное и т. д.

Львы (23 июля — 22 августа)

У Львов на повестке две темы: здоровье и работа. Обратите внимание на сигналы организма и ликвидируйте проблему. Если не запускать ее, как вы обычно делаете, то можно все решить легко и быстро. На работе вам предстоят перемены. Возможно, вы найдете выгодную подработку, а может быть, наоборот, откажетесь от той части работы, которая не приносит вам ни удовлетворения, ни денег.

Девы (23 августа — 22 сентября)

В будни Девам будет полезно открывать для себя что-то новое. Это касается и работы, и развлечений. На выходных позаботьтесь о здоровье. Это необязательно должен быть дорогостоящий марафон по врачам – порой достаточно профилактики и соблюдения режима труда и отдыха. Все зависит от вашей ситуации.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы сконцентрируются на домашних заботах, отношениях с детьми, родителями, близкими людьми. А еще помните, на прошлой неделе вам хотелось сделать ремонт или в крайнем случае перестановку? Это желание никуда не уйдет. Можете пройтись по магазинам – наверняка вы найдете что-то замечательное для украшения своего дома.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы на прошлой неделе ссорились со всем миром. Теперь вы сможете взглянуть на ситуацию под другим углом и понять, что пришло время мириться с близким окружением или поменять к нему отношение. Что касается любви, если вам сейчас кто-то понравился, не стройте далекоидущих планов – симпатия может улетучиться так же внезапно, как и возникла.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Неделька предстоит весьма напряженная, но Стрельцы будут жизнерадостны и напористы. Это дает вам прекрасную возможность выгодно решать финансовые вопросы. Самое важное, о чем стоит помнить на этой неделе – не делайте того, в чем плохо разбираетесь или не уверены. А если даже и уверены – все равно все перепроверяйте, прежде чем действовать.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи поймут, что их не устраивает течение жизни, и начнут раскачивать свою лодку. Поменять все и сразу, как вам хочется, вряд ли выйдет – вас что-то будет постоянно стеснять и ограничивать. То силы, то время, то финансы. Но вас препятствия на пути не остановят, вы все равно пойдете навстречу лучшей жизни.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это будет неделя, чреватая плохими новостями, повышенным риском и травмами – берегите себя. С другой стороны, хорошо пойдут рабочие вопросы и групповые мероприятия. А еще надо расставить точки над «i» в личных отношениях, понять, что вам нужно и разобраться с поклонниками.

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