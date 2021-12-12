Знаки зодиака, которые совершенно не подходят друг другу

Овен и Телец

Эти два знака Зодиака отличает одно качество – упрямость. Но во всем остальном они абсолютно разные и никак не дополняют друг друга, сплошные разногласия. Тельцам необходим покой и умеренность, они не склонны к авантюрам, в то время как Овны терпеть не могут однообразие и постоянно хотят смены декораций. Договориться они не смогут никогда, но и уступить ни один из них не сможет, поэтому дружеские или романтические отношения между представителями этих знаков обычно ни к чему не приводят.

Козерог и Близнецы

Это абсолютно противоположные по своей природе знаки, лишь в очень редких случаях гармонично дополняющие друг друга. Козероги – главные Зодиакальные консерваторы, их отличает верность традициям, конформизм и рациональный ум. Близнецы в свою очередь все время находятся в поиске чего-то нового, не склонны идти по проторенным дорожкам, любят риск и взбалмошные поступки. В связи с этим представителям этих знаков Зодиака чаще всего оказывается не по пути.

Рак и Водолей

У них абсолютно разные цели и ценности. Для Раков главное в жизни – это дом и семья, обычно они с ранних лет мечтают найти любовь всей своей жизни и свить уютное семейное гнездышко – это для них и есть счастье. В то же время Водолеи редко боятся одиночества, а традиционные ценности, такие как брак, семья и дети для них чаще всего оказываются далеко не на первом месте, они хотят узнать весь мир и все попробовать, и для этого им совсем не нужен кто-то рядом.

Весы и Рыбы

В этом дуэте невозможно избежать огромного конфликта разума и чувств. Весы отличаются прагматичным складом ума и они во всем руководствуются доводами разума, редко давая волю чувствам. Рыбы действуют чаще всего наоборот – полностью доверяют чувствам и интуиции. Отсюда и совершенно разные интересы и предпочтения, разный стиль жизни. Оказываясь вместе, представители этих знаков Зодиака не понимают друг друга и испытывают совершенно разные потребности.

Скорпион и Стрелец

Представители этих знаков Зодиака вместе образуют взрывоопасный дуэт. Оба этих знака – натуры страстные, но каждый по своему. Скорпион страстно хочет развития отношений, стабильности и полного обладания и власти над другим, то Стрелец страстно хочет новых эмоций, свободы и независимости. Каждый из них способен на неожиданные поступки, как позитивного, так и негативного характера, но на принятие другого таким, как он есть и поиск компромисса они не способны.

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