Как правильно складывать и хранить носки
Видео
10 ненужных вещей, которые стоит выкинуть из детской комнаты
Видео

Знаки зодиака, которые совершенно не подходят друг другу

Ясновидящая Кажетта рассказала нашим читателям, какие знаки зодиака никогда не смогут ужиться.

Знаки зодиака, которые совершенно не подходят друг другу
Фото: pixabay.com

Овен и Телец

Эти два знака Зодиака отличает одно качество – упрямость. Но во всем остальном они абсолютно разные и никак не дополняют друг друга, сплошные разногласия. Тельцам необходим покой и умеренность, они не склонны к авантюрам, в то время как Овны терпеть не могут однообразие и постоянно хотят смены декораций. Договориться они не смогут никогда, но и уступить ни один из них не сможет, поэтому дружеские или романтические отношения между представителями этих знаков обычно ни к чему не приводят.

Козерог и Близнецы

Это абсолютно противоположные по своей природе знаки, лишь в очень редких случаях гармонично дополняющие друг друга. Козероги – главные Зодиакальные консерваторы, их отличает верность традициям, конформизм и рациональный ум. Близнецы в свою очередь все время находятся в поиске чего-то нового, не склонны идти по проторенным дорожкам, любят риск и взбалмошные поступки. В связи с этим представителям этих знаков Зодиака чаще всего оказывается не по пути.

Рак и Водолей

У них абсолютно разные цели и ценности. Для Раков главное в жизни – это дом и семья, обычно они с ранних лет мечтают найти любовь всей своей жизни и свить уютное семейное гнездышко – это для них и есть счастье. В то же время Водолеи редко боятся одиночества, а традиционные ценности, такие как брак, семья и дети для них чаще всего оказываются далеко не на первом месте, они хотят узнать весь мир и все попробовать, и для этого им совсем не нужен кто-то рядом.

Весы и Рыбы

В этом дуэте невозможно избежать огромного конфликта разума и чувств. Весы отличаются прагматичным складом ума и они во всем руководствуются доводами разума, редко давая волю чувствам. Рыбы действуют чаще всего наоборот – полностью доверяют чувствам и интуиции. Отсюда и совершенно разные интересы и предпочтения, разный стиль жизни. Оказываясь вместе, представители этих знаков Зодиака не понимают друг друга и испытывают совершенно разные потребности.

Скорпион и Стрелец

Представители этих знаков Зодиака вместе образуют взрывоопасный дуэт. Оба этих знака – натуры страстные, но каждый по своему. Скорпион страстно хочет развития отношений, стабильности и полного обладания и власти над другим, то Стрелец страстно хочет новых эмоций, свободы и независимости. Каждый из них способен на неожиданные поступки, как позитивного, так и негативного характера, но на принятие другого таким, как он есть и поиск компромисса они не способны.

Кажетта Ахметжанова, Шаманка и ясновидящая. Фото: личный архив

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Гороскоп