Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря для всех знаков зодиака

Неделя наполнит нас энтузиазмом, как паруса ветром. И мы помчимся вперед, навстречу приключениям. И тут важно не терять головы, потому что можно столкнуться с такими роковыми страстями, которые потом еще год придется расхлебывать. Самая верная тактика – найти то, что сейчас важнее всего, и направить туда все свои силы.

А что предстоит каждому знаку Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам нужно быть максимально тихими. Никому не верить на слово и проверять всю информацию. Впрочем, следите не только за тем, что говорят вам, но и что говорите людям вы. Иначе можно попасть в неприятности.

Любовь

Стрельцам по-прежнему некогда заниматься амурными делами, вы предпочтете заботиться о себе. Но это не отменит толпы поклонников под вашими окнами, пусть даже вам эти поклонники и не нужны.

Финансы

Деньги вас любят и приходят к вам. Правда, не из-за красивых глаз, а благодаря упорному труду. Ваш доход напрямую будет зависеть от того, насколько хорошо вы работаете.

Здоровье

Откажитесь от алкоголя. Неважно, какие у вас намечаются праздники и мероприятия. Спиртное вам принесет только проблемы, а вам ими заниматься некогда.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Все вершины, которые вы собираетесь покорить, все тираны, которых вы планируете свергнуть, и вся бюрократия, которую вы решили победить, – все это вам под силу в первой половине недели. А потом нужно снижать активность, поскольку быстрые победы сделают вас слишком самоуверенными, и вы сведете на нет все свои успехи. В выходные можно с чувством выполненного долга не заниматься вообще ничем.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Начало недели у Тельцов будет занято финансовыми вопросами. В четверг случится событие, которое отправит вас прямиком в пучину страстей. Какая-то идея или желание полностью захватят вас, и вы подчините им свою жизнь. Постарайтесь не терять головы. Вы можете добиться многого, если подойдете к предмету своей страсти разумно.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы продолжают вести переговоры, назначать и проводить встречи, выстраивать диалоги, заниматься консультированием и т. д. Можете оказаться и на уровне пониже – где сплетни, споры, перепалки. Вы достигнете успеха. Но вот когда дело дойдет до документов, перенесите их подписание – очень велика вероятность обмана, вам нужно время, чтобы все проверить.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам предстоят эмоциональные качели. Только что все было хорошо, и вот уже в ваших глазах «вся скорбь еврейского народа», а вот опять вы собираетесь «кутить весело, добродушно, — со всякими безобидными выходками» и поджиганием овина. Постарайтесь нанести поменьше урона себе и окружающим и исключите из планов алкоголь.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам надоела работа, ваша душа просит праздника. Поэтому вы всячески стараетесь погрузиться в праздничную атмосферу и посещать места и мероприятия, где она вас может настичь. В вас проснется свободный художник и вы начнете творить. Хорошая неделя, главное – ничего алкогольного. И тогда все пройдет на ура.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы и их семьи могут оказаться в центре сплетен и обсуждений. Старайтесь не терять самообладания. Тем более к концу недели у вас планируется важная встреча или поездка. Также можно заняться украшением и обновлением вашего дома, сделать его удобнее и уютнее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы ураганом пройдутся по списку дел и все успеют еще за первую половину недели. А потом вас настигнет озарение. Например, вы поймете, что видеть не можете больше эти обои, начнете их менять, а там и до капитального ремонта недалеко. Вообще очень велика вероятность, что значительные перемены у вас будут именно в сфере жилья.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

В понедельник Скорпионам удастся все, что они задумали. Но это может сыграть злую шутку – вы решите, что вам море по колено, повесите на себя кучу обязательств, а потом начнете ошибаться и не справитесь со взваленным грузом. Рассчитывайте свои силы и не берите на себя много.

Козероги (22 декабря — 19 января)

В понедельник Козероги не только сами невероятно трудоспособны и эффективны, они сумеют построить ровными рядами товарищей и повести их за собой. Среда хороша для решения важного финансового вопроса. С четверга вы почувствуете, как что-то меняется и начнете меняться сами, захваченные этой мыслью.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Среда станет испытанием для Водолеев. С одной стороны, вы будете настроены на тотальную экономию, а с другой – вас так и будет подмывать прокутить последнюю рубаху. Перетерпите этот день. А после наступят дни легкие, радостные и полные приятных мелочей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам на этой неделе нужно быть максимально честными и с собой, и с окружающими. Если вас уличат во лжи, это сильно ударит по вам и вашей репутации. Обманывать самих себя – тоже плохая идея. Не приписывайте людям мысли, чувства, действия и эмоции. Сейчас в поле зрения должны быть только проверенные факты. И тогда вы избежите многих проблем, особенно на работе.

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