Финансовый гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака

Овны (21 марта — 19 апреля)
Овны могут смело распоряжаться финансами в этом месяце. Возникнет спонтанное желание сделать дорогостоящую покупку, но разум окажется сильнее, и вы примите решение сэкономить – это будет правильно. К концу декабря стабильность финансовой ситуации немного пошатнется, это будет поводом подумать о дополнительном заработке.
Тельцы (20 апреля — 20 мая)
В этом месяце на Тельцов будет воздействовать Венера, а это значит, что вы будете склонны приобретать красивые, но ненужные вещи. Вам стоит научиться отказывать себе в некоторых «хотелках» чтобы к концу года не оказаться в долговой яме.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
У Близнецов ожидается финансовая прибыль. Этот период можно посвятить активной работе, а так же своим личным делам. Звезды не советуют делать дорогие покупки непосредственно перед праздником, лучше сделать это на 10—14 дней раньше.
Раки (22 июня — 22 июля)
Ракам звезды советуют подготовиться к встрече Нового года — выбросить весь хлам и испорченные вещи. Для того чтобы год завершился позитивно, а новый год принес удачу, нужно избавиться от того, что блокирует созидательную энергию. В результате у Раков повысится материальный доход.
Львы (23 июля — 22 августа)
Представителям огненной стихии рекомендуются сохранять хладнокровие и спокойствие. Не стоит конфликтовать из-за денег. В середине декабря возможны дополнительные финансовые поступления. Однако не нужно сразу же обдумывать инвестиции.
Девы (23 августа — 22 сентября)
Весь месяц представителей этого знака ждет финансовая стабильность. В конце декабря даже возможна прибавка к зарплате. Сделанные в прошлом вложения принесут свои плоды и выгоды, а это повысит ваш энтузиазм.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Многие представители этого знака забыли об отдыхе. Звезды настоятельно советуют в этом месяце найти свободное время для развлечения и хобби. Не стоит перегружать себя в попытке заработать как можно больше.
Скорпионы (23 октября — 21 ноября)
Воспользуйтесь в этом месяце оберегами для денежного благополучия, прикупите фигурку жука-скарабея или брелок с пирамидой. До конца декабря следует воздержаться от развлечений и необоснованных трат, это грозит существенно «ударить по карману». Скорпионы смогут пополнить свой доход и получить повышение зарплаты к концу месяца, только после этого можно как следует выдохнуть и начинать закупаться продуктами и подарками к наступающим праздникам.
Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)
Декабрь принесёт Стрельцам финансовые успехи. Возможно признание профессиональных заслуг и получение разных наград и премий. Вы сможете заключить важный контракт, который впоследствии будет продлен. Конец года будет наполнен удачей в финансовой сфере, так что смело покупайте лотерейный билетик, он явно будет для вас «золотым».
Козероги (22 декабря — 19 января)
Козероги благополучно завершат этот год. Особенно повезет тем, кто занимается умственным трудом. В связи с этим, Козероги будут генераторами отличных идей, все финансы будут у них под контролем. Придерживаясь четкого финансового плана, у Козерогов получится избежать крупных материальных потерь. Просто помните, все приобретения, подарки близким к праздникам, украшения – только по списку.
Водолеи (20 января — 18 февраля)
Для Водолеев это период возврата денег. Их будет достаточно для выплаты долгов и безбедной жизни, однако не стоит их растрачивать попусту. К концу месяца в поступлении финансов может случиться затишье.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Рыбы-оптимисты окажутся в финансовом плане успешнее всех остальных знаков Зодиака. Звезды благоприятствуют в открытии нового бизнеса. Если вы к этому еще не готовы, то можно поискать альтернативный доход. Все начинания будут успешными, однако деньги нужно тратить с умом.
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