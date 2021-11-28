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Финансовый гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака

Финансовое положение многих знаков зодиака в этом месяце будет нестабильным, поэтому воздержитесь от необоснованных трат и не рассчитывайте на быстрое повышение своих доходов. Попробуйте сэкономить на развлечениях, тогда вы сможете переждать сложный период.

Финансовый гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака
Фото: pixabay.com

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны могут смело распоряжаться финансами в этом месяце. Возникнет спонтанное желание сделать дорогостоящую покупку, но разум окажется сильнее, и вы примите решение сэкономить – это будет правильно. К концу декабря стабильность финансовой ситуации немного пошатнется, это будет поводом подумать о дополнительном заработке.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

В этом месяце на Тельцов будет воздействовать Венера, а это значит, что вы будете склонны приобретать красивые, но ненужные вещи. Вам стоит научиться отказывать себе в некоторых «хотелках» чтобы к концу года не оказаться в долговой яме.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов ожидается финансовая прибыль. Этот период можно посвятить активной работе, а так же своим личным делам. Звезды не советуют делать дорогие покупки непосредственно перед праздником, лучше сделать это на 10—14 дней раньше.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам звезды советуют подготовиться к встрече Нового года — выбросить весь хлам и испорченные вещи. Для того чтобы год завершился позитивно, а новый год принес удачу, нужно избавиться от того, что блокирует созидательную энергию. В результате у Раков повысится материальный доход.

Львы (23 июля — 22 августа)

Представителям огненной стихии рекомендуются сохранять хладнокровие и спокойствие. Не стоит конфликтовать из-за денег. В середине декабря возможны дополнительные финансовые поступления. Однако не нужно сразу же обдумывать инвестиции.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Весь месяц представителей этого знака ждет финансовая стабильность. В конце декабря даже возможна прибавка к зарплате. Сделанные в прошлом вложения принесут свои плоды и выгоды, а это повысит ваш энтузиазм.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Многие представители этого знака забыли об отдыхе. Звезды настоятельно советуют в этом месяце найти свободное время для развлечения и хобби. Не стоит перегружать себя в попытке заработать как можно больше.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Воспользуйтесь в этом месяце оберегами для денежного благополучия, прикупите фигурку жука-скарабея или брелок с пирамидой. До конца декабря следует воздержаться от развлечений и необоснованных трат, это грозит существенно «ударить по карману». Скорпионы смогут пополнить свой доход и получить повышение зарплаты к концу месяца, только после этого можно как следует выдохнуть и начинать закупаться продуктами и подарками к наступающим праздникам.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Декабрь принесёт Стрельцам финансовые успехи. Возможно признание профессиональных заслуг и получение разных наград и премий. Вы сможете заключить важный контракт, который впоследствии будет продлен. Конец года будет наполнен удачей в финансовой сфере, так что смело покупайте лотерейный билетик, он явно будет для вас «золотым».

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги благополучно завершат этот год. Особенно повезет тем, кто занимается умственным трудом. В связи с этим, Козероги будут генераторами отличных идей, все финансы будут у них под контролем. Придерживаясь четкого финансового плана, у Козерогов получится избежать крупных материальных потерь. Просто помните, все приобретения, подарки близким к праздникам, украшения – только по списку.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Для Водолеев это период возврата денег. Их будет достаточно для выплаты долгов и безбедной жизни, однако не стоит их растрачивать попусту. К концу месяца в поступлении финансов может случиться затишье.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы-оптимисты окажутся в финансовом плане успешнее всех остальных знаков Зодиака. Звезды благоприятствуют в открытии нового бизнеса. Если вы к этому еще не готовы, то можно поискать альтернативный доход. Все начинания будут успешными, однако деньги нужно тратить с умом.

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