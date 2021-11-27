Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря для всех знаков зодиака

Неделя, по крайней мере, первая ее половина, принесет нам много приятного и в любви, и в деньгах. Надо определиться, что вам сейчас важнее, и либо впасть в романтику, либо с серьезным настроем решать деловые и финансовые вопросы.

А в субботу будет солнечное затмение в Стрельце – время, когда не стоит начинать что-то новое, зато можно прекрасно избавляться от старого, готовя почву для будущих хороших перемен. Обратите внимание, что влияние затмения проявится уже в четверг, и соблюдайте в этот период большую осторожность.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, что еще ждет знаки Зодиака.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы будут импульсивными и нелогичными, зато убедительными и способными повести за собой любого. К концу недели сбавьте обороты и встретьте затмение в спокойствии.

Любовь

Стрельцы слишком заняты финансами и работой, чтобы тратить время на какие-то там свидания. В другой раз. К тому же затмение заставит вас многое пересмотреть, в том числе и отношения.

Финансы

Все, что вы хотите делать с деньгами, назначьте на начало недели, это принесет вам немалый успех. А потом постарайтесь отложить дела, велика вероятность, что все принятые вами решения окажутся неверными.

Здоровье

Затмение сильно влияет на самочувствие, поэтому сейчас важно относиться к себе бережно и внимательно.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Примерно до четверга Овны в ударе. К уверенности и энергичности прибавится умение убеждать, причем не силой продавливать свои идеи, как обычно, а действовать тонко и дипломатично. Используйте этот период по максимуму. Затмение смешает все карты и там нужно быть тише воды и ниже травы.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Если Тельцы захотят сделать свою жизнь комфортнее, а дом уютнее, никто не сможет их остановить. В любви тоже все неплохо – всю первую половину недели ситуация складывается в вашу пользу. С четверга обстановка накалится, и чтобы не поссориться с любимыми, найдите способ выпускать пар без драматических страстей.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Помните, как пел Остап Бендер? «Мне уступают – я не смею отказаться». Не отказывайтесь, если вам предлагают выгодные сделки. Очертя голову бросаться в этот омут не стоит, не пренебрегайте проверкой данных, но и шансов не упускайте. Вторую половину недели посвятите анализу ваших деловых отношений, можете обнаружить массу интересного.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки, расходуйте силы экономно, трудовые подвиги сейчас никого не впечатлят, а ваше здоровье подорвать могут. Больше времени проводите дома, с семьей, с детьми, занимайтесь тем, что вызывает у вас положительные эмоции. Субботнее затмение откроет вам дорогу к новой работе, если у вас есть такая необходимость.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам стоит направить свою энергию на творчество. Вполне вероятно, что ваше хобби можно монетизировать. А может быть, вы одержите победу в конкурсе. Также эта неделя хороша, чтобы погрузиться в дела, связанные с детьми. Скорее всего, озарение по поводу воспитания и общения с отпрысками настигнет вас в период затмения.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Все новые дела и проекты, которые занимают ваш разум, стоит запускать в начале недели. Вы можете встретить некоторое сопротивление и даже давление со стороны, пусть вас это не пугает. С четверга организацией чего-то нового заниматься не имеет смысла. Это время можно посвятить пересмотру своих отношений с родителями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Начало недели вы проведете в благодушном настроении, станете мягки и уступчивы, а многие дела будут решаться словно сами собой. Затмение скатит первый камушек в ваших отношениях с окружающими. Если вас они не устраивают, очень скоро вы можете сменить окружение. Либо понять, что вы заблуждались на чей-то счет, и станете иначе к нему относиться.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы, ищите вдохновения в прекрасном. И тут кому что больше нравится: для кого-то это музей, для кого-то живопись, кому-то нужно полюбоваться красивыми видами, а кому-то сходить в кино. Вам затмение укажет на ошибки, которые вы совершаете в сфере финансов. Вы сможете «провести работу над ошибками» и увеличить свой доход.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Третью неделю небеса благоволят Козерогам, занимающимся уходом за собой, посещающими парикмахерские, врачей, имеющих прямое отношение к внешнему виду, например, стоматологов, и т. д. В личной жизни и с деньгами все тоже неплохо. Повестка на время затмения такая: избавляйтесь от страхов, комплексов и мучающих вас секретов.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Проявляйте терпение – и вам воздастся. Вы добьетесь желаемого. Водолеям, последнее время погруженным в коллективную деятельность, затмение предложит разобраться как раз с этой сферой. Смена ориентиров подскажет вам, в какую командную работу стоит включаться, а в какую нет.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

До затмения Рыбы будут лиричны и романтичны – прекрасный настрой для личной жизни. Хорошее свидание еще никому не помешало, даже если вы друг с другом вместе уже давно. Главное, не поддаваться иллюзиям. Затмение поднимет тему работы и деловых отношений и поможет понять, как развиваться в этом направлении в будущем.

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