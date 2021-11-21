Ретроградный Меркурий! Самые неблагоприятные дни 2022 года для всех знаков зодиака

Ретроградный цикл Меркурия с 14 января по 3 февраля 2022 года в знаках Водолея и Козерога.

Ретроградный цикл Меркурия 10 мая по 18 июня 2022 года в знаках Близнецов и Тельца.

Ретроградный цикл Меркурия с 9 сентября по 2 октября 2022 года в знаках Весов и Девы.

Ретроградный Меркурий с 12 декабря 2022 года по 7 февраля 2023 года.

Как планета общения, ретроградный Меркурий имеет тенденцию порождать определенную путаницу. Меркурий управляет нашим «нижним» разумом — тем, как мы воспринимаем и интерпретируем информацию, получаемую из окружающей среды, и как мы передаем ее другим. Меркурий управляет такими вещами, как речь, переговоры, покупка и продажа, слушание, официальные контракты, документы, путешествия, почта и доставка, и так далее.

Все эти сферы жизни страдают, когда Меркурий функционирует в вялом состоянии. Во время ретроградного Меркурия принятие решений затруднено. Не рекомендуется подписывать контракты, принимать важные решения или начинать новое дело. Задержки и проблемы более вероятны при ретроградном Меркурии. Этот период лучше всего использовать для реорганизации и размышлений.

Ретроградный цикл Венеры с 19 декабря 2021 года по 29 января 2022 года в знаке Козерога

Периоды ретроградности Венеры как планеты любви и ценностей — это время, когда мы переоцениваем свои отношения и тех, кто рядом с нами. Большинство астрологов считают этот период неподходящим для заключения брака или начала новых отношений. В этот период также не рекомендуется начинать новые финансовые начинания. Возможны задержки или путаница в отношениях и финансовых делах.

Марс ретроградный с 30 октября 2022 года по 12 января 2023 года в знаке Близнецов

Когда Марс находится в ретроградном цикле, мы вынуждены переоценить наши текущие проекты, наш подход к получению желаемого и природу наших желаний. Вместо того, чтобы прямо заявлять о своих желаниях, мы склоняемся к самоанализу. Если Марс в прямом движении является прямолинейным, напористым и агрессивным, то при ретроградном движении энергия Марса, по сути, обращена вовнутрь — она интернализирована, усилена, персонализирована и, возможно, находится под давлением. Мы можем проявлять нерешительность в действиях, сомневаться в своих инстинктах или естественных побуждениях, вместо того чтобы действовать в соответствии с ними.

Если вы верите астрологам – будьте осторожны!

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