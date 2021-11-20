Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для всех знаков зодиака

Мрачное настроение наконец-то отступит. Душе захочется праздника, тем более что Новый год уже не за горами. Все придет в движение, начнет приходить самая разная информация, нужная и не очень нужная, зато страшно интересная.

К концу недели многие начнут важничать и распускать хвосты. Не поддавайтесь, помните слова Фаины Георгиевны Раневской, которая точно указала, что скрывается под самым красивым павлиньим хвостом. Ну и сами не станьте этими павлинами, оно того не стоит.

Как это астрособытие повлияет на каждый знак Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сейчас – самые великолепные и ослепительные. Энергия бьет через край, вам море по колено, у вас получается все, за что вы ни возьметесь.

Любовь

Собственное великолепие может затмить разум Стрельцов. Вашу половинку расстроит, если вы совсем о ней забудете.

Финансы

Приятная неделя. Может, доходы и не будут огромными, но вам хватит. От глобальных покупок лучше воздержаться, зато всякие мелочи, купленные вами, принесут много радости и прослужат долго.

Здоровье

Просто отличное время для укрепления здоровья. Вы на подъеме, и даже забота о здоровье, которую вы обычно считаете слишком нудной, сейчас пройдет на ура.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Помните, на прошлой неделе вы были немного не в себе и все как-то не клеилось? Будьте уверены, теперь все «склеится» – обучение, поездки, работа, бизнес. А еще вас потянет к прекрасному, вас начнет привлекать все красивое и эстетичное. Получайте удовольствие от жизни – неделя предстоит замечательная.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Девиз Тельцов на этой неделе: «Как потопаешь – так и полопаешь». Если вы будете активно трудиться, во все вникать и очень стараться – вам удастся добиться просто невероятных результатов. И в первую очередь это касается финансов. Поверьте, вы точно можете изменить жизнь в лучшую сторону!

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Единственный неудачный день на этой неделе – воскресенье. Под давлением вы начнете принимать не лучшие решения. Не планируйте на этот день ничего важного. Зато все остальные дни – просто песня. Вы всегда были хороши в общении, а сейчас именно это и нужно – организовывать встречи, договариваться, подписывать контракты. Вы будете на высоте.

Раки (22 июня — 22 июля)

Первую половину недели Раки будет ходить угрюмыми буками, обижаясь на всех по поводу и без. А потом наступит четверг и принесет хорошее настроение, чудесные мечты и интересные планы. Вы возьметесь за веник и выметете сначала весь мусор из дома, а потом все ненужное из своей жизни. И это – верное решение.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам улыбается удача. Вы уверены в себе, активны и напористы, двигаете дела в нужном направлении, и это приносит плоды. То, чем вы увлечетесь на этой неделе, займет нас на целый месяц. Впрочем, есть вероятность, что вы оторветесь от дел и позволите себе отдохнуть или начнете планировать будущий отдых.

Девы (23 августа — 22 сентября)

В начале недели Девам нужно оценить обстановку, понять, какие дела требуют вашего внимания в первую очередь, и посвятить себя им. Вероятнее всего, это будут вопросы дома, семьи, родных и близких людей. В воскресенье вас может подвести уверенность в собственной непогрешимости, постарайтесь перенести серьезные решения на другой день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы на этой неделе придерживаются принципа «все в дом, все в семью». Вы будете украшать дом, наводить порядок, создавать уют. Может быть, замахнетесь на ремонт – у вас хватит на него сил и энтузиазма. Если у вас организуются какие-то поездки и дела вне дома, скорее всего, они будут связаны с родственниками или друзьями.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам Солнце в Стрельце тоже принесет разные радости. «Орлиный взор, напор, изящный поворот – и прямо в руки запретный плод» – это про вас. Вы можете штурмовать любые вершины – у вас обязательно получится. Главное, не забывайте делать перерывы, чтобы не загнать себя, и больше бывайте на свежем воздухе.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Тенденции прошлой недели продолжаются: хорошо будет удаваться все, что связано с красотой, эстетикой, внешним видом. Работа над имиджем, искусство и уход за собой – вот чем полезно заниматься на этой неделе. Нужно быть активными и деятельными, и успех придет к вам. И обязательно уделите время личной жизни.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям энергия недели по душе, вся эта немного наэлектризованная предпраздничная атмосфера. Вам предстоит с головой окунуться в коллективную деятельность, искать единомышленников, работать в команде. Кроме того, нужно уделить время финансам. На личную жизнь времени не останется.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы работают. Много, энергично, эффективно. Чем больше усилий – тем восхитительнее результат. Даже в минуту отдыха вы будете думать о работе. Это отличный период для продвижения проекта, расширения бизнеса, для карьерного роста. Только не позволяйте себе совсем забыть об отдыхе – переутомления еще никому не пошли на пользу.

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