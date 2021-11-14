Разочарование: три знака зодиака, которые могут развестись в 2022 году

Овны (21 марта — 19 апреля)

С мая по август Овны будут особенно тревожны и импульсивны. Представители этого знака сильные от природы люди, у которых прекрасно развиты качества лидера. Овны желают, чтобы все было так, как они скажут. Овны любят, чтобы все окружающие им подчинялись. Свои личные эмоции Овен зачастую не может сдерживать и контролировать, а это очень важное качество при построении брака.

Если представитель знака ссорится со своей второй половинкой, то может наговорить лишнего, в порыве злости и гнева. В наступающем году из-за чрезмерной эмоциональности у Овнов могут появиться разногласия с любимым человеком, конфликты и постоянные скандалы. Может возникнуть ревность буквально на пустом месте, что опять же приведет к довольно-таки серьезным последствиям. Поэтому, Овнам нужно не спешить, лучше стараться оставаться спокойными.

Если возникли конфликты со второй половинкой, то не нужно копить обиды, следует сразу же сесть и все обговорить в спокойной обстановке. Если сохранять спокойствие, то никаких серьезных проблем в браке не появится. Также можно обратиться за помощью к семейному психологу, если это понадобится. Есть все шансы, что брак получится спасти, однако все-таки угроза существует.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

С начала 2022 года Близнецы будут испытывать напряжение в личной жизни. Неуверенность и поспешность могут привести к разочарованию. Те, кто состоит в браке, начнут сталкиваться с проблемами, вызванными скукой, бытом и потерей интереса к своей второй половинке. Это может привести к разводу.

Не стоит отправляться в одинокие путешествия, чтобы выдохнуть и избавиться от стресса. Наладить отношения со своим партнером поможет обычный откровенный разговор. Близнецам, которые находятся в поиске своей половинки, судьба приготовила много приятных сюрпризов на протяжении всего года.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Период с февраля по март 2022 года будет отмечен изменениями в личной жизни. Большинство Рыб будут вынуждены переосмыслить свой опыт и принять важные решения. В браке случится разочарование. Произойдет это из-за того, что Рыбы связали свою судьбу не с тем человеком.

К тому же, многие Рыбы начнут подозрительно относиться к своему партнеру, но повод не с пустого места: частые опоздания на семейные ужины, сообщения любовного характера с незнакомых номеров, холод и минимум заботы. Подобное поведение со стороны любимого человека вызовет гнев у представителей водной стихии.

Вероятно, партнер Рыб уже давно принял решение уйти, но почему-то ждет, чтобы именно вы возьмете на себя ответственность разорвать связь навсегда. Не будет другого выхода, кроме как подать на развод. Рыбам не стоит пытаться сохранять брак, даже невзирая на прожитые долгие годы вместе. Сглаживать ссоры и скандалы нет абсолютно никакого смысла.

Закроете глаза на ситуации, которые делают вам больно — навредите только себе, это приведет к стрессу и депрессии. Стоит взять себя в руки и завершить негативные отношения, не нужно мучить друг друга. Ощутив себя свободными, Рыбы словно вдохнут глоток свежего воздуха, а новая любовь отыщется в самом скором времени.

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