Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября для всех знаков зодиака

Неделя запомнится нам накаленной атмосферой – раздражительность и нервозность будут провоцировать ссоры, скрытые обиды и открытые конфликты. А потом наступит лунное затмение в пятницу, и оно напрямую связано с финансами. Мы поймем, перспективным ли делом занимаемся или нужно переключиться на что-то другое. Возможны денежные потери, но это не должно нас особо расстраивать – это поможет понять, в каком направлении идти в будущем.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, как отразятся астрологические события на всех знаках Зодиака.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы, не берите на себя обязательств, которые не сможете выполнить, и не хвастайтесь. В пятницу возможны резкие перемены в жизни, будьте готовы к любому исходу.

Любовь

Не обращать внимания на партнера, потому что вы слишком заняты собой, – плохая практика. Так можно и до расставания дойти.

Финансы

Вам захочется показать свою состоятельность, чтобы произвести впечатление. Успеха вы не добьетесь, а вот провалиться можете запросто. Будьте осмотрительны и сдержаны.

Здоровье

Лунное затмение в пятницу – астрособытие, которое негативно отражается на здоровье. Отнеситесь к нему бережно.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Сложная неделя. Овны будут энергичны, взвинчены и несколько зациклены на себе. Не стоит создавать много шума из ничего, к тому же в середине недели удача вас оставит, а в пятницу сложится напряженная ситуация с деньгами. Постарайтесь по возможности тихо продержаться до выходных, там вас ждет хорошее настроение, идиллия и всякие радости.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Понедельник и вторник Тельцы предпочтут провести в покое и уединении. А потом дела закрутятся и потребуют вашего присутствия. Приготовьтесь к внезапным событиям, срыву планов, общению с недружелюбно настроенными людьми. Пятница радикально изменит ваше представление о чем-то. Выходные будут приятными.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецов поглотит работа, и она может оказаться не такой прекрасной, как вам казалось еще недавно, особенно когда в середине недели все пойдет не по плану. Четверг хорош для решения рабочих вопросов в узком кругу. В пятницу откроется какая-то тайна. В выходные «не обещайте деве юной любови вечной на земле» и вообще ничего не обещайте – не выполните.

Раки (22 июня — 22 июля)

На Раков лунное затмение влияет сильнее, чем на всех остальных. Поэтому именно оно и правит бал на этой неделе. Вы будете словно не в себе. Не спешите с принятием решений, особенно касающихся коллективной деятельности. Камнем преткновения, как чаще всего и бывает, станут деньги. Прежде чем что-то решать, еще двадцать раз подумайте.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы известны своим эгоцентризмом, и сейчас он расцветет буйным цветом, порождая массу проблем. Это коснется, в первую очередь, дома и семьи. Держите язык за зубами и не обостряйте ситуацию. Пятница будет переломным моментом на работе – это может означать как финал проекта, так и решение сменить работу. Субботу и воскресенье проведите в кругу друзей.

Девы (23 августа — 22 сентября)

На повестке у Дев – общение, поездки и финансы. Начало недели будет связано как раз с последним – вы много времени посвятите денежным вопросам. Пятница завершит дело, связанное с заграницей или иностранцами. Речь может идти о подготовке путешествия или о завершении проекта. Выходные принесут много бестолковых разговоров.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Первые два дня Весы посвятят общению с окружающими и налаживанию отношений с ними. Потом внимания потребуют деньги и здоровье – нужно будет их поберечь. Зато эти дни хороши, чтобы заниматься личной жизнью, домашними делами и семейными заботами. На выходных можно начать ремонт или как-то иначе благоустроить свой дом.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Неделю не назовешь легкой. Вы начнете думать, что кто-то будто специально запихивает вам в колеса палки. Ситуации, представлявшиеся перспективными, на деле окажутся пшиком. Лунное затмение укажет на проблемы, связанные с работой, а также на слабые места вашего организма. Не пропускайте эти сигналы и не пускайте все на самотек.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги почувствуют эмоциональный подъем – вы будете готовы горы свернуть. И здесь главное – не распыляться. Расставьте приоритеты и занимайтесь самым важным. С четверга и до конца недели хорошо заниматься имиджем, внешностью, а на выходных к этому прибавится и личная жизнь. А вот массовых мероприятий лучше избегать.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи не то что словно сидят на пороховой бочке – они и есть эта пороховая бочка. Одна искра – и вы взорветесь. Не нужно думать, что весь мир только и думает, как вас задеть. Реагируйте на все спокойно, не влезайте в конфликты и, тем более, не провоцируйте их. Сейчас время для анализа своего материального положения и время подумать, как его улучшить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы при желании могут спокойно проплыть мимо проблем, вызванных напряженной астрологической обстановкой и одолевающих всех окружающих. Просто не принимайте в них участие, и вас они не затронут. В четверг вы дадите кому-то мудрый совет. А в пятницу лунное затмение принесет вам перемены в отношениях с близким человеком.

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