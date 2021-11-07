Какие знаки зодиака могут вступить в брак в 2022 году

Овны (21 марта — 19 апреля)

В 2022 году Овны одержат победу на любовном фронте. Для этого необходимо сразу определиться с приоритетами на жизненном пути. Если у вас еще нет партнера, то вас ждут новые знакомства и их нельзя упускать. Одно из них может стать для вас судьбоносным. Если вы уже состоите в отношениях, то прямо скажите партнеру о том, что хотите вывести ваши отношения на новый уровень – создать семью.

Ваш партнер услышит вас и сделает предложение. Важно, чтобы у вас не было сомнение в искренности чувств партнера. Если есть сомнения, то лучше не принимать важных решений. Отметить создание семьи можно в марте, ноябре или августе. Если вы все взвесите, то в семейной жизни вас ждет счастье, благополучие и спокойствие.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В 2022 году вас ждет много приятных неожиданностей, удача будет на вашей стороне. Все, что вы загадывали, начнет появляться. Вы и сами не заметите, как ваша жизнь постепенно начнет меняться в лучшую сторону.

Если вы планировали выйти замуж, то 2022 год – это лучший год для создания семьи. Если у вас нет партнера — не расстраивайтесь, любовь сама вас найдет. Если партнер есть и встречаетесь вы уже давно, то в 2022 году он решится вывести отношения на новый уровень и надеть кольцо на вашу руку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Представителям этого знака сложно принять решение по любому вопросу, включая замужество, но 2022 год станет в этом плане решающим. Придется собраться с волей и сделать шаг навстречу своей судьбе. Весам повезло, так как год Тигра является для них лучшим временем для свадьбы.

Вне зависимости от того, сколько вы знакомы со своим партнером, ваша семейная жизнь сложится благополучно. Если вы задаетесь вопросом: «Выйду ли я замуж в 2022 году?», то есть только один ответ – Да.

Козероги (22 декабря — 19 января)

В 2022 году всех Козерогов ждет любовь. Если для вас на первом плане работа, то необходимо сдвинуть ее с пьедестала и посмотреть вокруг. Вы заметите то, что давно упускали из виду, а именно – любовь. Вам придется сделать тяжелый выбор: любовь или работа.

Звезды советуют вам на время отказаться от карьеры и уделить время личной жизни. Если вы сделаете правильный выбор, то вам удастся создать крепкую семью. Если у вас уже есть партнер, то этот год станет решающим в ваших отношениях, вы перейдете на новый уровень – то есть поженитесь. Согласие на предложение с вашей стороны – обязательно, особенно если у вас хорошая совместимость.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Как для Рыбы сложится 2022 год в плане брака, зависит от нее. Важно сделать акцент на подводных камнях. В первую очередь, необходимо получить подтверждение того, что партнер хочет связать свою жизнь с вами и его намерение основано на искренности.

Когда все сомнения будут развеяны, и вы поймете, что мужчина испытывает к вам искренние чувства, то можно праздность свадьбу в марте или ноябре. В браке вас ждет понимание, комфорт и забота друг о друге.

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