Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября для всех знаков зодиака

Неделя будет похожа на бег с препятствиями. А иногда – на очень медленную ходьбу с препятствиями. Всяческие препоны, срывы планов и отмененные поездки сопровождают нас целую неделю, и это нужно просто принять и не опускать руки. С другой стороны, даже эти проблемы вряд ли смогут сбить с нас позитивный настрой, а к неприятностям мы отнесемся философски.

Более подробный астрологический прогноз для знаков Зодиака дадут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Середина недели, а также суббота – дни напряженные, чреватые ссорами и травмами. Будьте бдительны и осторожны. Зато в пятницу вам сопутствует удача.

Любовь

Скорпионы просто невыносимы, когда у них что-то не получается. А поскольку на этой неделе у вас не особо ладятся дела, вы срываете зло на своих партнерах. Не надо так.

Финансы

Это сфера, которую бури не заденут. Сохраняйте разумный подход, и с деньгами у вас проблем не возникнет.

Здоровье

Лучшее решение в такой травмоопасный период – соблюдение ПДД и следование правилам техники безопасности. Целее будете.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны будут героически преодолевать препятствия, даже если не они их себе создали. С одной стороны, вы настроены на борьбу, с другой – все идет как-то через пень-колоду, и это не добавляет вам энтузиазма. Впрочем, откладывать все и ждать благоприятного периода не стоит. Проблемы решать все равно вам, и лучше это делать сейчас.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

У всего окружения Тельцов во время рабочей недели сплошные трудности и проблемы, а вот самих Тельцов эта буря обойдет стороной. Вы можете наслаждаться жизнью. Единственное условие вашего спокойствия – не влезать в чужие склоки и не заключать соглашений. В субботу вам предстоит от чего отказаться в пользу свободы.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов на повестке дня собственное здоровье. Велика вероятность, что чувствовать вы себя будете неважно как физически, так и эмоционально, а общая накаленная атмосфера недели совершенно не способствует гармоничному восстановлению. Сейчас позаботиться о себе и своем здоровье можете только вы, чему и стоит посвятить эту неделю.

Раки (22 июня — 22 июля)

Вторник и среда Ракам предстоят сложные и нервные. Зато все остальные дни в большей или меньшей степени удачны и приятны. Поскольку настрой у вас будет совсем не рабочий, не сопротивляйтесь порыву и больше отдыхайте, набирайтесь сил, гуляйте. Можно выбраться на природу.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы окажутся в эпицентре домашних страстей – что-то рушится, ломается, происходят ссоры или просто валом валятся домашние хлопоты. Старайтесь везде успевать – чинить, выполнять, направлять ссорящихся в мирное русло. Особенно хорошо у вас это выйдет в пятницу. В субботу отдыхайте – никакой активной деятельности, только покой и тишина.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Начало недели у Дев весьма продуктивное. Особенно вы будете хороши в работе и решении различных деловых вопросов. Со среды ситуация усложнится – ссоры, конфликты, ДТП… Нужно соблюдать осторожность. В выходные сидите дома, наслаждайтесь спокойствием и никуда не торопитесь – во внешнем мире все равно ничего путного не получится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов сложности ограничатся, пожалуй, средой, когда могут возникнуть проблемы с деньгами. Остальная рабочая неделя обещает быть легкой и приятной. Выходные опасны отравлениями и аллергией. Не экспериментируйте с препаратами, сведите к минимуму контакты с бытовой химией и исключите из списка планов спиртное.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

В понедельник и вторник займитесь деньгами – эти дни очень благоприятны для финансовых дел. Середина недели несет напряжение и травмы. Как говорится: «Следи за собой и будь осторожен». С пятницы и до конца недели посвятите себя домашней жизни. Всем требуются ваша забота, участие и вполне физическая помощь.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Самый лучший день для всего – понедельник. Вы будете лучезарны, и под натиском вашего позитива не устоят никакие, даже самые мрачные дела, – вы справитесь со всем. Среда и четверг, как и у многих, конфликтные и неприятные дни. Финал недели принесет вам короткие поездки и общение с людьми из близкого круга.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Сначала вам будет не до работы – вас поглотит личная жизнь, и необязательно это связано с любовными отношениями. Середина недели преподнесет срочные дела на работе, и игнорировать ее и дальше не удастся. Не ругайтесь с начальством, лучше отступите, это поможет избежать проблем. В выходные вас попытаются обмануть с деньгами – держите ухо востро.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Всю рабочую неделю вас окружают люди: в понедельник это близкие, во вторник вы включитесь в массовое мероприятие, в среду и четверг вам окружающие не понравятся, но если не лезть в их дела, то и их неприятные заботы вас не коснутся. Уик-энд будет сказочным – мечтательным и неторопливым, и вы сможете погрузиться в любимые занятия.

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