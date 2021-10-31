Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Для Скорпионов, например, 2022 год станет решающим в сфере любви, а у Близнецов будет все нестабильно.

Год Черного Водяного Тигра – это особенный период, в который у всех людей появится возможность разобраться в собственных чувствах и желаниях. Тигр любит одиночество. Поэтому в год Тигра любой из нас может быть совершенно самодостаточен, что избавляет от необходимости быть вместе только из-за того, чтобы не ощущать одиночества. Союзы, образовавшиеся в год Тигра, чаще всего гармоничны, крепки и созданы на взаимном уважении двух любящих людей.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Для представителей этого знака новый год принесет бурный роман, который может завершиться разочарованием. Однако в июле судьба обещает, что Овны найдут свою любовь и смогут построить гармоничные и крепкие отношения.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Весь 2022 год Тельцы проведут в нежных и романтических отношениях со своей второй половинкой. Все ссоры и обиды уйдут в прошлое. Одинокие Тельцы смогут наладить личную жизнь во второй половине года, звезды советуют обратить внимание на круг знакомых к этому времени, среди них может быть ваша судьба.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Личная жизнь Близнецов будет нестабильной весь год. В первой половине 2022 года люди этого знака могут впасть в депрессию из-за отсутствия любимого человека рядом, остальные полгода пройдут более спокойно, вероятны небольшие интрижки и романы, без счастливого финала.

Раки (22 июня — 22 июля)

Многие Раки встретят свою любовь. Причем вероятнее всего, это будет служебный роман. Однако не спешите афишировать отношения – завистники могут разрушить их. Год очень удачен для Раков, которые решили создать семью. Планировать свадьбу лучше на лето, тогда союз будет крепким.

Львы (23 июля — 22 августа)

В 2022 году Львам не нужно погружаться в любовные авантюры и следовать своим эмоциям. Безрассудные поступки способны навредить вашим устойчивым взаимоотношениям. Свободные Львы могут смело ходить на свидания и не бояться делать первые шаги.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Представителям знака Девы, повезет в любовных отношениях больше всех остальных знаков. Многие смогут удачно жениться. Свободные Девы найдут человека, который сделает их счастливыми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Одинокие представители знака имеют большие шансы уже в новогоднюю ночь встретить свою любовь. С большой вероятностью, судьба вас столкнет лбами со второй половинкой, травма не сильно навредит здоровью, ну как говорится «До свадьбы заживет». У тех, кто в паре все будет спокойно и гармонично до конца весны. В мае возможны конфликты, лучше их избегать, поскольку это может привести к разрыву отношений.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов 2022 год станет решающим в сфере любви. Вы бескомпромиссно отсечете всех, кто мешает вам двигаться вперед. Будьте осторожны, несколько раз подумайте, прежде чем принять решение. Конец года (вторая половина декабря) покажет, какая любовь вам нужна и можете ли вы ее себе позволить.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам не стоит требовать слишком много от своего партнера, начало года не лучшее время для высказывания недовольств, это может привести к длительным ссорам. Одинокие Стрельцы имеют большой шанс встретить партнера для серьезных отношений летом. С большой вероятностью, это случится в расслабленной атмосфере на отдыхе.

Козероги (22 декабря — 19 января)

В 2022 году в судьбе Козерогов ожидаются кардинальные перемены! Целых четыре месяца – январь, апрель, июль и октябрь – предвещают встречу с любовью всей вашей жизни. Если же серьезные взаимоотношения вас сейчас не интересуют, то смело погружайтесь в океан страстей, влюбленностей и увлечений. Год Тигра для Козерога будет очень благоприятным для создания семьи. Даже если это любовь с первого взгляда, доверьтесь чувствам – брак, заключенный в 2022 году обязательно будет для вас счастливым.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Одиноким Водолеям в 2022 году следует избегать возобновления связей со старыми возлюбленными, они принесут лишь разочарования. Несвободные люди будут склонны к ревности и подозрительности, что может поставить отношения под угрозу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Начало года не принесет Рыбам никаких серьезных перемен в личной жизни. Пользуйтесь свободой и получайте максимум удовольствия от жизни, поскольку уже весной неожиданное знакомство может стать вашей большой любовью. А вот вступать в служебные романы в 2022 году Рыбам не стоит.

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