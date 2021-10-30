Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября для всех знаков зодиака

Внезапные неприятности могут отравлять нам жизнь, а расслабиться и получать удовольствие вряд ли получится. Поменьше грандиозных планов – и будет меньше разочарований, обеспечьте себе спокойствие. Зато это хорошее время для принятия решения, особенно если вы никак не могли выбрать из нескольких вариантов.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, что делать со всем этим знакам Зодиака.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Вас все бесит. И очень хочется все бросить, переиначить и даже радикально измениться самому. Не стоит этого делать, проблем потом не оберетесь. Держите себя в руках.

Любовь

Скорпионы будут заняты собой. И велика вероятность, что это спровоцирует конфликт с вашей половинкой. Уделяйте любимым хоть немного внимания.

Финансы

Хотите побольше денег – найдите себе подработку или иной источник доходов. А если не хотите – можете сидеть спокойно, финансовых ям не ожидается.

Здоровье

Сейчас лучше избегать всего, что может причинить вред здоровью. Если в другое время вам могло сойти это с рук, то теперь проблемы обеспечены.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Совет для Овнов: отдыхайте. На этой неделе особого толку все равно из ваших затей не выйдет. Вы, конечно, можете бесконечно суетиться, но зачем? Философское отношение к жизни и неспешный отдых – именно то, что нужно уставшим Овнам. Последние недели выдались непростыми, пора дать себе передышку и набраться сил.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Рабочая неделя вас утомит. Не берите на себя слишком много, больше расслабляйтесь и не давайте себе переутомиться. Пятница предстоит не из приятных – если не следить за языком, можно организовать себе конфликт в любовных или деловых отношениях. Выходные пройдут на позитиве.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов жизнь бьет ключом. Вы сможете договориться со всеми и обо всем, что вам важно, главное, поменьше рисковать. У насыщенного общения есть побочный эффект – вы устанете от обилия информации. Вам нужно отделить зерна от плевел и всю лишнюю информацию просто отсечь.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раков могут настигнуть апатия и упадок сил. Если есть возможность, постарайтесь провести как можно больше времени дома, в родных стенах, рядом с близкими и любимыми людьми. Продержитесь до выходных – они поднимут вам настроение и зарядят энергией.

Львы (23 июля — 22 августа)

Первые три дня недели посвятите расхламлению: выбросьте все ненужное, почините сломанное, верните долги и т. д. В четверг и пятницу не планируйте ничего значительного и совершайте поменьше телодвижений – вам потребуется отдых после активной деятельности. На выходных можно посетить какой-нибудь праздник или концерт.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Если вам нужно завести полезные знакомства, выудить необходимую информацию, пообщаться с важными людьми, – займитесь этим в начале недели и добьетесь успеха. А со среды те же самые усилия уйдут впустую. Четверг и пятница преподнесут неприятные стычки и столкновения. Выходные порадуют продвижением дел в любви и деловой сфере.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вся неделя у Весов пройдет под знаком бесконечных разговоров. Сначала ваше красноречие поможет вам добиваться желаемых результатов в любой сфере. Четверг и пятницу испортят проблемы с деньгами, а суббота и воскресенье снова вернут вам удачу, и вы сможете поправить свои дела.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов будет неделя, благоприятная для смены имиджа, посещения салонов красоты, заботы о себе и для отдыха. В пятницу возникнет какой-то секрет, тайное дело, и тут нужно помнить, что все тайное становится явным. Лучше не связывайтесь с секретами, выйдет боком. Уик-энд будет хорошим.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Не самая примечательная неделя. Выделятся, пожалуй, неприятный вторник и насыщенная пятница. Сейчас Козероги – не командные игроки, а сами себе в поле воины. Не ввязывайтесь в групповые затеи, они потерпят неудачу. С пятницы на первое место выйдут вопросы любви и красоты, порадуйте себя.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Начало недели принесет удачу или приятное известие. С четверга вам будто кто-то палки начнет в колеса совать – то там проблема, то тут препятствие, то здесь перебои. Не стоит планировать на эти дни что-то серьезное. Выходные подходят для общения, а еще вам снова начнет улыбаться фортуна.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы полны кипучей энергии, они деятельны и активны. Казалось бы, самое время воспользоваться таким шансом и свернуть все попавшиеся на пути горы… Но это неудачная идея, все пойдет кувырком. Именно сейчас лучше сохранять спокойствие, созерцать и мотать на ус.

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