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Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

У Дев, например, есть шанс реально расширить свои финансовые возможности, а Львам в начале года лучше не брать кредиты.

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Фото: pixabay.com

Овны (21 марта — 19 апреля)

Доходы обещают быть стабильными, а расходы – умеренными и предсказуемыми. Вы сможете заработать некоторые приятные бонусы. Однако, если вы хотите действительно укрепить свои финансы, вам придется действовать. Вы должны проанализировать свои текущие финансовые планы и инвестиции. Всегда есть что-то, что можно улучшить. Звезды рекомендуют не слишком довольствоваться достигнутым и всегда стремиться к самосовершенствованию.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Поскольку Марс находится в 11-м доме отношений Тельца, вам следует быть осторожными с теми, кто обращается к вам с просьбой о займе или предлагает возможности, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. Лучше всего повременить с принятием решения. В этом году можно проявить бережливость. Будьте внимательны к своему бюджету и составляйте планы будущих инвестиций, прежде чем приступать к их осуществлению.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Ситуация относительно стабильна. Большинство инвестиций или финансовых решений, которые вы принимаете, принесут определенные плоды, достаточные для того, чтобы вы могли крепко держаться на ногах. В этом году вы можете начать строить свой финансовый фундамент. Подумайте об исследовании потенциальных инвестиций. Как краткосрочные, так и долгосрочные инвестиции будут иметь хорошие шансы быстро окупиться во второй половине года.

Раки (22 июня — 22 июля)

Вы можете поддаться искушению и потратить слишком много, не подумав о будущем, или осыпать любимого человека подарками, не подумав о себе. Остановитесь. Сделайте вдох и проверьте свой бюджет. Влюбленным Ракам стоит подумать о создании семейного бюджета для домочадцев. В этом году могут возникнуть непредвиденные расходы, и лучше быть готовыми к ним, когда они возникнут. Избегайте принятия поспешных решений, когда речь идет об инвестициях или начале новых финансовых проектов. Возможно, лучше отложить свой выбор до следующего года.

Львы (23 июля — 22 августа)

Необходимо закрепить удачу и научиться бережливо относиться к тому, что у вас есть. Сейчас не лучшее время для легкомысленного отношения к своим расходам. Подсчеты бюджета будут полезны как для домашнего хозяйства, так и для бизнеса. Избегайте того, чтобы эти две сферы пересекались друг с другом. В этом году не принимайте никаких важных решений, касающихся ваших финансовых проектов или инвестиций. Постарайтесь в начале года не искать и не брать кредиты и не занимать деньги, это вызовет у вас больше стресса, чем пользы.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев есть шанс реально расширить свои финансовые возможности. Это относительно стабильное и предсказуемое время для вас. В этом году не предвидится никаких серьезных изменений, но это позволит вам начать развивать свои финансовые проекты или делать долгосрочные инвестиции. Только не забудьте предварительно проводить анализ.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш период стабильности еще не закончился. В этом году Весы смогут правильно прогнозировать свое финансовое положение. Близкие люди могут обратиться к вам за финансовым советом или денежным поощрением. Однако не позволяйте себе легкомысленных трат. Даже самый прочный фундамент может быть разрушен без надлежащего отношения

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

В финансовом плане этот год может быть немного напряженным. Тема денег будет часто подниматься либо близкими людьми, либо в вашей карьере. Звезды советуют вам быть методичными. Решайте любые финансовые вопросы с теми, кто рядом с вами, и не слишком напрягайтесь, если вам придется взять на себя дополнительные расходы. Делайте все медленно и не спешите. Избегайте необдуманных инвестиций и рассмотрите все альтернативы, прежде чем принять решение.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Относительно стабильный год для Стрельцов. Большая часть ваших финансов или доходов может быть направлена на домашние расходы. К счастью, год, который поможет вам преуспеть в карьере, также обеспечит вам регулярный и стабильный поток доходов, чтобы удержаться на плаву. В настоящее время все относительно комфортно, и Стрельцам не нужно предпринимать никаких серьезных шагов.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Это стабильный и предсказуемый период для Козерогов. Если вы решите не вмешиваться в свою финансовую ситуацию, то, скорее всего, сможете без проблем пережить этот год. Все зависит от вас, если вы решите извлечь из этого максимальную выгоду. В достижении успеха все будет зависеть от ваших собственных навыков и исследований. В этом году все предсказуемо и к счастью, Козероги обычно умеют максимально использовать собственные ресурсы и способности.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

В начале года все может казаться относительно стабильным и легким, но не стоит обольщаться. Во второй половине года вы можете обнаружить, что вам придется подтянуть свой бюджет, особенно если это касается вашего домашнего хозяйства и семьи. Воспользуйтесь первой половиной, чтобы укрепить свой фундамент и обеспечить достаток на черный день.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

2022 — относительно спокойный и стабильный год для Рыб. Другие сферы вашей жизни гораздо интереснее, а в финансовой сфере не предвидится ничего особенного. Возможны небольшие изменения, но они вряд ли будут очень заметными. Также у Рыб недостаточно времени, чтобы по-настоящему сосредоточиться на своих финансах. На данный момент их лучше не трогать. Однако если Рыбы все же хотят улучшить свой фундамент, это лучшее время для долгосрочных инвестиций.

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив
Ясновидящая Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив

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