Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

У Дев, например, есть шанс реально расширить свои финансовые возможности, а Львам в начале года лучше не брать кредиты.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Доходы обещают быть стабильными, а расходы – умеренными и предсказуемыми. Вы сможете заработать некоторые приятные бонусы. Однако, если вы хотите действительно укрепить свои финансы, вам придется действовать. Вы должны проанализировать свои текущие финансовые планы и инвестиции. Всегда есть что-то, что можно улучшить. Звезды рекомендуют не слишком довольствоваться достигнутым и всегда стремиться к самосовершенствованию.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Поскольку Марс находится в 11-м доме отношений Тельца, вам следует быть осторожными с теми, кто обращается к вам с просьбой о займе или предлагает возможности, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. Лучше всего повременить с принятием решения. В этом году можно проявить бережливость. Будьте внимательны к своему бюджету и составляйте планы будущих инвестиций, прежде чем приступать к их осуществлению.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Ситуация относительно стабильна. Большинство инвестиций или финансовых решений, которые вы принимаете, принесут определенные плоды, достаточные для того, чтобы вы могли крепко держаться на ногах. В этом году вы можете начать строить свой финансовый фундамент. Подумайте об исследовании потенциальных инвестиций. Как краткосрочные, так и долгосрочные инвестиции будут иметь хорошие шансы быстро окупиться во второй половине года.

Раки (22 июня — 22 июля)

Вы можете поддаться искушению и потратить слишком много, не подумав о будущем, или осыпать любимого человека подарками, не подумав о себе. Остановитесь. Сделайте вдох и проверьте свой бюджет. Влюбленным Ракам стоит подумать о создании семейного бюджета для домочадцев. В этом году могут возникнуть непредвиденные расходы, и лучше быть готовыми к ним, когда они возникнут. Избегайте принятия поспешных решений, когда речь идет об инвестициях или начале новых финансовых проектов. Возможно, лучше отложить свой выбор до следующего года.

Львы (23 июля — 22 августа)

Необходимо закрепить удачу и научиться бережливо относиться к тому, что у вас есть. Сейчас не лучшее время для легкомысленного отношения к своим расходам. Подсчеты бюджета будут полезны как для домашнего хозяйства, так и для бизнеса. Избегайте того, чтобы эти две сферы пересекались друг с другом. В этом году не принимайте никаких важных решений, касающихся ваших финансовых проектов или инвестиций. Постарайтесь в начале года не искать и не брать кредиты и не занимать деньги, это вызовет у вас больше стресса, чем пользы.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев есть шанс реально расширить свои финансовые возможности. Это относительно стабильное и предсказуемое время для вас. В этом году не предвидится никаких серьезных изменений, но это позволит вам начать развивать свои финансовые проекты или делать долгосрочные инвестиции. Только не забудьте предварительно проводить анализ.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш период стабильности еще не закончился. В этом году Весы смогут правильно прогнозировать свое финансовое положение. Близкие люди могут обратиться к вам за финансовым советом или денежным поощрением. Однако не позволяйте себе легкомысленных трат. Даже самый прочный фундамент может быть разрушен без надлежащего отношения

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

В финансовом плане этот год может быть немного напряженным. Тема денег будет часто подниматься либо близкими людьми, либо в вашей карьере. Звезды советуют вам быть методичными. Решайте любые финансовые вопросы с теми, кто рядом с вами, и не слишком напрягайтесь, если вам придется взять на себя дополнительные расходы. Делайте все медленно и не спешите. Избегайте необдуманных инвестиций и рассмотрите все альтернативы, прежде чем принять решение.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Относительно стабильный год для Стрельцов. Большая часть ваших финансов или доходов может быть направлена на домашние расходы. К счастью, год, который поможет вам преуспеть в карьере, также обеспечит вам регулярный и стабильный поток доходов, чтобы удержаться на плаву. В настоящее время все относительно комфортно, и Стрельцам не нужно предпринимать никаких серьезных шагов.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Это стабильный и предсказуемый период для Козерогов. Если вы решите не вмешиваться в свою финансовую ситуацию, то, скорее всего, сможете без проблем пережить этот год. Все зависит от вас, если вы решите извлечь из этого максимальную выгоду. В достижении успеха все будет зависеть от ваших собственных навыков и исследований. В этом году все предсказуемо и к счастью, Козероги обычно умеют максимально использовать собственные ресурсы и способности.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

В начале года все может казаться относительно стабильным и легким, но не стоит обольщаться. Во второй половине года вы можете обнаружить, что вам придется подтянуть свой бюджет, особенно если это касается вашего домашнего хозяйства и семьи. Воспользуйтесь первой половиной, чтобы укрепить свой фундамент и обеспечить достаток на черный день.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

2022 — относительно спокойный и стабильный год для Рыб. Другие сферы вашей жизни гораздо интереснее, а в финансовой сфере не предвидится ничего особенного. Возможны небольшие изменения, но они вряд ли будут очень заметными. Также у Рыб недостаточно времени, чтобы по-настоящему сосредоточиться на своих финансах. На данный момент их лучше не трогать. Однако если Рыбы все же хотят улучшить свой фундамент, это лучшее время для долгосрочных инвестиций.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.