Определите свой психологический возраст по знаку зодиака

Овны (21 марта — 19 апреля)

У Овнов юная и неокрепшая душа, которой вечно 16. Для представителей этого знака характерны – капризность, неподчинение, несамостоятельность, убежденность в своей правоте. Также Овны даже во взрослом возрасте подразделяют все на «доброе» и «злое», а иначе они не умеют.

У Овна в голове есть лишь одно желание – он хочет управлять всем миром и стать царем. Людям этого знака важно продемонстрировать окружающим свои способности и таланты, чтобы все поняли, что они лучшие.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы в любой ситуации стараются поступать обдуманно и правильно. Их биологический возраст по знаку зодиака – приблизительно 35-40 лет. Тельцы легко обучаются новому, они любят во всем комфорт и спокойствие.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Биологический возраст Близнецов приблизительно от 20 до 30 лет. Люди этого знака отличаются харизмой, легкостью, высокой активностью и дружелюбием. Близнецам нравится изучать что-то новое, постоянно совершенствовать свои знания и умения.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки – это люди с природной мудростью. У них можно запросто попросить дельного совета, который затем можно успешно использовать в жизни. Раки – с юношества взрослы душой, им всегда примерно 30.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы обладают большой силой и энергией, которой они с удовольствием делятся со всеми людьми, окружающими их. В каком бы возрасте они ни находились, душой ощущают себя максимум на 25. Львы — это прогресс и целеустремленность в одном лице, даже в преклонном возрасте их не остановить.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы обладают качествами, которые присущи взрослому 60-летнему человеку. На самом деле им может исполниться от силы 30 лет, но в душе они взрослы. Девы всегда достигают поставленных целей, они скрупулезны и педантичны в любом деле.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Душа Весов покрыта тайнами и загадками. Они вечно находятся в поиске гармонии, из-за чего их психологический возраст вечно колеблется: от озорного юноши 18 лет до мудрого старца.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Представители этого знака молоды душой, но их жесткость и сухость по отношению к окружающим, сильно старит. Биологический возраст Скорпиона 20 лет, хотя по факту им может быть и 50. Они вечно жаждут приключений и конечно находят их везде.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы постоянно бодры и позитивны, они стараются исполнить свои мечты и никогда не унывают. У Стрельцов мир подразделяется на две особые подгруппы – «веселое» и «скучное». И если выбирать из всего, то Стрельцы не будут колебаться с решением – они выберут веселье. Их душа не старше 30 лет.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги отличаются трудолюбием и упорством. Именно поэтому возраст их души примерно 35-40 лет. Если Козероги что-то задумали, то их ничего не остановит на пути к исполнению задуманного.

При этом они знают, что их возможности не безграничны. Даже при выборе друзей они очень разборчивы и придирчивы. Они стремятся общаться с людьми старше себя, поскольку такие люди более опытные и мудрые.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Водолеям приблизительно 15-18 лет. Они вечно пребывают в этом возрасте души. Они предпочитают жить на полную катушку. Им свойственна детская непосредственность, позитив вместе с приобретенными опытом и мудростью. Именно это делает Водолеев схожими с людьми юного возраста. Они дружелюбны, считают, что чудеса и добро существуют.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам нравится познавать себя, поэтому никто не может определить, сколько им лет и по какому пути они двигаются. Но можно предположить, что психологически они ощущают себя на 28-30.

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