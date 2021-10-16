Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для всех знаков зодиака

Ретроградные планеты по очереди возвращаются на «путь истинный» – их движение снова становится прямым. Как это отразится на нас? Дела пойдут, торможение прекратится, непреодолимые преграды падут. Для активной деятельности подходит первая половина недели – будет удаваться практически все, что мы задумаем.

А вот во второй можно получить результат прямо противоположный желаемому, так что не стоит делать громких заявлений, сжигать мосты или с кем-то скандалить во имя добра и справедливости – только хуже будет. В это время лучше наблюдать.

Многих ждет прозрение относительно намерений окружающих людей, откроется нечто прежде скрытое, станет понятно, что для достижения цели можно действовать и совсем иначе.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, как использовать положение планет себе во благо.

Весы (23 сентября — 22 октября)

До самого четверга Весам нужно действовать – на вашей стороне удача. Потом лучше сидеть тихо, как мышь в крупе, чтобы не растерять успех, которого вы достигли с начала недели.

Любовь

Отличное время и для свободных, и для семейных представителей знака. Новые знакомства окажутся приятными и перспективными, а в семье будет царить гармония.

Финансы

Деньги сами идут в руки к Весам – нужно лишь приложить небольшое усилие. Увы, просто так мешки с деньгами на голову не падают. Правило одно – все дела нужно сделать до четверга.

Здоровье

Спокойствие, только спокойствие. Трепать нервы почем зря – очень вредно для здоровья. Кому-то помогут медитации, кому-то успокоительный чай, а кому-то – беседа по душам.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Всю неделю Овнам нельзя забывать об этой поговорке. Обойдитесь без авантюр: любовные приключения оставят горькое послевкусие, инвестиции пропадут. Сейчас нужно заниматься рутиной и приложить все силы, чтобы сохранить то, что имеете.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

У Тельцов – стабильность. Все стабильно хорошо. Как говорится, тишь, гладь, да божья благодать. Используйте этот период спокойствия для долгосрочного планирования, налаживания отношений с близкими, укрепления здоровья. Можно придумать, как улучшить финансовое положение или любовную сферу. А можно все и сразу.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Тенденции прошлой недели не ослабевают. Близнецам по-прежнему улыбается фортуна, щедро осыпая их шансами и возможностями. Это касается и личной жизни, и финансов, и работы, и других сфер жизни. В пятницу удача пойдет на убыль, поэтому ловите момент, ваша задача – принимать дары, а не пропускать их.

Раки (22 июня — 22 июля)

Если не везет – то не везет. Любая активность Ракам на этой неделе противопоказана. Какими благими бы ни был намерения, откажитесь – просто вспомните, в какое несимпатичное место вымощена дорога этим самыми намерениями. Обеспечьте себе комфорт, безопасность и сидите тихонько в уголочке до лучших времен.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы, вы великолепны. Вы само совершенство. Вы лучше всех. Именно эти мысли вас поглотили. Постарайтесь выбраться из этого сладкого омута – самолюбование до добра не доведет, поссоритесь со всеми на свете. Зато если вам удастся обуздать гордыню, вы добьетесь просто головокружительных успехов в любом деле.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы словно попали в «зеленую волну» светофоров. Все-то у вас получается. Будьте открыты новому, продвигайте свои идеи, проекты, идите к цели. Конечно, вам привычнее придерживаться плана, но не отказывайте себе в спонтанности. Сейчас импровизация и импульсивные решения могут принести плоды не хуже четкого плана.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Главный навык, который нужно «прокачать» Скорпионам на этой неделе, – умение делегировать. Это не значит, что вы передадите управление своей жизнью кому-то другому, это значит, что вы незаметно будете управлять всеми. Пусть сейчас для вас поработают другие. Вам ведь по душе роль серого кардинала?

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

С места в карьер, с корабля на бал – это все про Стрельцов. Вам прямо с понедельника нужно окунуться в дела и переделать все, что можно, и еще чуточку сверх этого. Даже если лень – все равно постарайтесь выложиться по максимуму. Это ваши вложения в благополучное будущее. У вас будет 4 дня на все. А потом можете немного расслабиться.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам стоит перейти в «режим энергосбережения». Резкие телодвижения и несоблюдение правил техники безопасности приведут к проблемам, травмам и прочим неприятностям. Все, что от вас требуется на данном этапе, – сохранить то, «что накоплено непосильным трудом».

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Совет для Водолеев: не распыляйтесь. Расставьте приоритеты, выберете самое важное дело и занимайтесь именно им. Тогда вы добьетесь потрясающего результата. Что касается любви – тут все не так радужно, у некоторых может выплыть наружу измена. Не рубите сплеча и дайте себе время остыть. Решение нужно принимать с холодной головой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, вы же помните, что старый друг лучше новых двух? Пусть эта фраза станет вашим «путеводителем» на этой неделе. Все дело в том, что любые новые люди, возникающие сейчас на горизонте, могут основательно испортить вам жизнь. Окружите себя проверенными людьми и спокойно занимайтесь текучкой.

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