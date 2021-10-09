Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября для всех знаков зодиака

Девиз недели – под лежачий камень вода не течет. Самое важное сейчас – активность. Да, наш любимый ретроградный Меркурий по-прежнему тормозит дела, зато Сатурн вернется на прямой путь и поможет нам преодолеть препятствия, чинимые Меркурием.

Ко многим придет вдохновение. Знайте, что творческому подходу будет дан зеленый свет, и учитывайте, что при этом самыми удачными идеями окажутся сейчас не невероятно креативные, а те, что несут стабильность и гармонию. Даже если для этого вы примените самый что ни на есть консервативный подход.

Что делать знакам Зодиака – посоветуют Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов продолжается благоприятный период. Все, что вы затеете – обречено на успех, а те дела, что никак не могли сдвинуться с мертвой точки, наконец, пойдут в гору.

Любовь

Смелость города берет. Не стесняйтесь проявлять себя и завоевывать сердца – перед вами открыты все пути!

Финансы

Если вы хотели зарплату побольше, место получше или работу поинтереснее, – сейчас самое время двигаться в этом направлении, у вас получится.

Здоровье

Если в остальных сферах у Весов все лучше не бывает, то здоровье подкачало. Будьте бдительными, чтобы не пропустить и не запустить подкрадывающиеся болезни.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам не слишком везет – ни в деньгах, ни в работе, ни в карьере. Да и в борьбе за что бы то ни было вам вряд ли предстоит оглушительная победа. Поэтому перестаньте бороться с ветряными мельницами – ничего не выйдет. Займитесь здоровьем, вы вечно откладывали его на потом. А еще вас порадует личная жизнь.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам в делах лучше предать бразды правления человеку, которому можно доверять – вы можете принимать не самые лучшие решения и испортить себе жизнь и работу. В карьере все спокойно. А вот в любви у вас практически медовый месяц. Наслаждайтесь чудесным периодом, вам понравится.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы словно попадут в сокровищницу с россыпью драгоценных камней, золотых монет и серебряных кубков. Только вместо драгоценностей перед вами расстилаются возможности. И здесь стоит руководствоваться правилами сокровищниц: берите столько, сколько можете унести – не берите больше, чем вам по силам, но и не упустите счастливый шанс.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам нужно не высовываться. Не то чтобы дела идут совсем плохо, но особыми прорывами похвастаться не получится. Постарайтесь быть максимально тихими и незаметными, не сорите деньгами и не хлопайте дверью. Но не замыкайтесь в себе – обидите партнера и испортите себе и личную жизнь. Будьте заботливее и нежнее.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам улыбается удача. Как говорится, куйте железо не отходя от кассы. Будьте активны, напористы, уверены в себе – и вам удастся достичь практически чего угодно. Главное в не забывать о здоровье и безопасности. Период травмоопасный, болезни не дремлют, а вы в порыве азарта думаете, что на это можно махнуть рукой. Нельзя. Будьте осторожнее.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам в любви не слишком везет. Если вам захочется проявить активность – сдержите себя, а то наломаете дров. Займитесь чем-то, в чем точно преуспеете. А сейчас такая сфера – это обучение. Любая учеба, курсы повышения квалификации и вебинары принесут богатые плоды, а знаниями вы сможете воспользоваться уже в самое ближайшее время.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Вплоть до самого воскресенья Скорпионам нужно держать ушки на макушке и внимательно слушать любую приходящую информацию. А также общаться с людьми, знакомиться, налаживать связи – все это вам в скором времени очень пригодится. А в воскресенье устройте себе день тишины, чтобы ни с кем не вступить в конфликт.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы – настоящие везунчики. Если у вас завалялась парочка дел, которые, как вы думали, уже никогда не сдвинутся с места, о чудо – сейчас вам удастся раскачать даже их! Влюбленные встретят ответное чувство и будут счастливы, карьеристы смогут продвинуться вверх по карьерной лестнице. У вас получится буквально все.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Напишите себе крупными буквами «Никакого риска!», повесьте на самое видное место и следуйте этому принципу. Такая уж это неделя. Чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, несоблюдение техники безопасности, финансовые авантюры – это все не для вас. И с любимыми тоже постарайтесь не ссориться.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Карьера и финансы – вот сферы, в которых Водолеи смогут добиться небывалых высот, если приложат усилия. Будьте энергичны и собраны. Однако пока вы заняты работой, публичными выступлениями и денежными инвестициями, не выпускайте из поля зрения личную жизнь. Забросите партнера – дождетесь любовных треугольников, а вам оно не надо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы окажутся во власти новой любви. Вас захлестнут эмоции, вы почувствуете, что у вас словно выросли крылья. Но не спешите бежать в загс – может оказаться, что ваша пассия вовсе не так прекрасна, как вам кажется. Возможно, среди грехов окажется незакрытый тюбик, а может, проявятся проблемы и хуже. Дайте себе время узнать человека получше.

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