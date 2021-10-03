Что принесет знакам зодиака 2022 год Голубого Водяного Тигра

Овны (21 марта — 19 апреля)

Придет пора разностороннего личного роста, станут возможными серьезные изменения в жизни. В этом кроются как перспективы для восхождения, так и риски повернуть не в ту сторону. Важную роль в жизни окажет интуиция и духовные практики, для которых также появятся новые возможности.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Запланированные задачи могут изменить вектор своего развития, потребуется взять в руки все ответственные процессы. Планомерное и поэтапное движение обязательно принесет благоприятные плоды, ключ к успеху кроется в контроле над происходящими событиями и получении новых знаний.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Наступает время больших дел, сулящих новые горизонты достижений. Эти возможности идут рука об руку с вероятностью возникновения ярких противоречий, как во внешнем мире, так и во внутреннем. Умение найти баланс и самоконтроль, способность из активных действий извлечь гармонию — будут наиболее эффективны.

Раки (22 июня — 22 июля)

Грядет период, насыщенный событиями, полный самых разных дел и перемещений. Рождение новых идей, открытие ранее неизвестных сфер и возможностей — это то, что следует рассматривать для достижения успеха. Также важным окажется умение выстроить деловые отношения с четким распределением ответственности.

Львы (23 июля — 22 августа)

Если ранее вы находились в периоде застоя, то вы сможете преодолеть его, выйти за рамки ранее существующего порядка вещей. Это время потребует концентрации сил и риска, тогда результат превзойдет ожидания. Особое внимание следует уделить состоянию здоровья, иначе не избежите проблем.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Возможности сплотить людей и эффективно доносить информацию, умение отфильтровывать ложное от истинного — приведут вас к успеху. Фактор наличия людей определенного качества станет определяющим. Необходимо работать со сферой коммуникации и личного пространства. В таком случае, вы значительно увеличите свой потенциал во всех сферах.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Творчество и раскрытие ранее неизвестных талантов и способностей, умение увидеть мир в другом свете — принесет успех. Ваша звезда готова засиять, особенно в сфере профессиональной деятельности. Откройте в себе то, что скрыто.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Большой заряд энергии, который вы можете использовать, потребует осознанного применения. Существует вероятность выхода эмоций из-под контроля, однако сохранив и направив их, вы достигнете результата. Личная жизнь обещает новый виток возможностей и вдохновения. Не опасайтесь конфликтов, используйте их.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Приходит время, дарующее переход от сложностей к спокойствию. Разрешение старых задач и преодоление неурядиц готово прийти в вашу жизнь. Потребуется правильно расставить приоритеты и изменить список целей в соответствии с текущими возможностями.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Хорошие возможности для налаживания отношений, как в личной сфере, так и в области деловых взаимодействий, станут фундаментом для достижения цели. Важно правильно использовать складывающиеся обстоятельства и не бояться труда, в том числе физического. Он будет вознагражден.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Не стоит расслабляться и пускать дела на самотек, а также осторожно относиться к передаче своих дел другим людям. Ваши близкие будут нуждаться в вас и победы, которые вы можете одержать, во многом будут связаны с совместными действиями. Вероятно, вам и потребуется направить общие усилия.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Период, когда стоит спланировать амбициозные задачи и сконцентрироваться на их реализации, оставив второстепенные цели на потом. Заручитесь поддержкой и очень многое станет доступно, но все эти возможности будут реализованы на вашей личной силе воли и способности идти вперед, невзирая ни на что.

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