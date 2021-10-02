Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для всех знаков зодиака

Начало недели сулит нам сложности и проблемы во взаимоотношениях – мы будем вспыльчивы, нетерпимы, а уж о том, чтобы послушать партнера, и речи не пойдет. Надо взять себя в руки и как-то пережить понедельник и вторник, не испортив ни с кем отношений.

Со среды дела пойдут на лад. Особенно хорошо они пойдут у тех, кто не витает в облаках, а занят конкретным делом, двигает проекты, занимается финансами. Продвинутся вопросы, связанные с красотой и искусством. Также это благоприятное время для исправления ошибок прошлого, и в первую очередь – ошибок в любви.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия расскажут, как лучше поступать каждому из знаков Зодиака, чтобы неделя прошла максимально успешно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам улыбается сама госпожа Удача. За что ни возьметесь – все получается. Таким подарком судьбы грех не воспользоваться, поэтому – вперед!

Любовь

Весы будут счастливы в любви. Важно только не стоять в сторонке, ожидая, что вас заметят, а проявлять активность. Вы сейчас привлекательны как никогда.

Финансы

Не время молчать в тряпочку! Хотите добиться желаемого – вспомните, что под лежачий камень вода не течет, и начинайте действовать.

Здоровье

Опасный период – травмы подкарауливают на каждом шагу. Старайтесь шагать поаккуратнее и не забывайте, что проблему лучше предотвратить, чем потом героически ее преодолевать.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам стоит быть тише воды и ниже травы. Неделя предстоит конфликтная, и ваша любовь поспорить где надо и где не надо на руку вам не сыграет. Победить в конфликте не удастся, а вот все испортить можно запросто. Вас спасут тактичность, дипломатичность и умение промолчать в правильный момент.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам не грозят большие потрясения. Да и маленькие, в общем-то, тоже. Неделя обещает быть спокойной, плавной и комфортной. Все, что вам остается – никуда особо не торопиться и наслаждаться жизнью. У некоторых представителей знака состоится значимое событие, которое принесет положительные перемены.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам предстоит на этой неделе сделать два открытия – хорошее и неприятное. Из неприятного – может выясниться, что человек, которому вы доверяли, не такой уж белый и пушистый, он ведет нечестную двойную игру. Из хорошего – вы вдруг поймете, что вам все под силу, а невозможное возможно. У вас получится реализовать самые смелые планы.

Раки (22 июня — 22 июля)

У Раков наступил период «гнездования». На повестке дня – обустройство дома, забота о семье, вопросы недвижимости. Будьте готовы к тому, что это займет все ваше время и потребует немалых усилий. Ну и, конечно, вас ожидают ощутимые траты, ведь все эти дела требуют финансовых вложений.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы сейчас – еще одни любимчики фортуны. Если прежде вы постоянно чувствовали сопротивление и ваша жизнь больше напоминала бег по полосе препятствий, то теперь у вас появится возможность развернуться и начать действовать в полную силу. Тем более, что вам решат помогать буквально все – от руководства до соседа.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам снова не до любви – она окажется где-то на периферии вашей жизни. На первое место выйдут деловые поездки, рабочие вопросы и карьерный рост. На этом поприще вы добьетесь очень и очень хороших результатов. Заводите полезные знакомства, налаживайте связи – в будущем это сыграет не последнюю роль.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Самое большое везение придет к Скорпионам, чья жизнь тесно связана с творчеством. Кто-то успешно проведет презентацию, кто-то обретет единомышленников, а кто-то – авторитетного и богатого покровителя, готового вложиться в ваш проект. Главное в этом марафоне – не подорвать здоровье. Не забывайте заботиться о себе.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам, чтобы привлечь удачу, нужна самая малость – поработать над своим имиджем. А вас экспериментами со внешностью не испугать. Только не перестарайтесь. И тогда вам обеспечены бурные овации от представителей противоположного пола, а в деловой сфере – заметное продвижение вперед.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Ровная, стабильная неделя без бурь и гроз. Собственно, что еще нужно для счастья? Вам давно хотелось передышки. Используйте это время для себя: восстановите силы, поправьте здоровье. И самое главное – никакого риска. Период сейчас травмоопасный, да и на дорогах неспокойно. Так что следуйте правилам и радуйтесь затишью.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи – не то чтобы первые поборники правил безопасности. Что это за жизнь, если в ней подвигов и приключений? Но лучше вам пока не лезть на рожон и последовать примеру Козерогов – соблюдайте технику безопасности и берегите драгоценное здоровье. А жизнь отплатит вам за благоразумие – выдаст премию в виде успехов в финансах и любви.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы решат, что с них хватит. Застой и уныние вам не по душе, и вы пуститесь на поиски лучшей жизни. Одни отправятся в путешествие, другие поймут, что пора что-то менять в личной жизни, третьи начнут искать новую работу или нового сотрудника. Что ж – небеса благословляют вас и желают успеха.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.