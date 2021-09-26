Как после свадьбы меняются знаки зодиака

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны могут испытывать дискомфорт от необходимости пустить в свое личное пространство другого человека, им необходимо уметь договориться и расставить границы

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Может конфликтовать от излишней эмоциональности партнера, настаивая на правильности собственных убеждений. Нужно пойти навстречу и не вступать в прямую конфронтацию.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Важна совместимость интеллектов, образа мышления и мировосприятия. В противном случае, представители данного знака не смогут реализоваться в ряде сфер.

Раки (22 июня — 22 июля)

Вступление в брак разделяет жизнь на «до» и «после», где умение построить теплые и душевные отношения сможет сделать Раков счастливыми, а отсутствие их — разрушить отношения.

Львы (23 июля — 22 августа)

В отношениях хочет многого от партнера и требователен, однако будучи уверенным в счастливом совместном будущем, готов приложить большое количество усилий для счастья своей второй половины.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Будут организовывать быт и условия жизни по собственному усмотрению, во главу угла поставив комфорт и благосостояние. Важно убедиться, что вы их разделяете. Тогда союз с Девой будет долгим и прочным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Творчество и активность, а также стремление к общению потребует от их партнера принятие этих качеств личности. А также возможность их реализовывать в будущем, иначе Весы не будут счастливы в браке.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Необходимость разрешать проблемы, не накапливая их — важная часть долгосрочных отношений и счастья в браке. Принятие непредсказуемости и умение нивелировать ее последствия станет хорошим фундаментом.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Довольно легко готовы принимать ответственные решения и идти на риск, высоко оценивая себя. Систематическая критика и непринятие их успехов не приведет ни к чему хорошему. А оценившему они отдадут всю свою любовь.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Нуждаются в стабильных отношениях и стараются сохранить их. Однако их эмоциональная составляющая требует сохранять их свежесть, чувствовать свою востребованность. В противном случае, чувства могут остыть.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Будут чутко реагировать на все происходящее дома и в силу своей природы испытывать потребность в общении и знакомствах с новыми людьми. Почувствовав понимание партнера, привнесут в семью легкость и веселье.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Постараются избегать конфликтов и находить общий язык в самых разных ситуациях. Однако не смогут смириться с диктатурой и постоянными упреками. Оценят справедливость и обязательно ответят тем же.

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