Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября для всех знаков зодиака

Сейчас правит бал ретроградный Меркурий, а это значит то же, что и всегда: задержки, проволочки, препятствия, торможение. Жизнь замедляется, ничего нового начать не получится даже при большом желании. До пятницы у нас еще будет шанс что-то исправить или доделать, если есть такая необходимость. Потом эта возможность испарится, и все останется как есть.

Плюсы в этом замедлении тоже есть – можно вернуться к старым делам, заброшенным хобби, людям из прошлого, утерянным документам и т. д.

Рекомендации для каждого знака Зодиака дадут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам предстоит много разговаривать. Дело осложнится тем, что продуктивности в разговорах будет мешать ретроградный Меркурий. Наберитесь терпения.

Любовь

Собственные интересы сейчас у вас будут стоять выше интересов партнера. И хотя не каждому такое понравится, вы имеете полное право действовать так, как нужно вам.

Финансы

Будьте внимательнее – вы начнете совершать ошибки в элементарных делах. В середине недели могут прийти легкие деньги. Держите себя в руках и не прокутите все сразу.

Здоровье

Сезонные обострения не дремлют – сейчас важно позаботиться о себе и не дать подступающим болезням атаковать вас.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам сейчас хорошо бы снизить активность и действовать не в одиночку, а в компании с кем-то. Вы не слишком дипломатичны, а в данный момент дипломатичность очень важна. Поэтому постарайтесь найти человека, которому вы можете довериться и который будет вас направлять и оберегать.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы могут обнаружить, что их хобби вполне способно приносить деньги. Некоторые из вас даже сделают этот источник дохода основным. Личная жизнь станет яркой, вам для этого и напрягаться особо не придется – вам все обеспечат партнеры или поклонники. Страсти кипят, главное, не обжечься.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов встанут как вкопанные дела, связанные с творчеством. Не упрямьтесь, не пытайтесь их стронуть с места – не выйдет. Лучше идите и откройте ваш любимый «долгий ящик». У вас там целая кипа заброшенных дел, требующих вашего внимания. Самое время со всеми с ними разобраться.

Раки (22 июня — 22 июля)

Начало недели посвятите активной деятельности – это шанс завершить все, что требуется. Затем ретроградный Меркурий настигнет и вас. Это не страшно – вы можете с чистой совестью погрузиться в свой внутренний мир и позаботиться, наконец, о себе, вернуться к тому, до чего никак не доходили руки.

Львы (23 июля — 22 августа)

Начало недели, пока еще есть такая возможность, нужно провести энергично, хорошо работать в команде. Затем вас захватит дело, которое полностью вас поглотит. Оно может быть связано с документацией, людьми, общением. К концу рабочей недели вам захочется блистать – не отказывайте себе в этом. Воскресенье посвятите домашнему бюджету.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам покажется, что их затягивает в водоворот – дел будет столько, что вам станет крайне сложно со всем справляться. В обычный поток рутины вольется совершенно не свежая струя отложенных когда-то дел. Держитесь. В воскресенье вас отпустит, и фортуна улыбнется вам своей ослепительной улыбкой.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

В Скорпионах проснутся великие гедонисты. Вам захочется удовольствий, приятного времяпрепровождения, поухаживать за собой любимым. Вы со страстью будете относиться ко всему, что вас заинтересует: если влюбитесь – то без оглядки, если тратите деньги – то до копейки. Постарайтесь хоть немного прислушиваться к гласу разума.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы окажутся под ударом. Вы слишком легкомысленно отнесетесь… да ко всему. Оптимистичный настрой – это великолепно, но следите, чтобы он не мешал здравому смыслу. Особенно когда речь пойдет об очень уж выгодных предложениях, скидках и сделках. Напоминайте себе почаще, во что обходится бесплатный сыр на самом деле.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Никакого риска, только стабильность, план и четкие инструкции. Именно такими делами вы будете заниматься аж до четверга – все рабочие и денежные вопросы вы решите напористо и быстро. Вы будете неотвратимы, как асфальтовый каток. Главное, выключать этот «режим катка», общаясь с близкими, иначе поссоритесь. Выходные вы проведете легко и приятно.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям предстоит трудиться в поте лица наравне с Козерогами вплоть до четверга. В четверг вы решите, что с вас хватит – душа просит праздника и кутежа. В общем, в Водолеях проснется та еще «шальная императрица». И тут важно, чтобы вас, где бы вы ни жили, не унесло «на окраину Москвы». Не дайте себе пуститься во все тяжкие.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам предстоит головокружительная неделя в плане любви. Лучше всего, если у вас получится провести ее в отпуске и за пределами вашей страны, в каком-нибудь романтическом месте. Это обострит чувства и сделает отношения особенно теплыми. А вот с новыми знакомствами будьте осторожнее – не окажитесь в плену иллюзий.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.