Как распознать лжецов по знаку зодиака

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова считает, что больше всего в этом плане стоит опасаться Дев и еще кое-кого.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Это одни из самых честных людей, к вранью они прибегают очень редко. Скрывать что-то у них не получается. Распознать, что Овен лжет, можно практически сразу, все его поведение говорит об этом, поскольку обманывать у этих людей получается хуже всего.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Эти люди могут соврать, если это относится к финансам. Им удается искусно придумывать на ходу, так как они осознают, что вопрос касается важнейших аспектов их жизни. Зачастую, они обманывают, потому что говорить твердое «нет» у них не получается.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Врут Близнецы искусно. Обычно люди, родившиеся под этим знаком, врут, чтобы получить личную выгоду. Их ложь трудно распознать, так как они ее продумывают до мелочей. Когда вы задаете Близнецу прямой вопрос на какую-то щепетильную тему, а он начинает увиливать, то знайте — это обман!

Раки (22 июня — 22 июля)

Ко лжи Раки прибегают тогда, когда не желают о чем-то говорить, но оппонент требует деталей. Чаще всего Раки стесняются, теряются, однако правду они скажут только тогда, когда сами захотят.

Львы (23 июля — 22 августа)

Эти люди врут тогда, когда хотят показаться более сообразительными и преуспевающими. Они врут очень убедительно, однако временами Львы заигрываются и не помнят, кому и что говорили. В результате обман раскрывается, а Львы просто отшучиваются.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Чемпионом во лжи можно смело назвать Дев. Даже если их обман почти раскрыт, они продолжат гнуть свою линию. Как правило, Девы врут малознакомым людям, чтобы показаться в их глазах намного лучше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этих людей можно назвать настоящими аферистами. Они обманывают и даже не думают о последствиях. Очень сложно раскрыть ложь Весов, ведь им удается придумывать правдоподобные истории, а еще они могут привлечь к своей лжи других людей.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Этому знаку не нравится врать. Однако если речь идет о личной выгоде или о чем-то очень важном, то они могут пойти на это. При этом их ложь будет продумана до мельчайших деталей. Скорпионы никогда не будут врать о бытовых мелочах, их ложь касается серьезных тем.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Эти люди врут, чтобы просто приукрасить факты. Им нравится придумывать различные истории, однако иногда Стрельцы запутываются и сами не помнят где в их словах истина, а где ложь.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Этому знаку не нравится врать, но иногда жизненные ситуации заставляют это делать. Как правило, Козероги врут, чтобы сохранить в тайне некоторые факты из своей жизни. Если собеседник начинает давить, то этот знак вынужденно идет на обман.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Врут и даже не краснеют. Их ложь всегда похожа на правду и распознать ее очень сложно. Если Водолей клянется, что говорит правду, то знайте, он врет!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот знак врет правдоподобно, украшая свою ложь эмоциями и другими мелкими подробностями. Рыбы создают для себя иную реальность и со временем сами начинают верить в свою ложь.

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