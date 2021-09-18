Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для всех знаков зодиака

На этой неделе важно сохранять ясность мышления и не лгать самим себе.

Тогда и нас обмануть не смогут. При этом не стоит рубить правду-матку даже во имя добра и справедливости. Будьте нежнее и дипломатичнее – сейчас при решении любых вопросов жизненно необходимо учитывать и свои, и чужие интересы, сохраняя в отношениях мир и покой. Если кто-то не идет на контакт и не жаждет с вами общаться – лучше отступите и отложите встречу до более удачного времени.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут подробнее, что еще нас ждет.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Ускорьтесь. До воскресенья нужно разобраться со всеми важными делами, пока Меркурий не стал ретроградным и не замедлил вообще все на свете.

Любовь

Если у вас все хорошо в отношениях, станет еще лучше. А если нет – то на поверхность поднимутся всевозможные проблемы и их придется решать.

Финансы

Первые два дня в неделе благоприятны для финансовых вопросов. В среду сложится неприятная ситуация, и до конца недели потребуется проявлять большую осторожность.

Здоровье

Хорошее время для витаминизации организма – все фрукты и овощи к вашим услугам.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны имеют все шансы перехитрить самих себя. Не увлекайтесь интригами и шпионскими играми, все может оказаться куда проще, чем вы себе придумали. В начале недели хорошо заводить полезные знакомства, а во второй ее половине нужно не распугать всех новых знакомых своим энтузиазмом – будьте сдержаннее.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам предстоит нервная неделя. Много эмоций, атмосфера не то чтобы накаленная, но неспокойная. Все важные дела постарайтесь назначить на понедельник и вторник, потому что потом все может пойти кувырком. К концу недели вы от всего этого устанете и вам захочется комфорта – не отказывайте себе в нем.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Всю прошлую неделю вы занимались договорами, сделками, общением, много разговаривали. На этой неделе пора довести все, что вы затеяли, до логического завершения. Не успеете сделать этого до воскресенья – откроется что-то, что заставит вас многое переделывать. Самый удачный день недели – вторник.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раков захлестнут эмоции. Захочется, как говорил классик, то ли конституции, то ли севрюжины с хреном. Но чего именно, понять вам, скорее всего, так и не удастся. Так что не совершайте резких движений в попытке понять, чего же вам нужно от жизни. Направьте энергию на решение рабочих вопросов, которые давно требовали вашего внимания.

Львы (23 июля — 22 августа)

Первые два дня недели Львам стоит посвятить себя материальной сфере, и в первую очередь, финансам. Потом ситуация для денег сложится не самая благоприятная, зато можно будет заняться домашними делами, небольшими путешествиями, общением с близкими. Хорошо пойдет учеба.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы почувствуют себя ораторами перед огромной аудиторией и добьются хороших результатов в понедельник и вторник. Вам и дальше захочется «вещать с трибуны», но тут стоит пыл поумерить – вы будете уже не так успешны. И еще один совет от астролога Офелии Айн: не пытайтесь манипулировать своим партнером – он это заметит и тогда ссоры не миновать.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы проявят себя профессионалами в финансовых вопросах. Сейчас вы просто на высоте и принимаете разумные и взвешенные решения. Да, они могут нравиться не всем, не удивляйтесь, если заметите «палки в колесах». По возможности постарайтесь заниматься своими делами самостоятельно, без вмешательства третьих лиц.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов будет странная неделя. Практически все занятия вне дома окажутся успешными – обучение, путешествия и т. д. А вот в узком семейном кругу всплывут секреты, проблемы, да и в целом ситуация будет достаточно туманная. С деньгами тоже не все гладко. В выходные дайте себе передышку и соберитесь в компании друзей и союзников.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам нужно сосредоточиться. Вам предстоит деловое общение и в большом количестве, начнет приходить самая разная информация о том, что вас сейчас интересует. Не упустите свой шанс извлечь максимум пользы из сложившихся обстоятельств. Ставьте цель и идите к ней, не отвлекаясь на мелочи.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Любовные отношения Водолеев окажутся у всех на виду. Может быть, потому что ваш партнер знаменит, или вы будете проявлять чувства в публичном месте, или впервые представите партнера своему кругу. Главное, не делать этого в четверг, когда свобода вам будет милее отношений и обязательств.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы на этой неделе словно не от мира сего – вы погрузитесь в собственные мысли и переживания, и заботы внешнего мира будут мало вас заботить. В этом состоянии главное – не впадать в уныние и жалость к себе. И тогда вам откроется нечто необыкновенное, вас ждет прозрение.

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