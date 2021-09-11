Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для всех знаков зодиака

Время предстоит немного странное. С одной стороны – это период активных действий. С другой – многое будет происходить как в тумане. Обман, иллюзии, ложь, мошенничество… Поэтому развивая бурную деятельность, нужно сохранять бдительность и не дать себя обмануть.

Любителям действовать напролом будет трудновато, придется сменить тактику. Звезды предупреждают – напору лучше предпочесть более мягкий и дипломатичный подход. И тогда перед нами откроются возможности, которые мы, казалось бы, уже бесповоротно упустили.

Как еще влияние звезд отразится на знаках Зодиака, расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Перемены продолжаются, и они не должны вас пугать – изменения обещают быть весьма позитивными. Дерзайте!

Любовь

У Дев нет ни времени, ни желания вникать в дела своей половинки, а потому любовь вы задвинете на второй план. Не поссоритесь – уже успех.

Финансы

Дел будет невпроворот, и не все они пойдут гладко. Особенно осторожными нужно быть во вторник – в этот день вас точно попытаются обмануть.

Здоровье

Обманчивая погода сентября может подложить вам хороших таких размеров свинью. Одевайтесь по погоде и не забывайте носить с собой зонтик – на всякий пожарный.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Дипломатичность никогда не была вашей сильной стороной. Что ж, пришла пора это изменить. Обаянием и тактичностью вы добьетесь куда большего, чем привычными способами. Никакой агрессии и кавалерийского наскока – так вы только распугаете окружающих. А вам нужно мягко делегировать те дела, которыми вы не хотите или не можете заниматься.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам нужно пересмотреть свои привычные способы отдыха. Надо пробовать и изучать все новое – новые места, новый досуг, новые увлечения. Это принесет много радости и позволит расширить ваш кругозор. При этом стоит избегать авантюр, каких-то мутных делишек и алкоголя. И неделя оставит о себе очень приятные воспоминания.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы будут много разговаривать. Благо, для вас это не проблема – вы это умеете. Так что договориться с кем угодно и о чем угодно для вас не составит большого труда. Обратите внимание на семейные дела и домашние заботы – эта сфера жизни настоятельно требует вашего непосредственного участия.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки следуют курсу, взятому на прошлой неделе – обновляют и расширяют круг знакомств. Также это время отлично подходит для начала обучения и для путешествий. В личной жизни чувства вспыхнут с новой силой, возможен перелом в отношениях. Вы увидите, что нужно изменить в них, если это необходимо.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам придется отложить в сторону свою любовь к широким жестам и работе на публику. Эту неделю стоит посвятить делам практическим, незаметным стороннему глазу, но очень важным лично для вас и для вашей работы. И, конечно, не обходите вниманием финансы – поиск новых источников дохода продолжается.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам на этой неделе, в отличие, например, от Овнов, не придется переступать через себя. Умение обойти все острые углы и добиться своего, просто мило улыбаясь – именно то, что требуется. Можно отправиться в небольшую поездку или записаться на курсы – этим занятиям благоволят звезды.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы окажутся во власти Венеры – планеты любви, красоты и денег. Поэтому вас будут занимать вопросы внешности и ухода, чувственности и страсти, свиданий и влюбленности. Совет астролога Офелии Айн: не устраивайте партнеру сцен, если он не настроен на мексиканские страсти. Испортите настроение вам обоим.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сконцентрируются на себе – своей внешности, авторитете, успехе. Поэтому в начале недели не стоит погружаться в любовные дела, вы все равно будете заняты собой. Затем у вас наступят дни, удачные для всего, что вам сейчас интересно – путешествия, поездки, работа, учеба. Возможен тайный роман.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Со вторника по пятницу Козероги в ударе. Может, настроение у вас поначалу будет и нестабильное, зато вы сможете подготовить почву для активных действий. А в четверг и пятницу вы махом разберетесь со всеми важными делами. Главное – не отвлечься и не соблазниться отдыхом раньше времени. Оставьте для отдыха выходные.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи продолжают менять свою жизнь. Экспериментов и импровизаций вы не боитесь, поэтому вас не выбьют из колеи даже внезапно изменившиеся обстоятельства – вы просто под них подстроитесь и выжмете из них максимум выгоды. И ловите за хвост денежную удачу, она поможет улучшить ваше финансовое состояние.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Жизнь Рыб после прошлой недели устаканится. Вы посвятите себя налаживанию отношений – личных и деловых. Предстоит много разговоров, соглашений, компромиссов и сделок. Будьте точны в своих высказываниях, не пытайтесь никого обмануть и не дайте обмануть себя. На выходных хорошо мечтать, заниматься творчеством и развивать фантазию.

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