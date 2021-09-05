Не могут расстаться по-хорошему: худшие бывшие по знаку зодиака

Раки (22 июня — 22 июля)

Есть люди, которые просто не могут пережить расставание спокойно. Они рыдают, сходят с ума, становятся злыми и несчастными, а главное не могут оставить свою бывшую пассию в покое. Есть нормальная реакция на расставание, когда вы чувствуете себя ужасно и должны научиться справляться без этого человека в своей жизни… и есть чрезмерно эмоциональная реакция на расставание. Последний вариант — определенно не самый здоровый подход, свойственный Ракам.

Львы (23 июля — 22 августа)

Лев – один из худших бывших. Он тщеславен и никогда не возьмет на себя ответственность за то, что пошло не так во время отношений и привело к разрыву. Он не настроен расставаться на дружеской ноте и не упустит возможности продемонстрировать вам, какую ошибку вы совершили. После расставания можно ожидать много демонстративного поведения, а иногда и проявления пассивной агрессии.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы не могут жить без драмы, поэтому нередко еще до расставания очень эмоционально переживают все стадии горя. А уже после расставания могут в порыве эмоций усугубить ситуацию. Сообщения и звонки бывшим, попытки забыться в объятиях другого человека, выкинутые и разбитые в порыве злости или обиды вещи – лишь малая часть тех импульсивных поступков, на которые способны Скорпионы после расставания.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Так как отношения дли них редко бывают в числе первых жизненных приоритетов, после расставания Козероги начинают сокрушаться о затраченных ресурсах, что иногда заходит слишком далеко. Они могут начать считать потраченные деньги, упрекать в упущенных во время отношений шансах и так далее. Все это может быть довольно неприглядно со стороны, но в конце концов они всегда осознают свои ошибки, просто им нужно время.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

После расставания Водолеи не будут страдать, выходить на связь, следить за вашими страничками в соцсетях. Они попросту исчезнут из вашей жизни, как будто вас никогда ничего и не связывало, заставляя вас сомневаться в том, были ли ваши отношения для него чем-то значимым. На самом деле представители этого знака настолько ценят свою и чужую свободу, что просто спокойно отпускают и предпочитают не провоцировать неловких ситуаций, но со стороны кажется, что они и рады тому, что все наконец закончилось.

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