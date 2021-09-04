Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября для всех знаков зодиака

Пора переключаться на новое, принимать прогрессивные решения, искать свежие идеи. А вот от того, что уже отжило свое, нужно избавляться. Даже если оно привычное. Если эффективность привычного процесса стремится к нулю или это ваше «что-то» вовсе перестало работать, – место ему на свалке. Ну, в лучшем случае, в вашей памяти.

Не нужно пугаться – перемены придут легко, так давайте же примем их с радостью!

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, изменения в какой области предстоят каждому из знаков Зодиака.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Грядут перемены! Это могут быть изменения и внутренние, и внешние – от смены стрижки до переезда в другую страну. Все зависит от вас.

Любовь

Любовь – это не то, что станет заботить Дев в первую очередь. Вам захочется свободы, а обязательства будут вас сковывать. Поэтому многие союзы могут распасться.

Финансы

В понедельник вам сопутствует удача, но не дразните ее – желающий слишком многого потеряет все. А потом вас ждут отличные дни – финансов хватит на все задуманное.

Здоровье

Время для избавления от вредных привычек и приобретения привычек, полезных для здоровья, – пищевых, спортивных и т. д.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Со вторника по пятницу у Весов будет полная гармония в любви. А все потому что вы умеете найти правильный подход, сказать, что нужно, и промолчать, когда требуется. Дипломатия – ваше все. Понедельник и выходные – дни бурных эмоций и большой страсти. А так как вам этого сейчас не надо – переключитесь в эти дни на что-нибудь другое.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы отчасти схожи на этой неделе с Раками – вы тоже будете перестраивать отношения с окружающими. Вас привлечет нечто коллективное, связанное с новыми знакомствами, увеличением количества друзей и/или единомышленников. Что касается любви – отстаньте от партнера и не портите отношений, ваша ревность неуместна.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы всегда за то, чтобы попробовать что-то новое. В вашем случае перемены коснутся, в первую очередь, работы. Вы отойдете от привычных схем, введете нечто новаторское. Также велика вероятность, что вы решите сменить текущую работу. Сейчас для этого очень удачный период.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогов в скором времени явно что-то очень сильно впечатлит – настолько, что ваша привычная картина мира может если не рухнуть, то заметно пошатнуться. Например, вы съездите в путешествие и поймете, что нужно что-то менять, или начнете обучение, или познакомитесь с человеком, который откроет вам глаза на обычные вещи.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи в атмосфере всеобщих перемен чувствуют себя как рыба в воде, раскачивая сложившиеся устои. Из всех знаков Зодиака именно вы получите больше всего удовольствия, меняя свою жизнь. Астролог Офелия Айн советует воздержаться от ненужного риска и не забывать о том, что денежные вопросы давно требуют вашего внимания.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, помните, у вас была упорядоченная жизнь? Вы немало усилий приложили, чтобы привести ее в порядок – и это при вашей-то мечтательности! Все пойдет прахом – на этой неделе вам предстоят только непредсказуемость и внезапность. Практически все отношения с людьми изменятся. Ловите момент – вы можете извлечь из этого хаоса максимум пользы.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Рушить старое и возводить на его месте новое – вот девиз Овнов на этой неделе. Однако не стоит разгоняться с первого же дня – в понедельник нужно завершить все ранее начатое, а время нового опыта и смелых экспериментов наступит во вторник. У вас будет куча времени, чтобы внедрить свои гениальные идеи в реальность.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Обычно консервативные Тельцы не останутся в стороне от общих тенденций – вы тоже начнете избавляться от всего устаревшего и устремитесь навстречу новому. Это касается и любви. Жажда свободы – это необязательно разрыв отношений. В вашем случае это может оказаться и снятием ограничений и жестких рамок в любви.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Изменения в жизни Близнецов коснутся, в основном, сферы дома, недвижимости. В более мягком варианте – вы можете затеять ремонт, потому что ну невозможно уже жить в старом интерьере. А можете и переехать – от соседней улицы до края света. Возможны дела, связанные с покупкой и продажей жилья.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам пора перестать прятаться в своей раковине и заниматься самокопанием. Тут, снаружи, гораздо интереснее. Можно окунуться в море новых впечатлений и ощущений и получить от них удовольствие. Основные перемены коснутся окружающих вас людей – вы можете поменять или существенно расширить круг общения.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы вплотную займутся обновлением подходов к финансовым вопросам. Вы можете пересмотреть источники доходов, способы зарабатывания денег, разберетесь с вложениями и инвестициями, поймете, как покончить с долгами или закрыть кредит. Это развяжет вам руки и укрепит финансовое положение.

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