Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для всех знаков зодиака

Начало сентября многих заставит витать в облаках, мечтать и вообще быть словно не от мира сего. Из-за этого может возникнуть целая куча непонятных ситуаций. Неделя не годится для бурной деятельности, с этим нужно просто смириться и спокойно плыть по течению.

Выбирая между суровой правдой, жесткой логикой и тактичностью, милосердием, отдавайте предпочтение последним двум. Мир и гармония в отношениях сейчас куда предпочтительней всего остального.

Как еще отразятся астровлияния на знаках Зодиака, расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам нужно подумать о себе и своих интересах. В омут с головой бросаться, конечно, не надо, да это и не в вашем стиле. Зато в вашем стиле – продумать четкий план на будущее.

Любовь

Не самая удачная для любви неделя – вы будете все время заняты своими делами, а с партнером начнете ссориться, злиться, и неважно, действительно он нагрешил или нет.

Финансы

Будни мало подходят для финансовых операций и сделок – вас могут обмануть. Да и в целом к деньгам нужно отнестись внимательно и осторожно, и ни в коем случае не сорить ими.

Здоровье

Забудьте о спортивных рекордах – они на пользу сейчас не пойдут. Сейчас расклад такой: спорт – для травм, для здоровья – физкультура. О ней как раз забывать не нужно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весов не оставляет стремление к прекрасному – вы продолжите менять окружающий мир к лучшему, вас будет привлекать эстетика и красота. Вместе с этим на первое место выйдет общение – вы будете много разговаривать, договариваться, заключать сделки и просто болтать по душам.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Понедельник и воскресенье – два дня этой недели, когда Скорпионы будут продуктивны и смогут развернуться в полную силу в тех вопросах, что их интересуют. Настроение всех остальных дней вас расслабит, вас потянет отдыхать и развлекаться. Если есть возможность – не отказывайте себе в этом и постарайтесь найти хорошую компанию.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Для активных действий Стрельцам подходит только понедельник. Надо полностью выложиться, поскольку что посеете в понедельник, то и будете пожинать всю оставшуюся неделю, которая обещает быть достаточно спокойной. Удачное время, чтобы погрузиться в «чертоги разума» и извлечь оттуда на свет парочку ваших гениальных идей.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги станут, страшно сказать, почти мечтательными. Вас перестанет заботить рутина, вы больше будете мыслить о чем-то далеком и абстрактном. В этом есть, как ни странно, разумное зерно. Значимых и конкретных результатов сейчас не добиться, так почему бы не дать себе передышку? Тем более, что в выходные уже потребуется ваше включение во все процессы.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям нужно поберечь здоровье – увеличивается риск травм. Да и вообще лучше избегать того, что грозит перенапряжением. Больше гуляйте на свежем воздухе, расслабляйтесь, медитируйте, разбирайтесь с мелкими заботами и не беритесь пока за дела грандиозные. Выходные порадуют встречами, поездками, интеллектуальным трудом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У Рыб не самая лучшая неделя – вы сами организуете себе все возможные неприятности, проблемы и ссоры, если не будете контролировать себя и свое поведение. Астролог Офелия Айн настоятельно рекомендует воздержаться от лжи и употребления алкоголя, а заняться укреплением здоровья и физкультурой.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам никак не удается собраться после прошлой недели. Все как-то не клеится, не делается. Свалялся дела, которыми давно надо было заняться, а вы все откладывали. Нужно пережить эти сумбурные будни – на выходных ситуация улучшится, в вас пробудится энергия, и вы сможете, наконец, взять быка за рога. И еще – избегайте алкоголя.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Еще одна ровная неделя, без взлетов и падений. Вас такая стабильность наверняка порадует, и вы будете пребывать в хорошем настроении большую часть времени. Вас не собьет с толку бесконечная суета начала недели, вы будете спокойными и уверенными, и со всем справитесь.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Будни у Близнецов пройдут довольно-таки бестолково. Вы будете рассеянными и невнимательными. Вам куда больше захочется поболтать, послушать свежие сплетни и рассказать свои. Так что не планируйте ничего важного. На выходных вы, напротив, проявите деловую хватку и сможете погрузиться в интересующее вас дело с головой.

Раки (22 июня — 22 июля)

Убывающая Луна всегда действует на Раков угнетающе. Особенно остро вы будете реагировать на все со среды по пятницу. Постарайтесь учитывать свое состояние и не прыгайте выше головы. Окружите себя комфортом, оставьте пространство для уединения, больше отдыхайте и занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие.

Львы (23 июля — 22 августа)

На Львов упадет рутина. Вам очень захочется свалить ее на кого-нибудь другого, но не выйдет. Используйте этот период и разберитесь со своими финансами, попутно решая сотни мелких вопросов, которые давно требовали вашего внимания. Это пойдет вам на пользу. В выходные вы вспомните, что вы – короли драмы, ваши жесты станут патетическими и театральными.

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