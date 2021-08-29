Самые эгоистичные знаки зодиака по мнению парапсихолога

Парапсихолог Оксана Лукина считает, что каждый из нас сталкивался с проявлением эгоизма, но некоторые представители зодиакального мира в большей мере склонны к этому чувству.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Многим уже известно, что по своей натуре Овны — лидеры. Проявляют свой эгоизм только для того, чтобы добиться желаемого. Для них существуют, в первую очередь, только их цели и мнение. Овны зациклены думать только о себе, легко переступят через других людей ради своей выгоды. В своих желаниях они напоминают маленьких детей, если что-то поселилось в их голове, то так просто оттуда уже не выйдет, поэтому будут кричать слово «хочу» до тех пор, пока не получат желаемое.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Завершают рейтинг самых эгоистичных знаков — Близнецы. Хотя, на первый взгляд, незнакомые люди вряд ли заподозрят их в эгоизме. Они могут разделить с вами последнюю конфетку пополам, снять с себя кофту, когда ближнему станет холодно, поддерживать и разделять все победы и невзгоды жизни. Но, к сожалению, только до того момента, пока Близнецам не наскучит ваше общество. Как только почувствуют, что им неинтересно — сбросят вас с себя как ненужный балласт.

Львы (23 июля — 22 августа)

Кажется, что эгоизм у представителей этого знака плотно врос корнями с самого детства. Настоящие «звезды», которые нуждаются во внимании как в воздухе. Они считают себя самыми красивыми, неотразимыми, умными и интересными. Зачастую это так и есть, но в большинстве случаев эти качества раздуты до размеров вселенского масштаба. Эгоизм Львов проявляется в желании владеть всем вниманием и приковывать к себе восторженные взгляды.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

— Понимаешь, мир вокруг тебя не крутиться! – можете вы однажды сказать представителю этого знака.

— Нет, крутится! — спокойно ответит вам Скорпион.

И действительно, они способны организоваться себе все, что пожелают, посредством других людей. Рядом с ними будут ходить темнокожие подтянутые мачо с опахалами и виноградом, а они только будут успевать переворачиваться с одного бока на другой под лучами палящего солнца. При этом Скорпионы будут иметь власть, деньги и безумную привлекательность. Можно сказать, что эгоизм им даже идет на пользу.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

«Я» — любимая буква Стрельцов. Представители знака неприятно проявляют свою эгоистичность в любых компаниях. Стрельцы словно занимаются самопиаром, их совершенно не интересуют достижения других людей, они сконцентрированы только на себе и своих успехах. А также Стрельцы могут присуждать себе чужие победы, что задевает самолюбие людей. И, кстати, их совершенно не останавливают чувства и эмоции ближних, они будут «идти по головам» в своем стремлении добраться до вершины.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Самые чувствительные и эмоциональные натуры. Свой эгоизм они проявляют в любви. Если вы хотите вступить в отношения с этим знаком зодиака, то хорошенько подумайте. Потому что ваши встречи с друзьями и прогулки в одиночестве точно закончатся. Все потому, что Рыбы не хотят и не разделяют свою вторую половинку ни с кем другим, они сильно привязаны к объекту своей любви и часто воспринимают человека как свою собственность. Но эгоистичность Рыб сглаживается тем, что в ответ они отдают любви намного больше, чем просят.

Фото: DepositPhotos

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